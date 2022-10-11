Світ змінюється, генсеки лишаються. Якою буде політика Сі Цзіньпіна після обрання на третій термін

"Чи буде Сі Цзіньпін переобраний на третій термін? У більшості аналітиків сумнівів у цьому немає. Ніхто в експертній спільноті не міркує, чи буде Сі переобраний. Усі міркують про те, якою буде політика Сі після переобрання". Думка.

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Чинники, які говорять про можливе переобрання Сі Цзіньпіна

Сі Цзіньпін за 10 років зосередив у своїх руках максимальну владу.

Його фракція "Нова чжецзянська армія" — найміцніша в партії.

У 2017 році внаслідок 19-го з'їзду в складі нового Постійного комітету Політбюро опинилися або протеже Сі, або лояльні йому партійні боси.

За спиною Сі армія, тобто влада максимально консолідована (будь-яка новина про військовий переворот у Китаї — нісенітниця і дезінформація).

Сі — ідеолог, який зміцнив позиції Китаю у світі. Утвердив за Піднебесною статус світової держави.

Він офіційно має титул "ядро партії" (核心) та його ім'я після 19 з'їзду внесено до партійного статуту поряд з іменами батька-засновника КНР Мао Цзедуна та батька реформ Ден Сяопіна.

У Сі немає очевидного наступника.

Прийнята в минулому році на пленумі третя "історична резолюція" мала на меті затвердити епоху правління Сі Цзіньпіна як зовсім новий етап у розвитку партії, КНР як держави під управлінням комуністів, а також у розвитку китайського марксизму.

Так, безумовно, у партії є його супротивники. Багато критики на тлі антиковідної "політики нульової толерантності" (zero tolerance), що призвела до проблем в економіці. Присутня критика через Тайвань, особливо через реакцію на візит Ненсі Пелосі (хоча візит якраз довів, наскільки добре вибудована комунікація між Пекіном і Вашингтоном).

Але є одне вкрай важливе "але", яке відіграє значну роль.

Відбувається переділ системи світопорядку, зокрема, переділ Євразії.

Міняти керівництво країни в такі турбулентні часи вкрай небезпечно. Тим паче — такого сильного керівника, як Сі.

Майбутні 2-3 роки будуть вкрай нестабільними, і бажано, щоб Китай очолював впевнений, а головне, перевірений лідер.

Найбільш вірогідним видається варіант, при якому Сі Цзіньпін все ж таки буде переобраний на третій термін, при цьому статус голови ЦК КПК він не отримає, але цей третій термін буде останнім. Що, однак, не ліквідує важелі впливу Сі на політику.

[ + – ] 20-й з'їзд КПК може змінити ієрархію влади у Китаї Фото: Getty Images

За деякими даними, наприкінці серпня найвища еліта Компартії Китаю на закритій нараді в Бейдайхе на узбережжі Жовтого моря схвалила обрання Сі Цзіньпіна на третій термін на посаді генерального секретаря ЦК КПК. Цю традицію (нарада в Бейдайхе) заклав ще Мао Цзедун, але останні два роки вона не дотримувалася через коронавірус.

Зокрема, цю інформацію оприлюднило японське інформагенство Kyodo News.

Важливо розуміти, що політичні процеси всередині КПК не є предметом суспільної дискусії. Що відбувається в партії насправді — вкрите завісою таємниці, як це властиво комуністичним партіям.

Будь-які прогнози підтвердяться чи спростуються результатами з'їзду.

XX Всекитайський з'їзд КПК — черговий з'їзд керівної комуністичної партії Китаю — відкриється у Пекіні 16 жовтня.

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