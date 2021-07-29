В США представили концепт реактивного беспилотника с ракетами LongShot (фото)
В рамках программы планируется, что БПЛА смогут вести бои вдали от самолетов с пилотами, что сделает миссии безопаснее.
Американская компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) — это одна из трех компаний, которые ведут разработку БПЛА воздушного базирования для DARPA. Они представили первый рендер своей разработки. Об этом пишет Defense Brief.
Программа DARPA нацелена на разработку системы, которая будет запускаться с более крупных БПЛА или же самолетов. Она будет способна атаковать воздушных противников ракетами класса "воздух-воздух". Разработка по программе LongShot сможет начать атаку перед позади идущего истребителя, что позволит не подвергать опасности жизни пилотов. Также заявляется о возможности вести атаку вместе с боевыми самолетами.
Помимо GA-ASI свои варианты беспилотников разрабатывают Lockheed Martin и Northrop Grunmman.
На первом этапе программы планируется, что представленные БПЛА смогут значительно расширить дальность поражения, повысить эффективность миссии, а также снизить риск для пилотируемых самолетов. В дальнейшем программа предусматривает полномасштабную демонстрационную систему с воздушным запуском, которой можно будет управлять в любой момент боя.
LognShot позволит экипажам самолетов защищаться от атак в безопасной зоне, беспилотник будет работать вдали от них.
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