Вторгнення Китаю на Тайвань поки не передбачається? Що задумала Піднебесна

На 20-му з'їзді Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін нічого не сказав про позицію з приводу Тайваню. Це знижує напруженість у короткостроковій перспективі, але загалом плани Пекіна залишаються незмінними — повернення Тайбея під свій контроль.

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Довгоочікувана робоча доповідь Сі на з'їзді партії, що пролунала минулого місяця у Великій залі народних зборів у Пекіні, стала для синологів найавторитетнішим джерелом оцінки підходу компартії Китаю до цілої низки питань внутрішньої та зовнішньої політики, включаючи Тайвань. Подібно до доказів на судовій експертизі, кожне слово промови має бути препароване, ретельно вивчене та проаналізоване у пошуках підказок — і можливих змін у підході Китаю до Тайваню.

Такий скрупульозний підхід цілком виправданий. Звіт про роботу партійного з'їзду перевіряє та затверджує сам Сі, розуміючи, що його слова уважно вивчатимуться внутрішньою та глобальною аудиторією в пошуках ознак змін у політиці.

Саме тому те, що Сі сказав і не сказав Тайванем, заслуговує на увагу. У цьому останньому документі Сі сигналізував скоріше про наступність, ніж про зміни у загальному підході Китаю до Тайваню. Найважливіше, що він не продемонстрував підвищеного почуття терміновості у "вирішенні" тайванського питання військовими засобами. Це має заспокоїти нервову світову аудиторію, яка дедалі більше скептично ставиться до задумів Сі щодо Тайваню.

Це не зупинило в ці дні хор пророцтв високопоставлених американських урядовців про "строки" вторгнення. Все почалося з сумнозвісного "вікна Девідсона", в якому колишній командувач Індо-Тихоокеанським командуванням США Філіп Девідсон під час звіту Конгресу в березні 2021 року припустив, що загроза воєнних дій проти Тайваню може виявитися "в найближчі шість років". Аналогічні прогнози були від голови Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, директора ЦРУ Білла Бернса і заступника директора Девіда Коена, а також заступника міністра оборони Коліна Кала. Останній голос зсередини американського уряду, який висловлює занепокоєння з приводу планів Пекіна щодо Тайваню, пролунав з вуст держсекретаря Блінкена, який минулого місяця заявив, що Китай хоче захопити Тайвань у "набагато стисліші терміни".

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Безумовно, до оцінок високопоставлених урядовців слід ставитися серйозно. Ці чиновники, безперечно, мають доступ до розвідданих і змушені висловлювати публічне занепокоєння з приводу того, що Сі думає про Тайван. Але якщо немає доступу до секретних матеріалів чи можливості читати думки Сі, то голос, на який ми повинні звернути найпильнішу увагу, — це голос самого Сі. Так, якби Сі хотів змінити курс чи тон щодо Тайваню, він міг би зробити це у своїй промові. Але він цього не зробив. У найближчій перспективі це має принести полегшення.

Однак довгострокова воєнна загроза з боку китайського уряду не зникне найближчим часом. Саме тому Сполучені Штати повинні продовжувати надавати значну підтримку оборонному потенціалу Тайваню, включаючи асиметричні можливості, які суттєво вплинуть на результати на полі бою, у поєднанні з економічними та дипломатичними ініціативами, які забезпечують участь Тайваню у міжнародних форумах, одночасно запевняючи Пекін у тому, що Сполучені Штати не прагнуть кардинально відійти від політики одного Китаю, заснованої на стратегічній двоїстості. Зрозуміло, це складне завдання.

Розбір тайванської частини промови

У кожній робочій доповіді є розділ, присвячений Тайваню та відносинам між сторонами протоки. Цей розділ заслуговує на пильну увагу, і його слід порівняти з тайванськими розділами попередніх робочих звітів щодо змін у промові та тоні.

Аналіз цього розділу дозволяє виділити кілька основних тем: у ньому наголошується, що Сі віддає перевагу "мирному об'єднанню" (和平统一) на основі моделі "одна країна — дві системи" і попереджає "сепаратистські сили", що Пекін не відмовиться від застосування сили для захисту інтересів Китаю. Ця формула, повторена у 19-му робочому звіті, підтвердила давню політику щодо Тайваню.

