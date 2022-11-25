Вторжение Китая на Тайвань пока не предвидится? Что замышляет Поднебесная

На 20 съезде Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин ничего не сказал о позиции по поводу Тайваня. Это снижает напряженность в краткосрочной перспективе, но в целом планы Пекина остаются прежними — возвращение Тайбэя под свой контроль.

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Долгожданный рабочий доклад Си на съезде партии, прозвучавший в прошлом месяце в Большом зале народных собраний в Пекине, стал для синологов наиболее авторитетным источником оценки подхода компартии Китая к целому ряду вопросов внутренней и внешней политики, включая Тайвань. Подобно уликам на судебной экспертизе, каждое слово речи должно быть препарировано, тщательно изучено и проанализировано в поисках подсказок – и возможных изменений в подходе Китая к Тайваню.

Такой скрупулезный подход вполне оправдан. Отчет о работе партийного съезда проверяет и утверждает сам Си, понимая, что его слова будут внимательно изучаться внутренней и глобальной аудиторией в поисках признаков изменений в политике.

Именно поэтому то, что Си сказал и не сказал по Тайваню, заслуживает внимания. В этом последнем документе Си сигнализировал скорее о преемственности, чем об изменениях в общем подходе Китая к Тайваню. Самое важное, что он не продемонстрировал повышенного чувства срочности в "решении" тайваньского вопроса военными средствами. Это должно успокоить нервную мировую аудиторию, которая все больше скептически относится к замыслам Си в отношении Тайваня.

Это не остановило в эти дни хор предсказаний высокопоставленных американских правительственных чиновников о "сроках" вторжения. Все началось с печально известного "окна Дэвидсона", в котором бывший командующий Индо-Тихоокеанским командованием США Филипп Дэвидсон во время отчета Конгрессу в марте 2021 года предположил, что угроза военных действий против Тайваня может проявиться "в ближайшие шесть лет". Аналогичные прогнозы последовали от главы Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, директора ЦРУ Билла Бернса и заместителя директора Дэвида Коэна, а также заместителя министра обороны Колина Кала. Последний голос изнутри американского правительства, выражающий беспокойство по поводу планов Пекина в отношении Тайваня, прозвучал из уст госсекретаря Блинкена, который в прошлом месяце заявил, что Китай хочет захватить Тайвань в "гораздо более сжатые сроки".

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Безусловно, к оценкам высокопоставленных правительственных чиновников следует относиться серьезно. Эти чиновники, несомненно, имеют доступ к разведданным и вынуждены высказывать публичную озабоченность по поводу того, что Си думает о Тайване. Но если нет доступа к секретным материалам или возможности читать мысли Си, то голос, на который мы должны обратить самое пристальное внимание, – это голос самого Си. Таким образом, если бы Си хотел изменить курс или тон в отношении Тайваня, он мог бы сделать это в своей речи. Но он этого не сделал. В ближайшей перспективе это должно принести облегчение.

Однако долгосрочная военная угроза со стороны китайского правительства не исчезнет в ближайшее время. Именно поэтому Соединенные Штаты должны продолжать оказывать значительную поддержку оборонному потенциалу Тайваня, включая асимметричные возможности, которые существенно повлияют на результаты на поле боя, в сочетании с экономическими и дипломатическими инициативами, обеспечивающими участие Тайваня в международных форумах, одновременно заверяя Пекин в том, что Соединенные Штаты не стремятся кардинально отойти от политики "одного Китая", основанной на "стратегической двойственности". Разумеется, это непростая задача.

Разбор тайваньской части речи

В каждом рабочем докладе есть раздел, посвященный Тайваню и отношениям между сторонами пролива. Этот раздел заслуживает самого пристального внимания, и его следует сравнить с тайваньскими разделами предыдущих рабочих отчетов на предмет изменений в языке и тоне.

Анализ раздела этого года позволяет выделить несколько основных тем: в нем подчеркивается, что Си отдает предпочтение "мирному объединению" (和平统一) на основе модели "одна страна – две системы" и предупреждает "сепаратистские силы", что Пекин не откажется от применения силы для защиты интересов Китая. Эта формула, повторенная в 19-м рабочем отчете, подтвердила давнюю политику в отношении Тайваня.

