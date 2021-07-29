В США представили концепт реактивного беспилотника с ракетами LongShot (фото)

В рамках программы планируется, что БПЛА смогут вести бои вдали от самолетов с пилотами, что сделает миссии безопаснее.

Американская компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) — это одна из трех компаний, которые ведут разработку БПЛА воздушного базирования для DARPA. Они представили первый рендер своей разработки. Об этом пишет Defense Brief.

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Программа DARPA нацелена на разработку системы, которая будет запускаться с более крупных БПЛА или же самолетов. Она будет способна атаковать воздушных противников ракетами класса "воздух-воздух". Разработка по программе LongShot сможет начать атаку перед позади идущего истребителя, что позволит не подвергать опасности жизни пилотов. Также заявляется о возможности вести атаку вместе с боевыми самолетами.

Помимо GA-ASI свои варианты беспилотников разрабатывают Lockheed Martin и Northrop Grunmman.

На первом этапе программы планируется, что представленные БПЛА смогут значительно расширить дальность поражения, повысить эффективность миссии, а также снизить риск для пилотируемых самолетов. В дальнейшем программа предусматривает полномасштабную демонстрационную систему с воздушным запуском, которой можно будет управлять в любой момент боя.

LognShot позволит экипажам самолетов защищаться от атак в безопасной зоне, беспилотник будет работать вдали от них.

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