Схожий на Avenger. Що відомо про новий китайський важкий ударний БПЛА CH-6 з стелею в 12 000 м

Той факт, що новий СН-6 із самого початку зможе нести озброєння, свідчить про намір ВВС Народно-визвольної армії Китаю вивести свої можливості з ведення безпілотної війни на безпрецедентний рівень.

Китай у ці дні заінтригував всіх повномасштабною моделлю безпілотника, здатного нести озброєння і володіти великою висотою й дальністю польоту. Новий зразок техніки був помічений на території авіасалону в Чжухаї. Фокус переклав огляд фахівця й оглядача авіації Тайлера Роговея, де викладено все, що відомо про цей новий ударний БПЛА.

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БПЛА CH-6 помічений на авіасалоні в Чжухаї

Великий міжнародний авіасалон у китайському Чжухаї ще офіційно не почався, але ми вже знаємо, які новинки там будуть представлені. Один із них — китайський літак радіоелектронної боротьби J-16D, оснащений передавачами перешкод. Також ми вперше побачимо в натуральну величину безпілотник Cai Hong ("Веселка") 6 Китайської аерокосмічної науково-технічної корпорації, більш відомий під позначенням CH-6. Це багатоцільовий двореактивний БПЛА з великою дальністю польоту. Раніше були доступні тільки його моделі та рендери з низькою деталізацією.

CH-6 — це висотна безпілотна система з великою тривалістю польоту (HALE), призначена для збору розвідданих, підтримки з повітря та нанесення ударів. Цей безпілотник нагадує сильно збільшений CH-5, але його задня частина сильно відрізняється від колишньої конструкції. У нього високий Т-подібний хвіст із двома реактивними двигунами, встановленими пліч-о-пліч нагорі хвостової частини. Довгі крила БПЛА розташовані посередині, також трохи розгорнуті, і вся ця система встановлена на високому шасі. У CH-6 також є помітна кромка ("скула"), яка огинає його овальний фюзеляж.

[ + – ] Рендер БПЛА CH-6 Фото: china-arms.com

Характеристики БПЛА CH-6

максимальна злітна вага 7,8 тонн,

максимальна вантажопідйомність 300 кг (розвідувальний тип) або 2 тонни (розвідувально-штурмовий тип),

запас палива 3,42 тонни (розвідувальний тип) або 1,72 тонни (розвідувально-штурмовий тип),

загальна довжина 15 метрів,

розмах крила 20,5 метра,

висота 5 метрів,

максимальна швидкість польоту 800 км/год,

крейсерська швидкість від 500 км/год до 700 км/год,

крейсерська висота 10 км, стеля 12 км,

максимальна тривалість польоту 20 годин (розвідувальний тип) або 8 годин (розвідувально-штурмовий тип),

максимальна дальність польоту 12 000 км (розвідувальний тип) або 4 500 км (розвідувально-штурмовий тип),

максимальна швидкість підйому 20 м/с,

радіус дії (тактичний) 300 км.

Параметри БПЛА CH-6 наведені за даними сайту China-Arms.com

Схоже, що можливості CH-6 займають проміжну позицію між його побратимами — бойовими безпілотниками середньої дальності та висотності, а також китайськими розвідувальними безпілотниками з гвинтовими двигунами, з одного боку, і просунутішими безпілотними пристроями з реактивними двигунами, які збирають розвіддані за допомогою високоточних датчиків на великій висоті, з іншого боку. Той факт, що новий СН-6 із самого початку зможе нести озброєння, свідчить про намір ВВС Народно-визвольної армії вивести свої можливості з ведення безпілотної війни на безпрецедентний рівень.

Реактивна швидкість БПЛА сприятливо позначиться на часі шляху в райони патрулювання або атаки та збільшить його витривалість. Два двигуни дають підвищену надійність, що може стати ключовим фактором, враховуючи відстані, з яких доводиться управляти такими безпілотниками, і недостатній розвиток технології реактивних двигунів у Китаї. З відомих нам китайських безпілотників найближчим аналогом СН-6 є Cloud Shadow. Ця модель з одним реактивним двигуном також має багато спільного з попередніми китайськими БПЛА з гвинтовими двигунами, але вона менша та легша, ніж CH-6. Обидва літальні апарати можуть виконувати завдання спостереження та наносити авіаудари, але CH-6, ймовірно, краще підходить для спостереження через свої розміри та вагу, дозволяючи переносити кілька досить великих систем датчиків на значні відстані й висоти.

[ + – ] БПЛА CH-6 в металі Фото: беспилотник

Що стосується Сполучених Штатів, то найближчим до CH-6, напевно, є Avenger компанії General Atomics, хоча конструкція CH-6 у меншій мірі націлена на потайливысть і здатна виконувати деякі типи місій на великих висотах. Avenger, ймовірно, краще класифікувати як щось середнє між CH-6 і Cloud Shadow. Крім того, CH-6 має простішу конструкцію.

Чим важлива поява нового БПЛА на озброєнні в Китаю

Усе викладене вище дуже важливо, оскільки може забезпечити Китай "робочою" моделлю з великим запасом міцності, досить простий для повсякденного використання і недорогий у придбанні й експлуатації. Ця модель потенційно здатна нанести авіаудар, але в разі необхідності два надійні реактивні двигуни перевезуть великі сенсорні системи й інші корисні вантажі. Така безпілотна літаюча "вантажівка з датчиками" стане чимось середнім між просунутішим реактивним Soar Dragon і менш потужним гвинтовим TB-001. Хоча СН-6 далеко не такий високотехнологічний у порівнянні з деякими зі стелс-безпілотників, у придбанні яких зараз зацікавлений Китай, саме цю модель можна буде закупити (і, можливо, втратити) у великих кількостях.

Як би там не було, навіть не будучи особливо привабливою або передовою моделлю БПЛА, CH-6 надзвичайно важливий для довгострокових амбіцій НВАК.