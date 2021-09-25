В КНР представят реактивный БПЛА, способный летать на расстояние до 12000 км (фото)
Беспилотник получит несколько версий, которые будут отличаться ударной мощью и дальностью полета. Ударно-разведывательная версия сможет поднимать до 2 тонн.
В Китае на предстоящей выставке в Чжухае покажут новый реактивны БПЛА CH-6 (Cai Hong — Радуга). Это автономный, двухдвигательный и многоцелевой дрон. Об этом сообщает милитари отдел The Drive.
Разработка предназначена для сбора разведывательной информации, поддержки или/и нанесения ударов. Он имеет Т-образное оперение с двумя реактивными двигателями. Беспилотник сможет развивать скорость в 800 км/ч, при этом крейсерская скорость находится в пределах 500-700 км/ч.
В издании China-Arms.com заявляют, что у них в распоряжении уже есть все данные о БПЛА CH-6:
- Максимальная взлетная масса — 7,8 тонны
- Максимальная грузоподъемность — 300 кг (разведывательный вариант) и 2 тонны (разведывательно-штурмовой)
- Длина — 15 м
- Размах крыла — 20,5 м
- Высота — 5 м
- Крейсерская высота полета — 10 км, максимальная — 12 км
- Продолжительность полета — до 20 часов у разведывательного варианта и до 8 часов разведывательно-ударного
- Максимальная дальность полета — 12000 км
Сообщается, что СН-6 — это нечто среднее между американским Avenger от General Atomics и китайским Cloud Shadow. Разница между ними заключается в конструкции, дальности действия, а также количеством двигателей. У китайского Cloud Shadow он один, как и у американского Avenger.
Напомним, в Китае на выставке покажут БПЛА Soar Dragon, работающий на высоте до 18,3 километров. Его разработку ведут с 2009 года.
Ранее в США показали новый проект стелс-беспилотника "Сын Ареса", способный летать на скорости до 950 км/ч.