Итоги парламентских выборов в Японии: прощай, пацифизм?

Правящий блок получил контроль над парламентом, оппозиция отступила, а на свободное место пришли правые. Все вместе это дает шанс на изменение конституции: Япония может снять ограничения на укрепление вооруженных сил и открыть дорогу к превращению в "нормальную страну" с полноценной армией.

В Японии прошли выборы в верхнюю палату парламента. В общей сложности 545 кандидатов боролись за 125 мест. По всей стране открылись 46 тыс. избирательных участков, подсчет голосов проходил в режиме реального времени.

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Выборы в Японии: кому предсказывали победу

Согласно предварительным данным японской государственной телерадиокомпании NHK, правящая Либерально-демократическая партия вместе с партией "Комэйто" должна была получить большинство голосов. Коалиция уже имеет 70 мест в верхней палате парламента, не подлежащих перевыборам. На этих выборах ей нужно было завоевать только 55 мест, чтобы сохранить лидерство.

[ + – ] Предвыборный прогноз японской государственной телерадиокомпании NHK

Так и вышло: правящая Либерально-демократическая партия Японии одержала на выборах в верхнюю палату парламента уверенную победу. Вместе со своим партнером по коалиции, правоцентристской партией, необуддистской партией "Комэйто", она получила более половины мандатов, выносившихся на голосование.

Тем самым правящий блок сохранил большинство в двух палатах парламента, то есть, получил контроль над парламентом в целом.

Ведущая сила оппозиции, леволиберальная Конституционно-демократическая партия, потеряла места. Зато увеличило число мандатов правое Общество обновления Японии, которое выступает в поддержку пересмотра пацифистских положений послевоенной конституции.

Теперь в верхней палате более двух третей депутатов поддерживают изменение основного закона, что призвано снять ограничения на укрепление вооруженных сил и открыть дорогу к превращению Японии в "нормальную страну" с полноценной армией.

Разумеется, желания политикума для проведения реформы еще недостаточно. Общественное мнение — вот что играет ключевую роль в этом процессе, ведь изменения в Конституцию должны (либо не должны) вноситься согласно результатам национального референдума.

Прежде японское общество отличалось аполитичностью и некоторым равнодушием к государственным делам. Если японцев и волновали какие-то вопросы, связанные с госуправлением, то это были социально-экономические вопросы, а не внешняя политика и безопасность.

Однако, похоже, эта тенденция меняется. Согласно недавнему опросу, проведенному NHK, 42% опрошенных назвали экономические вопросы своим основным политическим интересом, но целых 17% заявили, что внешняя политика и политика безопасности являются их приоритетом. Так что впервые за долгие годы внешняя политика и безопасность оказались одними из ключевых вопросов, беспокоящих японцев.

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По-видимому, свои плоды дала последовательная информационная кампания, проводимая ЛДПЯ, которые во всех стратегических документах настаивали на том, что для Японии существуют угрозы национальной безопасности и исходят они не только от КНДР, но и от Китая, а теперь также и от России.

Использование нарратива о неопределенной геополитической обстановке открыли реальную перспективу того, что Кисида может стать первым японским премьером, пересмотревшим Конституцию, написанную в большей степени оккупационными войсками США после Второй мировой войны.

Парламентские выборы: как это делают в Японии

Выборы, которые состоялись 10 июля, определили, кто из японских политиков попал в Палату советников (参議院 — санги-ин) — верхнюю палату парламента, в которой 245 мест.

Палата советников обладает куда меньшими полномочиями, чем нижняя палата — Палата представителей. Самый мощный инструмент Палаты советников — это возможность отсрочить принятие законопроекта, вернув его в Палату представителей для нового голосования. На деле это имеет большее значение, чем может показаться на первый взгляд, потому что процедурные правила в парламенте Японии предполагают: если законопроект не проходит через обе палаты к концу сессии парламента, он, как правило, должен вернуться к исходной точке.

Помимо этого, согласно ст. 59, если Палата советников не одобрит окончательного решения по законопроекту, принятому Палатой представителей, в течение шестидесяти дней, за исключением времени перерыва в работе Парламента, после его получения, то Палата представителей может рассматривать это как отклонение данного законопроекта Палатой советников. Таким образом, Палата советников потенциально может отбросить законопроект, просто отложив его на время, достаточное для завершения сессии и истечения срока действия законопроекта.

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Сейчас правящая Либерально-демократическая партия Японии с союзной партией "Комэйто" имеет большинство в обеих палатах: в верхней 139 мест из 245, в нижней — 312 из 475. Но были времена, когда верхнюю контролировала оппозиция, что порой создавало для правительства массу проблем – принятие законов тормозилось или даже срывалось. Авторитет премьер-министра в ситуации конфликта палат выглядит весьма невпечатляюще, потому что он вынужден идти на уступки и компромиссы с оппозицией. А это подрывает его политические позиции.

[ + – ] Премьер-министр Японии Фумио Кисида теперь контролирует практически весь парламент Фото: Getty Images

Таким образом, для премьер-министра Японии Фумио Кисиды состоявшееся 10 июля голосование оказалось крайне важно – успех на выборах в верхнюю палату почти гарантирует ему возможность длительного пребывания у власти. Поскольку обе палаты парламента будут под контролем и оппозиции можно не опасаться.