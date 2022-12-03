"Нужно не дать этому случиться": в США допускают, что Китай может начать новую войну, — дипломат

По словам американской чиновницы, Штаты будут поддерживать Тайвань и его способность обороняться от внешних угроз.

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Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что вторжение Китая на Тайвань возможно. Об этом она сказала во время встречи со студентами Американского университета в Вашингтоне, пишет Swissinfo.

"Я думаю, что война потенциально возможна, потому что Си Цзиньпин теперь полностью контролирует Китай", — сказал Шерман.

По ее словам, США должны предотвратить это. Штаты собираются призывать Китай воздержаться от этого шага, а также поддерживать Тайвань, чтобы у него были средства для обороны.

Издание пишет, что Пекин, претендующий на Тайвань как на свою территорию, никогда не отказывался от применения силы для взятия острова под свой контроль.

Журналисты заявили, что комментарии Шерман прозвучали после двухдневных переговоров с генеральным секретарем Европейской службы внешних связей Стефано Саннино по вопросам Китая и Индо-Тихоокеанского региона, в ходе которых они выразили озабоченность по поводу "провокаций" Китая в отношении Тайваня.

Кроме того, Шерман заявила, что протесты в Китае против самых жестких в мире ограничений на COVID-19 утихают, потому что они возымели действие.

"Они разрешают людям находиться на карантине в своих домах, а не в больницах с лихорадкой. Они говорят, что собираются открываться шаг за шагом", — сказала Шерман.

Китай и Тайвань

Китайская Республика или Тайвань — частично признанное государство. Оно образовалось после поражения китайского Гоминьдана от Коммунистической партии в гражданской войне 1945—1950 годов. В 1971 году Китайская Республика потеряла место в ООН, которое заняла коммунистическая Китайская Народная Республика (материковый Китай). В настоящее время Тайвань поддерживает официальные дипломатические отношения с 13 государствами — членами ООН.

Ранее Фокус писал, что в Пентагоне не видят вторжения Китая на Тайвань в ближайшее время. Минобороны подготовило доклад о военной мощи Китая. КНР остается единственной страной с волей и потенциалом стать конкурентом США на мировой арене.

Еще напомним, что Байден пригрозил КНДР ответом на испытания ядерных ракет. По словам американского президента, попытки вторжения Китая на Тайвань, скорее всего, не будет.