У США покажуть перший гібридний БПЛА Voly M20 з дальністю 563 км (відео)
Новинка має гібридну установку, яка дозволяє перебувати в польоті до 8 годин.
Американська компанія Volansi планує продемонструвати автономний гібридно-електричний БПЛА Voly M20 для Командування спецоперацій ВПС США. Про це повідомляє видання Janes, яке пише про мілітарі новини.
Головний технічний директор Ханнан Парвізіан, який займав раніше посаду гендиректора, компанія збирається показати не тільки характеристики безпілотника, але і його льотні можливості. Наразі вони чекають схвалення дослідницької лабораторії ВПС США на початок льотних випробувань.
У Volansi є контракт на проведення другої фази досліджень з Міноборони США.
Відомо, що безпілотник зможе одночасно нести до 9 кг вантажу і матиме 4,5 кг корисного навантаження для датчиків або спостереження. Дальність польоту буде 563 км. Залежно від навантаження і швидкості руху БПЛА зможе перебувати в повітрі до 8 годин.
Нагадаємо, український стартап представив новий легкий безпілотник Skyfist, здатний завдавати ударів 75-мм снарядами.
Військовий аналітик Фокуса Ігаль Левін переклав статтю "Атака дронів. Чи стануть БПЛА силою, яка змінить правила гри — як перші танки і літаки".