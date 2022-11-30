Неизбежной угрозы нет: в Пентагоне не видят вторжения Китая на Тайвань в ближайшее время

Минобороны подготовило доклад о военной мощи Китая. КНР остается единственной страной с волей и потенциалом стать конкурентом США на мировой арене.

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В докладе Пентагона подробно описываются действия Китая по отношению к Тайваню. В ближайшее время вторжение не произойдет. Об этом сообщает Defense News.

Ежегодный доклад о военной мощи Китая направлен в Конгресс. В КНР продолжают быстрыми темпами инвестировать в армию на модернизацию и расширение ядерного арсенала. Это происходит на фоне повышенной напряженности между Китаем и Тайванем.

"Я не вижу никаких неизбежных признаков вторжения. Мы определенно очень сосредоточены на этом уровне более пугающего и принудительного поведения и внимательно следим за тем, как все разворачивается", — заявил чиновник Минобороны США на брифинге.

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Вторжение Китая на Тайвань пока не предвидится? Что замышляет Поднебесная

Китай называется единственной страной с волей и военным потенциалом, который может бросить вызов мировому порядку США. К 2049 году планируется достичь такой армии, чтобы конкурировать с американской армией путем модернизации и расширения всех сил, включая информационные операции.

Помимо Тайваня, Китай также, вероятно, планирует расширить зарубежные базы за пределами центра в Джибути. Среди возможных вариантов в Пентагоне называют: Камбоджу, Мьянму, Таиланд, Сингапур, Индонезию, Пакистан, Шри-Ланку, Объединенные Арабские Эмираты, Кению, Экваториальную Гвинею, Сейшельские Острова, Танзанию, Анголу и Таджикистан.

Напомним, в Китае разработали дрон-камикадзе Chien Hsiang, который будет атаковать вражеские радары.

Ранее сообщалось, что Тайвань изучает украинский опыт в рамках подготовки к вторжения КНР на остров.