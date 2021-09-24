Туреччина розробляє новий Bayraktar TB3: перший політ вже у 2022 році (фото)

Наступне покоління безпілотників отримає супутникову систему управління, і майже втричі більшу максимальну злітну вагу.

Турецька компанія Baykar Technologies почала розробку ударного БПЛА Bayraktar TB3. Про це передає інформагенство Anadolu з виступу Сельчука Байрактара на третьому Фестивалі авіації, космосу і технологій Teknofest у Стамбулі.

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За словами технічного директора Сельчука Байрактара, наступна версія ударного Bayraktar TB3 матиме супутникове управління з радіусом дії в "тисячі кілометрів". За розмірами він буде трохи більшим TB2, але меншим, ніж Akinci.

"Наша безпілотна авіація змусила багатьох переглянути військову концепцію. Сподіваємося, що Bayraktar TB3 здійснить свій перший політ у 2022 році. А до 2023 року ми плануємо реалізувати проект безпілотного вітчизняного військового літака", — поділився планами технічний директор.

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Також він додав, що їхня компанія займається розробкою безпілотного військового літака, який повинен зробити революцію у військовій сфері.

TB3 також зможе використовувати короткі злітно-посадкові смуги. Відомо, що максимальне корисне навантаження складе 280 кг (до 160 у TB2), а максимальна злітна вага — 1 450 кг (650 кг у TB2). Максимальний час польоту — 24 години, як і в попередника.

Фото: Bayraktar Technologies

"Дрон відрізняється здатністю здійснювати зліт і посадку на морські судна з короткою злітно-посадковою смугою, чого немає у багатьох аналогів у світі", — заявив Байрактар.

Нагадаємо, в Туреччині представили концепт повністю роботизованої армії з веденням бойових дій у повітрі, під водою і на землі.

Зазначимо, що раніше в Bayrak Makina заявляли, що на всі майбутні безпілотники вони встановлюватимуть українські двигуни.