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Воєнний фокус Конфлікт між Китаєм і Тайванем

Рекордна загроза: армія КНР спрямувала 78 літаків, БПЛА та кораблів у зону ППО Тайваню

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Фото: newsweek | Китай спрямував десятки винищувачів, враховуючи J-16

Серед китайського угруповання були винищувачі вітчизняного та російського виробництва, два безпілотники та літаки розвідки. Вони пройшли в районі Тайванської протоки.

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Десятки літаків і кораблі Національно-визвольної армії Китаю були спрямовані в зону розпізнавання ППО Тайваню. Про це повідомляє Міністерство оборони Національної оборони Китайської республіки.

За добу 25-26 грудня у зоні тайванської ППО та в морській зоні знову зафіксовано активність китайської авіації та флоту. Китайська армія відправила до зони розпізнавання протиповітряної оборони острова 71 бойовий літак. 47 літаків перетнули медіану Тайванської протоки й увійшли до зони розпізнавання з південного заходу.

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У відповідь на дії китайської армії, командування Тайваню доручило стежити за ситуацією. Авіація Тайваню, військово-морський флот і ракетні системи наземного базування були готові реагувати на дії КНР.

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Маршрут проходження китайської авіації в зоні тайванської ППО

Тайвань зафіксував такі літаки:

  • 12 винищувачів J-11;
  • 6 винищувачів Су-30;
  • 18 винищувачів J-16;
  • 1 БПЛА стратегічного рівня CH-4;
  • 1 БПЛА розвідки WZ-7;
  • 6 винищувачів J-10;
  • транспортний літак Y-8;
  • літак розвідки Y-8 ASW;
  • літак далекого радіовиявлення KJ-500.

Нагадаємо, 22 грудня Тайвань підняв у небо винищувачі через 39 китайських літаків у зоні ППО. Попередній захід у розпізнавальну зону ППО був 13 грудня. Тоді було 18 бомбардувальників Н-6 та інші літаки з кораблями.