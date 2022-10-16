Дипломатия боевых волков. Новый стиль китайских дипломатов

Новый стиль китайской дипломатии Си Цзиньпина контрастирует с подходом Дэн Сяопина, который акцентировал внимание на необходимости избегать разногласий с другими государствами.

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Дипломатия боевых волков – wolf warrior diplomacy (战狼外交, zhànláng wàijiāo). Это термин, обозначающий новый стиль китайских дипломатов. Он характеризуется большей агрессивностью, чем прежде.

Название этого дипломатического подхода взято из популярного китайского боевика "Волки-воины", рассказывающего о победах китайского спецназа за рубежом.

Новый стиль китайской дипломатии Си Цзиньпина контрастирует с подходом Дэн Сяопина, который акцентировал внимание на необходимости избегать разногласий с другими государствами.

Риторика, используемая "боевыми волками" (китайскими дипломатами и политиками), более конфронтационная и воинственная: резко осуждается любая критика китайского правительства, его политики и действий на международной арене. В частности, активно такой стиль применяют официальные представители МИД КНР, например, Чжао Лицзянь.

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"Волчий" подход применяется не только на пресс-конференциях и интервью, но и в социальных сетях.

Внешняя политика Дэн Сяопина характеризовалась китайской идиомой 韬光养晦 (tāoguāngyǎnghuì) – буквально "вести себя сдержанно", "скрывать свой свет и совершенствоваться в темноте", "скрывать свои таланты и выжидать подходящей возможности". Имелось в виду — хладнокровно наблюдать за происходящим, спокойно делать свое дело, выжидать, уметь вести себя сдержанно и никогда не претендовать на лидерство.

Политика Си Цзиньпина полярна этому подходу. Си Цзиньпин определил ключевой задачей утверждение КНР в качестве глобальной державы, что требовало изменение риторики с мягкой на более воинственную.

Сам термин "дипломатия боевых волков" был популяризирован во время пандемии COVID-19, когда противостояние США и КНР стало более враждебным.

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