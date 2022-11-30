Неминучої загрози немає: у Пентагоні не бачать вторгнення Китаю на Тайвань найближчим часом

Міноборони підготувало доповідь про військову міць Китаю. КНР залишається єдиною країною з волею та потенціалом стати конкурентом США на світовій арені.

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У доповіді Пентагону докладно описуються дії Китаю стосовно Тайваню. Найближчим часом вторгнення не відбудеться. Про це повідомляє Defense News.

Щорічна доповідь про військову міць Китаю направлена в Конгрес. У КНР продовжують швидкими темпами інвестувати в армію на модернізацію та розширення ядерного арсеналу. Це відбувається на тлі підвищеної напруженості між Китаєм і Тайванем.

"Я не бачу жодних неминучих ознак вторгнення. Ми, безумовно, дуже зосереджені на цьому рівні більш лякаючої та примусової поведінки й уважно стежимо за тим, як усе розгортається", — заявив чиновник Міноборони США на брифінгу.

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Китай називається єдиною країною з волею та військовим потенціалом, який може кинути виклик світовому порядку США. До 2049 року планується досягти такої армії, щоб конкурувати з американською армією шляхом модернізації та розширення всіх сил, включаючи інформаційні операції.

Крім Тайваню, Китай також, імовірно, планує розширити зарубіжні бази за межами центру Джибуті. Серед можливих варіантів у Пентагоні називають Камбоджу, М'янму, Таїланд, Сінгапур, Індонезію, Пакистан, Шрі-Ланку, Об'єднані Арабські Емірати, Кенію, Екваторіальну Гвінею, Сейшельські острови, Танзанію, Анголу й Таджикистан.

Нагадаємо, в Китаї розробили дрон-камікадзе Chien Hsiang, який атакуватиме ворожі радари.

Раніше повідомлялося, що Тайвань вивчає український досвід у межах підготовки до вторгнення КНР на острів.