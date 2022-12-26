Рекордная угроза: армия КНР направила 78 самолетов, БПЛА и кораблей в зону ПВО Тайваня
Среди китайской группировки были истребители отечественного и российского производства, два беспилотника и самолеты разведки. Они прошли в районе Тайваньского пролива.
Десятки самолетов и корабли Национально-освободительной армии Китая были направлены в зону распознания ПВО Тайваня. Об этом сообщает Министерство обороны Национальной обороны Китайской республики.
За сутки 25-26 декабря в зоне тайваньского ПВО и в морской зоне снова зафиксирована активность китайской авиации и флота. Китайская армия отправила в зону распознавания противовоздушной обороны острова 71 боевой самолет. 47 самолетов пересекли медиану Тайваньского пролива и вошли в зону распознания с юго-запада.Важно
В ответ на действия китайской армии, командование Тайваня поручило следить за ситуацией. Авиация Тайваня, военно-морской флот и ракетные системы наземного базирования были готовы реагировать на действия КНР.
Тайвань зафиксировал такие самолеты:
- 12 истребителей J-11
- 6 истребителей Су-30
- 18 истребителей J-16
- 1 БПЛА стратегического уровня CH-4
- 1 БПЛА разведки WZ-7
- 6 истребителей J-10
- транспортный самолет Y-8
- самолет разведки Y-8 ASW
- самолет дальнего радиообнаружения KJ-500
Напомним, 22 декабря Тайвань поднял в небо истребители из-за 39 китайских самолетов в зоне ПВО. Предыдущий заход в распозновательную зону ПВО был 13 декабря. Тогда было 18 бомбардировщиков Н-6 и другие самолеты с кораблями.