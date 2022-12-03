"Потрібно не дати цьому статися": у США припускають, що Китай може розпочати нову війну, — дипломат

За словами американської чиновниці, Штати підтримуватимуть Тайвань та його здатність оборонятися від зовнішніх загроз.

Related video

Заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що вторгнення Китаю на Тайвань можливе. Про це вона сказала під час зустрічі зі студентами Американського університету у Вашингтоні, пише Swissinfo.

"Я думаю, що війна потенційно можлива, тому що Сі Цзіньпін тепер повністю контролює Китай", — сказав Шерман.

За її словами, США мають запобігти цьому. Штати збираються закликати Китай утриматися від цього кроку, а також підтримувати Тайвань, щоб мав кошти для оборони.

Пекін, який претендує на Тайвань як на свою територію, ніколи не відмовлявся від застосування сили для взяття острова під свій контроль.

Журналісти заявили, що коментарі Шерман пролунали після дводенних переговорів з генеральним секретарем Європейської служби зовнішніх зв'язків Стефано Санніно з питань Китаю та Індо-Тихоокеанського регіону, під час яких вони висловили занепокоєння "провокаціями" Китаю щодо Тайваню.

Крім того, Шерман заявила, що протести в Китаї проти найжорсткіших у світі обмежень на COVID-19 вщухають, тому що вони вплинули.

"Вони дозволяють людям перебувати на карантині у своїх будинках, а не в лікарнях із лихоманкою. Вони кажуть, що збираються відкриватися крок за кроком", — сказала Шерман.

Китай та Тайвань

Китайська Республіка або Тайвань – частково визнана держава. Воно утворилося після поразки китайського Гоміньдану від Комуністичної партії у громадянській війні 1945—1950 років. 1971 року Китайська Республіка втратила місце в ООН, яке посіла комуністична Китайська Народна Республіка (материковий Китай). Наразі Тайвань підтримує офіційні дипломатичні відносини із 13 державами — членами ООН.

Раніше Фокус писав, що у Пентагоні не бачать вторгнення Китаю на Тайвань найближчим часом. Міноборони підготувало доповідь про військову міць Китаю. КНР залишається єдиною країною з волею та потенціалом стати конкурентом США на світовій арені.

Ще нагадаємо, що Байден погрожував КНДР відповіддю на випробування ядерних ракет. За словами американського президента, спроби вторгнення Китаю на Тайвань, найімовірніше, не буде.