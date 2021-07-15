У США покажуть перший гібридний БПЛА Voly M20 з дальністю 563 км (відео)

Новинка має гібридну установку, яка дозволяє перебувати в польоті до 8 годин.

Американська компанія Volansi планує продемонструвати автономний гібридно-електричний БПЛА Voly M20 для Командування спецоперацій ВПС США. Про це повідомляє видання Janes, яке пише про мілітарі новини.

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Головний технічний директор Ханнан Парвізіан, який займав раніше посаду гендиректора, компанія збирається показати не тільки характеристики безпілотника, але і його льотні можливості. Наразі вони чекають схвалення дослідницької лабораторії ВПС США на початок льотних випробувань.

У Volansi є контракт на проведення другої фази досліджень з Міноборони США.

Відомо, що безпілотник зможе одночасно нести до 9 кг вантажу і матиме 4,5 кг корисного навантаження для датчиків або спостереження. Дальність польоту буде 563 км. Залежно від навантаження і швидкості руху БПЛА зможе перебувати в повітрі до 8 годин.

Нагадаємо, український стартап представив новий легкий безпілотник Skyfist, здатний завдавати ударів 75-мм снарядами.

Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін переклав статтю "Атака дронів. Чи стануть БПЛА силою, яка змінить правила гри — як перші танки і літаки".