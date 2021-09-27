Проект "Гострий меч". У КНР показали новий ударний стелс-безпілотник (фото)

Розробка ведеться двома китайськими компаніями, за інформацією ЗМІ, вантажопідйомність БПЛА складе більше 2 тонн.

На виставці озброєння в Чжухаї буде представлений новий БПЛА Lijian (Гострий меч), виконаний за схемою літаючого крила. Про це повідомляє Global Times.

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Безпілотник перебуває в розробці з 2009 року. Він розробляється компаніями Hongdu і Shenyang. Зовні він схожий на американських безпілотник Х-47В UCAS-D.

[ + – ] X-47B UCAS-D Фото: Вiкiпедiя

Наразі технічних деталей про новинку практично немає. Відомо, що він має реактивний двигун, трипорне шасі, розмах крила 14 метрів. Lijian буде здатний вести вогонь по наземних цілях бомбами, ракетами або іншим озброєнням. Вантажопідйомність повинна перевищити дві тонни.

[ + – ] Випробування дрона "Гострий меч"

Поставки в армію, за інформацією Military Factory, повинні початися в 2022 році. Технічні деталі можуть розкрити після відкриття виставки завтра, 28 вересня.

Нагадаємо, в КНР представлять реактивний БПЛА, здатний літати на відстань до 12 тис. км. Також на виставці покажуть БПЛА Soar Dragon, який працює на висоті до 18,3 кілометрів. Його розробку ведуть із 2009 року.