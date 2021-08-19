С китайскими ракетами и технологиями: сербская армия получит 12 БПЛА "Pegaz" (фото)
Первый экземпляр, а также летные испытания проводились в КНР, по сути, беспилотник является копией китайского CH-92.
Министерство обороны Сербии закупит ударный беспилотник "Pegaz", по контракту предусматривается закупка сначала 3 аппаратов, затем их количество доведут до 12. Об этом сообщает сербское издание RTS.
Серийное производство беспилотников планируют наладить на территории Сербии. При этом первые полеты и испытания БПЛА были совершены в КНР. Также первое время "Пегас" будет использовать китайские ракеты, и лишь со временем перейдет на сербские аналоги. Всего на борту беспилотник сможет нести три управляемые ракеты.
Подчеркивается, что комплексы будут поставляться вместе с наземной станцией управления, удаленными терминалами и системой посадки.
Как утверждают в издании, без китайских технологий проект вряд ли удалось бы завершить. Помимо закупок 12 "Пегасов" в Сербии заключили контракт на закупку дронов CH-92. Проект Pegaz по своей сути является копией CH-92 с той лишь разницей, что дрон CH-92 способен нести больше вооружения на себе за счет габаритов.
Краткие характеристики БПЛА Pegaz:
- Длина — 5,4 метра
- Размах крыльев — 6,3 метра
- Высота — 1,6 метра
- Максимальная нагрузка — 230 кг
- Крейсерская скорость — 150 км/ч
- Радиус действия — 100 км
- Время полета — 12 часов
Напомним, в России показали ход работ по созданию тяжелого ударного БПЛА "Охотник".
Ранее в США показали концепт реактивного беспилотника с ракетами LongShot.