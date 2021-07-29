У США представили концепт реактивного безпілотника з ракетами LongShot (фото)

У межах програми планується, що БПЛА зможуть вести бої далеко від літаків з пілотами, що зробить місії безпечнішими.

Американська компанія General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) — це одна з трьох компаній, які ведуть розробку БПЛА повітряного базування для DARPA. Вони представили перший рендер своєї розробки. Про це пише Defense Brief.

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Програма DARPA націлена на розробку системи, яка буде запускатися з більших БПЛА або ж літаків. Вона буде здатна атакувати повітряних супротивників ракетами класу "повітря-повітря". Розробка за програмою LongShot зможе почати атаку попереду винищувача, який йтиме позаду, що дозволить не наражати на небезпеку життя пілотів. Також заявляється про можливість вести атаку разом із бойовими літаками.

Крім GA-ASI, свої варіанти безпілотників розробляють Lockheed Martin і Northrop Grunmman.

На першому етапі програми планується, що представлені БПЛА зможуть значно розширити дальність ураження, підвищити ефективність місії, а також знизити ризик для пілотованих літаків. Надалі програма передбачає повномасштабну демонстраційну систему з повітряним запуском, якою можна буде керувати в будь-який момент бою.

LognShot дозволить екіпажам літаків захищатися від атак у безпечній зоні, безпілотник буде працювати далеко від них.

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