У Китаї представили надзвуковий БПЛА WZ-8 (фото)

За інформацією видання, дрон зможе транспортувати стратегічний бомбардувальник, який має запас ходу в 6000 км, що розширить можливості застосування безпілотника.

На авіашоу в Чжухай показали безпілотний розвідувальний дрон WZ-8 (Wuzhen-8) з максимальною швидкістю в 3 Маха. Про це повідомляє китайське мілітарі-видання China-arms.

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Повідомляється, що цей дрон здатний виконувати цілий ряд завдань, починаючи від розвідки полі бою, закінчуючи поразкою цілей. Дрон WZ-8 здатний розвивати швидкість понад 3 Маха, що вище, ніж у більшості ракет протиракетної оборони.

[ + – ] Двигуни розвідувально-ударного дрона Wuzhen-8 Фото: china-arms.com

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Рідинна система живлення дозволяє контролювати витрату палива, залежно від цілей. Якщо необхідно провести атаку, то ракетна система живлення буде запускатися і давати більше потужності. Заявляється, що за необхідності БПЛА може бути замаскований під високошвидкісну ракету для нанесення ударів по авіаносцях або літаках.

Також у WZ-8 є два виступи на верхній частині корпусу, що, найімовірніше, дозволить транспортувати БПЛА стратегічним бомбардувальником H-6N. Радіус дії бомбардувальника — понад 8000 км. Якщо дрон дійсно будуть перевозити H-6N, то це дозволить істотно розширити діапазон застосування безпілотника.

Нагадаємо, у Китаї також покажуть новий ударний стелс-безпілотник Lijian, вантажопідйомність якого становить понад 2 тонни. Також на виставці буде представлений БПЛА, здатний літати на відстані до 12 тис. кілометрів — CH-6. Крім іншого, у Китаї на виставці покажуть БПЛА Soar Dragon, який працює на висоті до 18,3 кілометрів.