Перше речення, наприклад, майже дослівно повторює те, що написано раніше:

"Розв'язання тайванського питання та здійснення повного возз'єднання Батьківщини є незмінним історичним завданням партії, спільним прагненням всіх китайських синів та дочок та неминучою вимогою для великого омолодження китайської нації".

Далі в останній доповіді більшість розділу присвячена необхідності Китаю домагатися "мирного возз'єднання" з Тайванем.

Основні моменти такі:

"Політика мирного возз'єднання та "Одна країна — дві системи" — найкращий спосіб здійснити возз'єднання через Тайванську протоку; це найкраще відповідає інтересам китайського народу по обидва боки протоки та всієї китайської нації.

Ми дотримуємося принципу "одного Китаю" та "консенсусу 1992 року". Виходячи з цього, ми проводитимемо широкі та поглиблені консультації з питань міжконтинентальних відносин та національного возз'єднання з представниками всіх політичних партій та груп на Тайвані та спільно сприятимемо мирному розвитку міжконтинентальних відносин та миру на батьківщині.

Ми продовжуватимемо прагнути мирного возз'єднання з найбільшою щирістю і максимальними зусиллями, але ми не обіцяємо відмовитися від застосування сили, і ми залишаємо за собою можливість вжити всіх необхідних заходів.

Це [попередження] спрямоване виключно проти втручання зовнішніх сил та небагатьох сепаратистів, які прагнуть "незалежності Тайваню", та їх сепаратистської діяльності; воно в жодному разі не спрямоване проти наших співвітчизників на Тайвані".

Найпримітнішим у цих уривках є постійний акцент на розв'язанні тайванського питання "мирними" засобами — без використання військової сили для примусу або іншого переконання Тайбея об'єднатися з материковим Китаєм. Якби Сі мав намір сигналізувати про відхід від цієї мети, він би зробив це жорсткішою мовою, попередженнями чи видаленням терміну "мирний" з наведених вище фраз.

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Звісно, Сі повторив, що Китай не відмовиться від застосування сили — це попередження повторював кожен генеральний секретар Комуністичної партії Китаю з часів Мао Цзедуна. Так, ця фраза не стала сюрпризом для аналітиків, котрі уважно стежать за звітами про роботу з'їзду партії.

Попередження "зовнішнім силам"

Попри запевнення Сі цзіньпіна продовжуватиме "мирне об'єднання", його явно турбують інші питання. А саме політика США щодо Тайваню.

У робочому звіті за цей рік міститься думка про те, що "втручання зовнішніх сил" (外部势力干涉) у справи Тайваню продовжує створювати "серйозні провокації" (严重道衅) для китайського уряду. Сі використав цю фразу в доповіді тричі. Для порівняння, у робочому звіті 19-го з'їзду партії він не використав цей термін жодного разу.

Сі серйозно ставиться до "зовнішніх сил", згадуючи це питання на самому початку доповіді – фактично в п'ятому абзаці, що є ясним сигналом про те, що, на його думку, США, їхні союзники та партнери посилюють тайванську проблему більше, ніж торік. Для Сі та інших урядових стратегів фактор допомоги та підтримки США "сил незалежності" на Тайвані збільшився, а не зменшився, що значно ускладнює будь-які зусилля щодо примушення Тайваню повернутися за стіл переговорів. На першому місці в списку дій, які Китай розглядає як "зовнішнє втручання", безперечно, продаж зброї США та візити делегацій Конгресу на Тайвань.

Сі стежить за діями зовнішніх сил з рівними частками тріумфалізму та стримування, заявляючи:

"Ми рішуче вели масштабну боротьбу проти сепаратизму та втручання, демонструючи нашу тверду рішучість та непохитний намір захищати національний суверенітет та територіальну цілісність та протистояти "незалежності Тайваню".

Інакше кажучи, Сі та Народно-визвольна армія вкотре завадили силам незалежності. Однак навіть тут Сі міг би бути агресивнішим у своєму виступі. Наприклад, на 100-річному ювілеї Комуністичної партії Китаю 1 липня 2021 року Сі кинув таку фразу потенційним іноземним провокаторам та гнобителям:

"Китайський народ ніколи не дозволить іноземним силам залякувати, пригнічувати чи поневоляти нас. Будь-хто, хто наважиться спробувати зробити це, отримає кривавий удар головою про Велику Стальну Стіну, викуту плоттю та кров'ю 1,4 мільярда китайців!"

