Туреччина розробляє новий Bayraktar TB3: перший політ вже у 2022 році (фото)
Наступне покоління безпілотників отримає супутникову систему управління, і майже втричі більшу максимальну злітну вагу.
Турецька компанія Baykar Technologies почала розробку ударного БПЛА Bayraktar TB3. Про це передає інформагенство Anadolu з виступу Сельчука Байрактара на третьому Фестивалі авіації, космосу і технологій Teknofest у Стамбулі.
За словами технічного директора Сельчука Байрактара, наступна версія ударного Bayraktar TB3 матиме супутникове управління з радіусом дії в "тисячі кілометрів". За розмірами він буде трохи більшим TB2, але меншим, ніж Akinci.
"Наша безпілотна авіація змусила багатьох переглянути військову концепцію. Сподіваємося, що Bayraktar TB3 здійснить свій перший політ у 2022 році. А до 2023 року ми плануємо реалізувати проект безпілотного вітчизняного військового літака", — поділився планами технічний директор.Важливо
Також він додав, що їхня компанія займається розробкою безпілотного військового літака, який повинен зробити революцію у військовій сфері.
TB3 також зможе використовувати короткі злітно-посадкові смуги. Відомо, що максимальне корисне навантаження складе 280 кг (до 160 у TB2), а максимальна злітна вага — 1 450 кг (650 кг у TB2). Максимальний час польоту — 24 години, як і в попередника.
"Дрон відрізняється здатністю здійснювати зліт і посадку на морські судна з короткою злітно-посадковою смугою, чого немає у багатьох аналогів у світі", — заявив Байрактар.
Нагадаємо, в Туреччині представили концепт повністю роботизованої армії з веденням бойових дій у повітрі, під водою і на землі.
Зазначимо, що раніше в Bayrak Makina заявляли, що на всі майбутні безпілотники вони встановлюватимуть українські двигуни.