Похож на Avenger. Что известно о новом китайском тяжелом ударном БПЛА CH-6 с потолком в 12000 м

Тот факт, что новый СН-6 с самого начала сможет нести вооружение, свидетельствует о намерении ВВС Народно-освободительной армии Китая вывести свои возможности по ведению беспилотной войны на беспрецедентный уровень.

Китай в эти дни заинтриговал всех полномасштабной моделью беспилотника, способного нести вооружения и обладающего большой высотой и дальностью полета. Новый образец техники был замечен на территории авиасалона в Чжухае. Фокус перевел обзор специалиста и обозревателя авиации Тайлера Роговея, где изложено все, что известно об этом новом ударном БПЛА.

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БПЛА CH-6 замечен на авиасалоне в Чжухае

Крупный международный авиасалон в китайском Чжухае еще официально не начался, но мы уже знаем, какие новинки там будут представлены. Одна из них – китайский самолет радиоэлектронной борьбы J-16D, оснащенный передатчиками помех. Также мы впервые увидим в натуральную величину беспилотник Cai Hong ("Радуга") 6 Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации, более известный под обозначением CH-6. Это многоцелевой двухреактивный БПЛА с большой дальностью полета. Ранее были доступны только его модели и рендеры с низкой детализацией.

CH-6 – это высотная беспилотная система с большой продолжительностью полета (HALE), предназначенная для сбора разведданных, поддержки с воздуха и нанесения ударов. Этот беспилотник напоминает сильно увеличенный CH-5, но его задняя часть сильно отличается от прежней конструкции. У него высокий Т-образный хвост с двумя реактивными двигателями, установленными бок о бок наверху хвостовой части. Длинные крылья БПЛА, расположенные посередине, также немного развернуты, и вся эта система установлена на высоком шасси. У CH-6 также есть заметная кромка ("скула"), которая огибает его овальный фюзеляж.

[ + – ] Рендер БПЛА CH-6 Фото: china-arms.com

Характеристики БПЛА CH-6

максимальный взлетный вес 7,8 тонн,

максимальная грузоподъемность 300 кг (разведывательный тип) или 2 тонны (разведывательно-штурмовой тип),

запас топлива 3,42 тонны (разведывательный тип) или 1,72 тонны (разведывательно-штурмовой тип),

общая длина 15 метров,

размах крыла 20,5 метров,

высота 5 метров,

максимальная скорость полета 800 км/ч,

крейсерская скорость от 500 км/ч до 700 км/ч,

крейсерская высота 10 км, потолок 12 км,

максимальная продолжительность полета 20 часов (разведывательный тип) или 8 часов (разведывательно-штурмовой тип),

максимальная дальность полета 12 000 км (разведывательный тип) или 4 500 км (разведывательно-штурмовой тип),

максимальная скорость подъема 20 м/с,

радиус действия (тактический) 300 км.

Параметры БПЛА CH-6 приведены по данным сайта China-Arms.com

Похоже, что возможности CH-6 занимают промежуточную позицию между его собратьями – боевыми беспилотниками средней дальности и высотности, а также китайскими разведывательными беспилотниками с винтовыми двигателями, с одной стороны, и более продвинутыми беспилотными устройствами с реактивными двигателями, собирающими разведданные с помощью высокоточных датчиков на большой высоте, с другой стороны. Тот факт, что новый СН-6 с самого начала сможет нести вооружение, свидетельствует о намерении ВВС Народно-освободительной армии вывести свои возможности по ведению беспилотной войны на беспрецедентный уровень.

Реактивная скорость БПЛА благоприятно скажется на времени пути в районы патрулирования или атаки и увеличит его выносливость. Два двигателя дают повышенную надежность, что может стать ключевым фактором, учитывая расстояния, с которых приходится управлять такими беспилотниками, и недостаточное развитие технологии реактивных двигателей в Китае. Из известных нам китайских беспилотников ближайшим аналогом СН-6 является Cloud Shadow. Эта модель с одним реактивным двигателем также имеет много общего с предыдущими китайскими БПЛА с винтовыми двигателями, но она меньше и легче, чем CH-6. Оба летательных аппарата могут выполнять задачи наблюдения и наносить авиаудары, но CH-6, вероятно, лучше подходит для наблюдения из-за своих размеров и веса, позволяя переносить несколько довольно больших систем датчиков на значительные расстояния и высоты.

[ + – ] БПЛА CH-6 в металле Фото: Twitter / Jesus Roman

Что касается Соединенных Штатов, то наиболее близким к CH-6, наверное, является Avenger компании General Atomics, хотя конструкция CH-6 в меньшей степени нацелена на скрытность и способна выполнять некоторые типы миссий на больших высотах. Avenger, вероятно, лучше классифицировать как нечто среднее между CH-6 и Cloud Shadow. Кроме того, CH-6 имеет более простую конструкцию.

Чем важно появление нового БПЛА на вооружении у Китая

Все изложенное выше очень важно, так как может обеспечить Китай "рабочей" моделью с большим запасом прочности, достаточно простой для повседневного использования и недорогой в приобретении и эксплуатации. Данная модель потенциально способна нанести авиаудар, но в случае необходимости два надежных реактивных двигателя перевезут большие сенсорные системы и другие полезные грузы. Такой беспилотный летающий "грузовик с датчиками" станет чем-то средним между более продвинутым реактивным Soar Dragon и менее мощным винтовым TB-001. Хотя СН-6 далеко не так высокотехнологичен по сравнению с некоторыми из стелс-беспилотников, в приобретении которых сейчас заинтересован Китай, именно эту модель можно будет закупить (и, возможно, потерять) в больших количествах.

Как бы там ни было, даже не будучи особо привлекательной или передовой моделью БПЛА, CH-6 чрезвычайно важен для долгосрочных амбиций НОАК.