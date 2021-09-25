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Военный Фокус

В КНР представят реактивный БПЛА, способный летать на расстояние до 12000 км (фото)

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CH-6 будет способен летать на дистанции до 12 тыс. км
Фото: Twitter / Jesus Roman | CH-6 будет способен летать на дистанции до 12 тыс. км

Беспилотник получит несколько версий, которые будут отличаться ударной мощью и дальностью полета. Ударно-разведывательная версия сможет поднимать до 2 тонн.

В Китае на предстоящей выставке в Чжухае покажут новый реактивны БПЛА CH-6 (Cai Hong — Радуга). Это автономный, двухдвигательный и многоцелевой дрон. Об этом сообщает милитари отдел The Drive.

бпла из китая
Фото: Twitter / Jesus Roman

Разработка предназначена для сбора разведывательной информации, поддержки или/и нанесения ударов. Он имеет Т-образное оперение с двумя реактивными двигателями. Беспилотник сможет развивать скорость в 800 км/ч, при этом крейсерская скорость находится в пределах 500-700 км/ч.

китайский бпла
Фото: Twitter / Jesus Roman

В издании China-Arms.com заявляют, что у них в распоряжении уже есть все данные о БПЛА CH-6:

  • Максимальная взлетная масса — 7,8 тонны
  • Максимальная грузоподъемность — 300 кг (разведывательный вариант) и 2 тонны (разведывательно-штурмовой)
  • Длина — 15 м
  • Размах крыла — 20,5 м
  • Высота — 5 м
  • Крейсерская высота полета — 10 км, максимальная — 12 км
  • Продолжительность полета — до 20 часов у разведывательного варианта и до 8 часов разведывательно-ударного
  • Максимальная дальность полета — 12000 км

Сообщается, что СН-6 — это нечто среднее между американским Avenger от General Atomics и китайским Cloud Shadow. Разница между ними заключается в конструкции, дальности действия, а также количеством двигателей. У китайского Cloud Shadow он один, как и у американского Avenger.

американские беспилотники
Американский Avenger
Фото: wikipedia
китайские беспилотники
Китайский Cloud Shadow
Фото: wikipedia

Напомним, в Китае на выставке покажут БПЛА Soar Dragon, работающий на высоте до 18,3 километров. Его разработку ведут с 2009 года.

Ранее в США показали новый проект стелс-беспилотника "Сын Ареса", способный летать на скорости до 950 км/ч.