Первое предложение, например, почти дословно повторяет то, что было написано ранее:

"Решение тайваньского вопроса и осуществление полного воссоединения Родины является неизменной исторической задачей партии, общим стремлением всех китайских сыновей и дочерей и неизбежным требованием для великого омоложения китайской нации".

Далее в последнем докладе большая часть раздела посвящена необходимости Китая добиваться "мирного воссоединения" с Тайванем.

Основные моменты таковы:

"Политика мирного воссоединения и "Одна страна – две системы" – лучший способ осуществить воссоединение через Тайваньский пролив; это наилучшим образом отвечает интересам китайского народа по обе стороны пролива и всей китайской нации.

Мы придерживаемся принципа "одного Китая" и "консенсуса 1992 года". Исходя из этого, мы будем проводить широкие и углубленные консультации по вопросам межконтинентальных отношений и национального воссоединения с представителями всех политических партий и групп на Тайване и совместно содействовать мирному развитию межконтинентальных отношений и миру на родине.

Мы будем продолжать стремиться к мирному воссоединению с величайшей искренностью и максимальными усилиями, но мы не обещаем отказаться от применения силы, и мы оставляем за собой возможность принять все необходимые меры.

Это [предупреждение] направлено исключительно против вмешательства внешних сил и немногих сепаратистов, стремящихся к "независимости Тайваня", и их сепаратистской деятельности; оно ни в коем случае не направлено против наших соотечественников на Тайване".

Наиболее примечательным в этих отрывках является постоянный акцент на решении тайваньского вопроса "мирными" средствами – то есть без использования военной силы для принуждения или иного убеждения Тайбэя объединиться с материковым Китаем. Если бы Си намеревался сигнализировать об отходе от этой цели, он бы сделал это более жестким языком, предупреждениями или удалением термина "мирный" из вышеприведенных фраз.

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Конечно, Си повторил, что Китай не откажется от применения силы – это предупреждение повторял каждый генеральный секретарь Коммунистической партии Китая со времен Мао Цзэдуна. Таким образом, эта фраза не стала сюрпризом для аналитиков, которые внимательно следят за отчетами о работе съезда партии.

Предупреждение "внешним силам"

Несмотря на заверения Си цзиньпина продолжать "мирное объединение", его явно беспокоят другие вопросы. А именно — политика США в отношении Тайваня.

В рабочем отчете за этот год содержится суждение о том, что "вмешательство внешних сил" (外部势力干涉) в дела Тайваня продолжает создавать "серьезные провокации" (严重挑衅) для китайского правительства. Си использовал эту фразу в докладе три раза. Для сравнения, в рабочем отчете 19-го съезда партии он не использовал этот термин ни разу.

Си серьезно относится к "внешним силам", упоминая этот вопрос в самом начале доклада – фактически в пятом абзаце, что является ясным сигналом о том, что, по его мнению, США, их союзники и партнеры усугубляют тайваньскую проблему больше, чем в прошлом. Для Си и других правительственных стратегов фактор помощи и поддержки США "сил независимости" на Тайване увеличился, а не уменьшился, что значительно осложняет любые усилия по принуждению Тайваня вернуться за стол переговоров. На первом месте в списке действий, которые Китай рассматривает как "внешнее вмешательство", несомненно, находятся продажа оружия США и визиты делегаций Конгресса на Тайвань.

Си следит за действиями внешних сил с равными долями триумфализма и сдерживания, заявляя:

"Мы решительно вели масштабную борьбу против сепаратизма и вмешательства, демонстрируя нашу твердую решимость и непоколебимое намерение защищать национальный суверенитет и территориальную целостность и противостоять "независимости Тайваня".

Другими словами, Си и Народно-освободительная армия в очередной раз помешали силам независимости. Однако даже здесь Си мог бы быть более агрессивным в своем выступлении. Например, на 100-летнем юбилее Коммунистической партии Китая 1 июля 2021 года Си бросил такую фразу потенциальным иностранным провокаторам и угнетателям:

"Китайский народ никогда не позволит иностранным силам запугивать, угнетать или порабощать нас. Любой, кто осмелится попытаться сделать это, получит кровавый удар головой о Великую Стальную Стену, выкованную плотью и кровью 1,4 миллиарда китайцев!"

