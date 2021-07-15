В США покажут первый гибридный БПЛА Voly M20 с дальностью в 563 км (видео)

Новинка обладает гибридной установкой, которая позволяет находиться в полете до 8 часов.

Американская компания Volansi планирует продемонстрировать автономный гибридно-электрический БПЛА Voly M20 для Командования спецопераций ВВС США. Об этом сообщает издание Janes, пишущее о милитари новостях.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Главный технический директор Ханнан Парвизиан, занимавший ранее пост гендиректора, компания собирается показать не только характеристики беспилотника, но и его летные возможности. На данный момент они ожидают одобрения исследовательской лаборатории ВВС США на начало летных испытаний.

У Volansi есть контракт на проведение второй фазы исследований с Минобороны США.

Известно, что беспилотник сможет одновременно нести до 9 кг груза и будет иметь 4,5 кг полезной нагрузки для датчиков или наблюдения. Дальность полета будет 563 км. В зависимости от нагрузки и скорости движения БПЛА сможет находиться в воздухе до 8 часов.

Напомним, украинский стартап представил новый легкий беспилотник Skyfist, способный наносить удары 75-мм снарядами.

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин перевел статью "Атака дронов. Станут ли БПЛА силой, которая изменит правила игры — как первые танки и самолеты".