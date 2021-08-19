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Военный Фокус

С китайскими ракетами и технологиями: сербская армия получит 12 БПЛА "Pegaz" (фото)

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сербское вооружение
Фото: Википедия | Макет БПЛА Pegaz

Первый экземпляр, а также летные испытания проводились в КНР, по сути, беспилотник является копией китайского CH-92.

Министерство обороны Сербии закупит ударный беспилотник "Pegaz", по контракту предусматривается закупка сначала 3 аппаратов, затем их количество доведут до 12. Об этом сообщает сербское издание RTS.

Серийное производство беспилотников планируют наладить на территории Сербии. При этом первые полеты и испытания БПЛА были совершены в КНР. Также первое время "Пегас" будет использовать китайские ракеты, и лишь со временем перейдет на сербские аналоги. Всего на борту беспилотник сможет нести три управляемые ракеты.

Подчеркивается, что комплексы будут поставляться вместе с наземной станцией управления, удаленными терминалами и системой посадки.

Китайский CH-92
Китайский CH-92
Фото: скриншот

Как утверждают в издании, без китайских технологий проект вряд ли удалось бы завершить. Помимо закупок 12 "Пегасов" в Сербии заключили контракт на закупку дронов CH-92. Проект Pegaz по своей сути является копией CH-92 с той лишь разницей, что дрон CH-92 способен нести больше вооружения на себе за счет габаритов.

сербское вооружение
БПЛА "Pegaz"

Краткие характеристики БПЛА Pegaz:

  • Длина — 5,4 метра
  • Размах крыльев — 6,3 метра
  • Высота — 1,6 метра
  • Максимальная нагрузка — 230 кг
  • Крейсерская скорость — 150 км/ч
  • Радиус действия — 100 км
  • Время полета — 12 часов

Напомним, в России показали ход работ по созданию тяжелого ударного БПЛА "Охотник".

Ранее в США показали концепт реактивного беспилотника с ракетами LongShot.