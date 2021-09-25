У КНР представлять реактивний БПЛА, здатний літати на відстань до 12000 км (фото)
Безпілотник отримає кілька версій, які будуть відрізнятися ударною міццю і дальністю польоту. Ударно-розвідувальна версія зможе підіймати до 2 тонн.
У Китаї на виставці в Чжухаї покажуть новий реактивні БПЛА CH-6 (Cai Hong — Веселка). Це автономний, дводвигунний і багатоцільовий дрон. Про це повідомляє мілітарі відділ The Drive.
Розробка призначена для збору розвідувальної інформації, підтримки або/та нанесення ударів. Він має Т-образне оперення з двома реактивними двигунами. Безпілотник зможе розвивати швидкість в 800 км/г, при цьому крейсерська швидкість знаходиться в межах 500-700 км/г.
У виданні China-Arms.com заявляють, що у них в розпорядженні вже є всі дані про БПЛА CH-6:
- Максимальна злітна маса — 7,8 тонни
- Максимальна вантажність — 300 кг (розвідувальний варіант) і 2 тонни (розвідувально-штурмової)
- Довжина — 15 м
- Розмах крила — 20,5 м
- Висота — 5 м
- Крейсерська висота польоту — 10 км, максимальна — 12 км
- Тривалість польоту — до 20 годин у розвідувального варіанту і до 8 годин розвідувально-ударного
- Максимальна дальність польоту — 12000 км
Повідомляється, що СН-6 — це щось середнє між американським Avenger від General Atomics і китайським Cloud Shadow. Різниця між ними полягає в конструкції, дальності дії, а також кількістю двигунів. У китайського Cloud Shadow він один, як і в американського Avenger.
Нагадаємо, в Китаї на виставці покажуть БПЛА Soar Dragon, який працює на висоті до 18,3 кілометра. Його розробку ведуть з 2009 року.
Раніше в США показали новий проєкт стелс-безпілотника "Син Ареса", здатний літати на швидкості до 950 км/ч.