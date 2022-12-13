Почти 30 самолетов и 3 корабля: Тайвань заметил приближение армии Китая (фото)

В опознавательную зону ПВО острова вошли 18 китайских бомбардировщиков H-6. Тайваньское правительство считает, что Пекин ищет предлог для отработки будущего нападения.

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Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 29 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в сводке тайваньского Министерства обороны.

"По состоянию на 6.00 утра 13 декабря вокруг Тайваня были зафиксированы 29 самолетов и три корабля Народно-освободительной армии Китая", — говорится в сообщении.

Из указанного количества 21 китайский самолет приближался к Тайваню с юго-запада Тайваньского пролива.

[ + – ] 21 китайский самолет приближался к Тайваню с юго-запада Тайваньского пролива

На опубликованной карте Минобороны показано, что в опознавательную зону ПВО острова вошли 1 китайский истребитель J-11, два многоцелевых транспортных самолета Y-8, а также 18 стратегических бомбардировщиков H-6.

Тайваньское командование направило воздушный и морской патруль для наблюдения за маневрами и развернуло ракетные комплексы наземного базирования.

Стоит отметить, что 11 декабря к Тайваню приблизились 13 самолетов и 4 корабля китайских ВМС. Шесть из обнаруженных бомбардировщиков пересекли серединную линию Тайваньского пролива, который отделяет остров от Китая.

[ + – ] 11 декабря к Тайваню приблизились 4 корабля китайских ВМС Фото: AP Photo

Китай ищет предлог для отработки нападения

В правительстве Тайваня считают, что Китай ищет предлог для отработки будущего нападения на остров. Такое мнение выразил тайваньский министр иностранных дел Джозеф Ву в интервью британской газете The Guardian.

Китайская военная угроза, по его оценке, становится более серьезной. С 2020 года количество вторжений китайских боевых самолетов в зону обороны Тайваня увеличилось в 5 раз.

"Мы совершенно уверены, что китайцы захотят использовать какой-либо предлог для отработки будущих нападений на Тайвань. Так что мы имеем ситуацию с военными угрозами", — констатировал Ву.

Китай, как отметил министр, наращивает экономическое и дипломатическое давление на остров, проводит серии кибератак и ведет "юридическую войну" для международной изоляции Тайваня.

Китайские чиновники 12 декабря выразили сильное недовольство и протест из-за визита на Тайвань высокопоставленного представителя правящей Либерально-демократической партии Японии Коити Хагиуда.

"Он произнес безответственные высказывания в адрес Китая. Игнорируя позицию Пекина, он встретился с местным лидером Цай Инвэнь и руководством Демократической прогрессивной партии, а также публично сделал негативные заявления в отношении Китая", — заявил представитель китайского посольства в Японии.

Напомним, что Госдепартамент США допускает вероятность нападения Китая на Тайвань. Главу КНР Си Цзиньпина нужно максимально удержать от такого шага, отметили в Госдепе.

Президент Тайваня Цай Инвэнь уверена, что Пекин может напасть в любой момент. Поэтому Тайвань увеличил траты на армию в 2023 году до 19 млрд долларов. Китай тратит на армию более 200 млрд долларов за год.