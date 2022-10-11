Мир меняется, генсеки остаются. Какой будет политика Си Цзиньпина после избрания на третий срок

"Будет ли Си Цзиньпин переизбран на третий срок? У большинства аналитиков сомнений в этом нет. Никто в экспертном сообществе не рассуждает, будет ли Си переизбран. Все рассуждают о том, какой будет политика Си после переизбрания". Мнение.

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Факторы, которые говорят о возможном переизбрании Си Цзиньпина

Си Цзиньпин за 10 лет сосредоточил в своих руках максимальную власть.

Его фракция "Новая чжэцзянская армия" — наиболее прочная в партии.

В 2017 году в результате 19 съезда в составе нового Постоянного комитета Политбюро оказались либо протеже Си, либо лояльные ему партийные боссы.

За спиной Си армия, то есть власть максимально консолидирована (любая новость о военном перевороте в Китае — чушь и дезинформация).

Си — идеолог, который укрепил позиции Китая в мире. Утвердил за Поднебесной статус мировой державы.

Он официально имеет титул "ядро партии" (核心) и его имя после 19 съезда внесено в партийный устав наряду с именами отца-основателя КНР Мао Цзэдуна и отца реформ Дэн Сяопина.

У Си нет очевидного преемника.

Принятая в прошлом году на пленуме третья "историческая резолюция" имела целью утвердить эпоху правления Си Цзиньпина как совершенно нового этапа в развитии партии, КНР как государства под управлением коммунистов, а также в развитии китайского марксизма.

Да, безусловно, в партии есть его противники. Много критики на фоне антиковидной "политики нулевой терпимости" (zero tolerance), которая привела к проблемам в экономике. Присутствует критика из-за Тайваня, в особенности из-за реакции на визит Нэнси Пелоси (хотя визит как раз доказал, насколько хорошо выстроена коммуникация между Пекином и Вашингтоном).

Но есть одно крайне важное "но", играющее значительную роль.

Происходит передел системы миропорядка, в том числе, передел Евразии.

Менять руководство страны в эти турбулентные времена крайне небезопасно. Тем более — такого сильного руководителя, как Си.

Грядущие 2-3 года будут крайне нестабильными, и желательно, чтобы Китай возглавлял уверенный, а главное, проверенный лидер.

Наиболее вероятным кажется вариант, при котором Си Цзиньпин все же будет переизбран на третий срок, при этом статус председателя ЦК КПК он не получит, но этот третий срок будет последним. Что, однако, не ликвидует рычаги влияния Си на политику.

[ + – ] 20-й съезд КПК может изменить иерархию власти в Китае Фото: Getty Images

По некоторым данным, в конце августа высшая элита Компартии Китая на закрытом совещании в Бэйдайхэ на побережье Желтого моря одобрила избрание Си Цзиньпина на третий срок на посту генерального секретаря ЦК КПК. Эту традицию (совещание в Бэйдайхэ) заложил еще Мао Цзэдун, но последние два года она не соблюдалась из-за коронавируса.

В частности, эту информацию обнародовало японское информагенство Kyodo News.

Важно понимать, что политические процессы внутри КПК не являются предметом общественной дискуссии. Что происходит в партии на самом деле — покрыто завесой тайны, как это свойственно коммунистическим партиям.

Любые прогнозы подтвердятся или опровергнутся результатами съезда.

XX Всекитайский съезд КПК — очередной съезд правящей коммунистической партии Китая — откроется в Пекине 16 октября.

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