С китайскими ракетами и технологиями: сербская армия получит 12 БПЛА "Pegaz" (фото)

Первый экземпляр, а также летные испытания проводились в КНР, по сути, беспилотник является копией китайского CH-92.

Министерство обороны Сербии закупит ударный беспилотник "Pegaz", по контракту предусматривается закупка сначала 3 аппаратов, затем их количество доведут до 12. Об этом сообщает сербское издание RTS.

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Серийное производство беспилотников планируют наладить на территории Сербии. При этом первые полеты и испытания БПЛА были совершены в КНР. Также первое время "Пегас" будет использовать китайские ракеты, и лишь со временем перейдет на сербские аналоги. Всего на борту беспилотник сможет нести три управляемые ракеты.

Подчеркивается, что комплексы будут поставляться вместе с наземной станцией управления, удаленными терминалами и системой посадки.

[ + – ] Китайский CH-92 Фото: скриншот

Как утверждают в издании, без китайских технологий проект вряд ли удалось бы завершить. Помимо закупок 12 "Пегасов" в Сербии заключили контракт на закупку дронов CH-92. Проект Pegaz по своей сути является копией CH-92 с той лишь разницей, что дрон CH-92 способен нести больше вооружения на себе за счет габаритов.

[ + – ] БПЛА "Pegaz"

Краткие характеристики БПЛА Pegaz:

Длина — 5,4 метра

Размах крыльев — 6,3 метра

Высота — 1,6 метра

Максимальная нагрузка — 230 кг

Крейсерская скорость — 150 км/ч

Радиус действия — 100 км

Время полета — 12 часов

Напомним, в России показали ход работ по созданию тяжелого ударного БПЛА "Охотник".

Ранее в США показали концепт реактивного беспилотника с ракетами LongShot.