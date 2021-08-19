З китайськими ракетами і технологіями: сербська армія отримає 12 БПЛА "Pegaz" (фото)

Перший екземпляр, а також льотні випробування проводилися в КНР, по суті, безпілотник є копією китайського CH-92.

Міністерство оборони Сербії закупить ударний безпілотник "Pegaz", за контрактом передбачається закупівля спочатку 3 апаратів, потім їх кількість доведуть до 12. Про це повідомляє сербське видання RTS.

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Серійне виробництво безпілотників планують налагодити на території Сербії. При цьому перші польоти і випробування БПЛА були здійснені в КНР. Також перший час "Пегас" буде використовувати китайські ракети, і лише з часом перейде на сербські аналоги. Всього на борту безпілотник зможе нести три керовані ракети.

Підкреслюється, що комплекси будуть поставлятися разом з наземною станцією управління, віддаленими терміналами та системою посадки.

[ + – ] Китайський CH-92 Фото: скриншот

Як стверджують у виданні, без китайських технологій проект навряд чи вдалося б завершити. Крім закупівель 12 "Пегас" в Сербії уклали контракт на закупівлю дронів CH-92. Проект Pegaz за своєю суттю є копією CH-92 з тією лише різницею, що дрон CH-92 здатний нести більше озброєння на собі за рахунок габаритів.

[ + – ] БПЛА "Pegaz"

Короткі характеристики БПЛА Pegaz:

Довжина — 5,4 метра

Розмах крил — 6,3 метра

Висота — 1,6 метра

Максимальне навантаження — 230 кг

Крейсерська швидкість — 150 км/год

Радіус дії — 100 км

Час польоту — 12 годин

Нагадаємо, в Росії показали хід робіт зі створення важкого ударного БПЛА "Мисливець".

Раніше в США показали концепт реактивного безпілотника з ракетами LongShot.