Рекордная угроза: армия КНР направила 78 самолетов, БПЛА и кораблей в зону ПВО Тайваня

Среди китайской группировки были истребители отечественного и российского производства, два беспилотника и самолеты разведки. Они прошли в районе Тайваньского пролива.

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Десятки самолетов и корабли Национально-освободительной армии Китая были направлены в зону распознания ПВО Тайваня. Об этом сообщает Министерство обороны Национальной обороны Китайской республики.

За сутки 25-26 декабря в зоне тайваньского ПВО и в морской зоне снова зафиксирована активность китайской авиации и флота. Китайская армия отправила в зону распознавания противовоздушной обороны острова 71 боевой самолет. 47 самолетов пересекли медиану Тайваньского пролива и вошли в зону распознания с юго-запада.

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В ответ на действия китайской армии, командование Тайваня поручило следить за ситуацией. Авиация Тайваня, военно-морской флот и ракетные системы наземного базирования были готовы реагировать на действия КНР.

[ + – ] Маршрут следования китайской авиации в зоне тайваньского ПВО

Тайвань зафиксировал такие самолеты:

12 истребителей J-11

6 истребителей Су-30

18 истребителей J-16

1 БПЛА стратегического уровня CH-4

1 БПЛА разведки WZ-7

6 истребителей J-10

транспортный самолет Y-8

самолет разведки Y-8 ASW

самолет дальнего радиообнаружения KJ-500

Напомним, 22 декабря Тайвань поднял в небо истребители из-за 39 китайских самолетов в зоне ПВО. Предыдущий заход в распозновательную зону ПВО был 13 декабря. Тогда было 18 бомбардировщиков Н-6 и другие самолеты с кораблями.