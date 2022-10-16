Дипломатія бойових вовків. Новий стиль китайських дипломатів

Новий стиль китайської дипломатії Сі Цзіньпіна контрастує з підходом Ден Сяопіна, який наголосив на необхідності уникати розбіжностей з іншими державами.

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Дипломатія бойових вовків — wolf warrior diplomacy (战狼外交, zhánláng wàijiāo). Це термін, що означає новий стиль китайських дипломатів. Він характеризується більшою агресивністю, ніж раніше.

Назва цього дипломатичного підходу взята з популярного китайського бойовика "Вовки-воїни", який розповідає про перемоги китайського спецназу за кордоном.

Новий стиль китайської дипломатії Сі Цзіньпіна контрастує з підходом Ден Сяопіна, який наголосив на необхідності уникати розбіжностей з іншими державами.

Риторика, яка використовується "бойовими вовками" (китайськими дипломатами та політиками), більш конфронтаційна та войовнича: різко засуджується будь-яка критика китайського уряду, його політики та дій на міжнародній арені. Зокрема, активно такий стиль застосовують офіційні представники МЗС КНР, наприклад Чжао Ліцзянь.

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"Вовчий" підхід застосовується не лише на пресконференціях та інтерв'ю, а й у соціальних мережах.

Зовнішня політика Ден Сяопіна характеризувалася китайською ідіомою 韬光养晦 (tāoguāngyǎnghuì) – буквально "поводитися стримано", "приховувати своє світло і вдосконалюватися в темряві", "приховувати свої таланти і вичікувати відповідної можливості". Малося на увазі — холоднокровно спостерігати за тим, що відбувається, спокійно робити свою справу, вичікувати, вміти поводитися стримано і ніколи не претендувати на лідерство.

Політика Сі Цзіньпіна полярна цьому підходу. Сі Цзіньпін визначив ключовим завданням затвердження КНР як глобальної держави, що вимагало зміну риторики з м'якої на більш войовничу.

Сам термін "дипломатія бойових вовків" був популяризований під час пандемії COVID-19, коли протистояння США та КНР стало ворожішим.

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