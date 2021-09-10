"Сын Ареса": в США показали новый проект стелс-беспилотника (фото)

Новый БПЛА будет способен нести 453 кг полезной нагрузки на скорости до 950 км/ч.

Американское дочернее предприятие Scaled Composites вместе с Northrop Grunmann представили новый БПЛА, который будет предназначен для работы в комплекс с другими истребителями или беспилотниками. Об этом сообщает милитари отдел The Drive.

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Разработка является продолжением проекта по созданию стелс-беспилотника и базируется на БПЛА с кодовым названием Model 403 и называется "Сын Ареса". Беспилотник имеет в верхней части корпуса воздухозаборник, два крыла горизонтальных и два V-образных оперения. Однако модели "в железе" на данный момент нет, имеются только рендеры того, как будет выглядеть стелс-беспилотник.

[ + – ] Model 401

Model 437 будет иметь дальность действия около 3000 морских миль (около 5500 км), а также перемещаться на скорости свыше 950 км/ч. Полезная нагрузка составит 453 кг (1000 фунтов). Среди вариантов вооружения могут быть ракеты AI-120 типа "воздух-воздух".

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В первую очередь беспилотник будет работать в паре с другими истребителями или бортовыми средствами разведки.

Напомним, сербская армия получила 12 беспилотников с китайскими технологиями и вооружением.

Ранее в США показали рендер первого гибридного БПЛА Voly M20 с дальностью полета в 563 км.