В контексте нынешних отношений между сторонами пролива ключевым вопросом остается, как долго Си сможет сдерживать тайваньские и иностранные "силы" и насколько терпеливо он будет относиться к правительству Демократической прогрессивной партии в Тайбэе, склонному к независимости.

История и инициатива на стороне Китая

В отчете о работе партийного съезда в этом году особенно примечательны две фразы. Во-первых, Си дважды упомянул о необходимости захвата "стратегической инициативы/доминирования" (主动权/主导权) над Тайванем.

Необходимость "захвата инициативы" имеет долгую историю в политической и военной доктрине Коммунистической партии Китая, прославленной, конечно же, Мао Цзэдуном. Но включение этой идеи в доклад (а не в последний рабочий отчет) заслуживает дальнейшего изучения.

Два примера из отчета включают:

"Придерживаться общей стратегии партии по решению тайваньского вопроса в новую эпоху, прочно овладеть доминирующим положением и инициативой в межпространственных отношениях и неуклонно продвигать великое дело национального воссоединения".

Решительно противостоять сепаратистским актам "независимости Тайваня",

решительно противостоять вмешательству внешних сил,

твердо захватить доминирующее положение и инициативу в отношениях между сторонами пролива.

Примечательно, что эта фраза употребляется исключительно в контексте воссоединения с Тайванем. Вероятно, Си представляет себе эту стратегию "захвата инициативы" в общегосударственном масштабе, включая военные контрмеры в ответ на действия "внешних сил", такие как ракетные испытания вблизи Тайваня после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе, а также долгосрочные политические и экономические меры, чтобы склонить Тайвань к политическим переговорам с Пекином в будущем.

Наконец, Си завершает тайваньский раздел речи метафорой:

"Колеса истории национального воссоединения и национального омоложения катятся вперед и обязательно будут достигнуты".

Это новый поворот к часто повторяемой в отчетах о партийной работе фразе о том, что исторические тенденции толкают обе стороны к сближению. Хотя некоторые могут усмотреть насильственный подтекст "неизбежности" объединения Тайваня с Китаем, это все же более мягкий подход к проблемам отношений между сторонами пролива, чем предыдущие формулировки.

Преобладающая преемственность

Пессимисты сочтут речь Си не более чем коммунистической пропагандой, жаргон которой призван больше скрыть, чем раскрыть, и обеспечить дипломатическое прикрытие для того, чтобы оттянуть время, когда у Китая появится военный потенциал для силового "решения" тайваньского вопроса. Справедливости ради следует отметить, что слова Си необходимо постоянно сопоставлять с фактами на местах. А факты, несомненно, говорят о том, что военная позиция вокруг Тайваня будет гораздо более агрессивной и жесткой.

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Но было бы ошибкой не воспринимать всерьез слова Си, произнесенные в крупной речи, рассчитанной как на внутреннюю, так и на международную аудиторию. Для Си и Китая рабочий отчет 20-го партийного съезда представляет собой наиболее авторитетную оценку политики Китая в отношении Тайваня. Он также задает тон тайваньской политике на следующие несколько лет во время третьего срока Си на посту генсека.

И нигде в рабочем докладе 20-го съезда Си не предлагает более воинственную, нетерпеливую или насильственную политику в отношении Тайваня. Также не говорится о том, что Си определил сроки воссоединения. Это говорит о том, что Си больше заботится о том, чтобы в ближайшей перспективе продемонстрировать преемственность политики "мирного объединения" с Тайванем.

Но Соединенные Штаты и другие страны-единомышленники не должны интерпретировать это как знак того, что время на их стороне. Чтобы мир восторжествовал – и чтобы риски военного конфликта с Тайванем продолжали перевешивать выгоды для Си – страны должны продолжать посылать Си и его правительству недвусмысленные сигналы о том, что любая военная агрессия с целью принудить Тайвань к объединению будет встречена мощным военным, экономическим и дипломатическим ответом.

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