У контексті нинішніх відносин між сторонами протоки ключовим питанням залишається, як довго Сі зможе стримувати тайванські та іноземні "сили" і наскільки терпляче він ставитиметься до уряду Демократичної прогресивної партії в Тайбеї, схильного до незалежності.

Історія та ініціатива на стороні Китаю

У звіті про роботу партійного з'їзду цього року особливо примітні дві фрази. По-перше, Сі двічі згадав необхідність захоплення "стратегічної ініціативи/домінування" (主动权/主导权) над Тайванем.

Необхідність "захоплення ініціативи" має довгу історію у політичній та військовій доктрині Комуністичної партії Китаю, прославленої, звичайно ж, Мао Цзедуном. Але включення цієї ідеї в доповідь (а не в останній робочий звіт) заслуговує на подальше вивчення.

Два приклади зі звіту включають:

"Дотримуватися спільної стратегії партії щодо розв'язання тайванського питання в нову епоху, міцно опанувати панівне становище та ініціативу в міжпросторових відносинах і неухильно просувати велику справу національного возз'єднання".

рішуче протистояти сепаратистським актам "незалежності Тайваню",

рішуче протистояти втручанню зовнішніх сил,

твердо захопити панівне становище та ініціативу у відносинах між сторонами протоки.

Примітно, що ця фраза вживається лише у контексті возз'єднання з Тайванем. Ймовірно, Сі уявляє собі цю стратегію "захоплення ініціативи" у загальнодержавному масштабі, включаючи військові контрзаходи у відповідь на дії "зовнішніх сил", такі як ракетні випробування поблизу Тайваню після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі в серпні, а також довгострокові політичні та економічні заходи, щоб схилити Тайвань до політичних переговорів із Пекіном у майбутньому.

Нарешті, Сі завершує тайванський розділ промови метафорою:

"Колеса історії національного возз'єднання та національного омолодження котяться вперед і обов'язково будуть досягнуті".

Це новий поворот до фрази, що часто повторюється у звітах про партійну роботу, про те, що історичні тенденції штовхають обидві сторони до зближення. Хоча деякі можуть побачити насильницький підтекст "неминучості" об'єднання Тайваню з Китаєм, це все ж таки м'якший підхід до проблем відносин між сторонами протоки, ніж попередні формулювання.

Переважна спадкоємність

Песимісти визнають промову Сі не більш ніж комуністичною пропагандою, жаргон якої покликаний більше приховати, ніж розкрити, та забезпечити дипломатичне прикриття для того, щоб відтягнути час, коли у Китаю з'явиться військовий потенціал для силового "розв'язання" тайванського питання. Задля справедливості слід зазначити, що слова Сі необхідно постійно зіставляти з фактами на місцях. А факти, безперечно, говорять про те, що військова позиція навколо Тайваню буде набагато агресивнішою і жорсткішою.

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Але було б помилкою не сприймати всерйоз слова Сі, сказані у великій промові, розрахованій як на внутрішню, так і на міжнародну аудиторію. Для Сі та Китаю робочий звіт 20-го партійного з'їзду є найавторитетнішою оцінкою політики Китаю щодо Тайваню. Він також задає тон тайванській політиці на наступні кілька років під час третього терміну Сі на посаді генсека.

І ніде в робочій доповіді 20-го з'їзду Сі не пропонує войовничішу, нетерплячу чи насильницьку політику щодо Тайваню. Також не йдеться про те, що Сі визначив терміни возз'єднання. Це говорить про те, що Сі більше дбає про те, щоб у найближчій перспективі продемонструвати наступність політики "мирного об'єднання" з Тайванем.

Але Сполучені Штати та інші країни-однодумці не повинні інтерпретувати це як знак того, що час на їхньому боці. Щоб світ переміг — і щоб ризики військового конфлікту з Тайванем продовжували переважати вигоди для Сі — країни повинні продовжувати посилати Сі та його уряду недвозначні сигнали про те, що будь-яка військова агресія з метою змусити Тайвань до об'єднання зустрінеться потужною військовою, економічною та дипломатичною відповіддю.

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