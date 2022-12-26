Рекордна загроза: армія КНР спрямувала 78 літаків, БПЛА та кораблів у зону ППО Тайваню
Серед китайського угруповання були винищувачі вітчизняного та російського виробництва, два безпілотники та літаки розвідки. Вони пройшли в районі Тайванської протоки.
Десятки літаків і кораблі Національно-визвольної армії Китаю були спрямовані в зону розпізнавання ППО Тайваню. Про це повідомляє Міністерство оборони Національної оборони Китайської республіки.
За добу 25-26 грудня у зоні тайванської ППО та в морській зоні знову зафіксовано активність китайської авіації та флоту. Китайська армія відправила до зони розпізнавання протиповітряної оборони острова 71 бойовий літак. 47 літаків перетнули медіану Тайванської протоки й увійшли до зони розпізнавання з південного заходу.Важливо
У відповідь на дії китайської армії, командування Тайваню доручило стежити за ситуацією. Авіація Тайваню, військово-морський флот і ракетні системи наземного базування були готові реагувати на дії КНР.
Тайвань зафіксував такі літаки:
- 12 винищувачів J-11;
- 6 винищувачів Су-30;
- 18 винищувачів J-16;
- 1 БПЛА стратегічного рівня CH-4;
- 1 БПЛА розвідки WZ-7;
- 6 винищувачів J-10;
- транспортний літак Y-8;
- літак розвідки Y-8 ASW;
- літак далекого радіовиявлення KJ-500.
Нагадаємо, 22 грудня Тайвань підняв у небо винищувачі через 39 китайських літаків у зоні ППО. Попередній захід у розпізнавальну зону ППО був 13 грудня. Тоді було 18 бомбардувальників Н-6 та інші літаки з кораблями.