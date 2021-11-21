Азиатское вторжение. Как китайские блокбастеры обошли "Форсаж-9" и нового Бонда

Все идет к тому, что самый кассовый фильм на планете в 2021 году, по данным boxofficemojo.com, впервые в истории кинематографа будет китайским, а не американским. Это военная драма "Битва на озере Чан-Цинь", которая уже набрала $874 млн при бюджете $200 млн.

Следующая сенсация — вторая лента в этом рейтинге тоже из КНР — фантастическая комедия "Привет, мама", заработавшая $822 млн (бюджет — $59 млн). Штатовская лента о гонках "Форсаж-9" дотянула только до третьего места со своим $721 млн (бюджет — $225 млн). На четвертой ступеньке снова китайцы с комедийным боевиком "Детектив из Чайнатауна-3", сборы — $686 млн (бюджет — $117 млн). Пятерку замыкает последний Джеймс Бонд с Дэниелом Крейгом "Не время умирать" с $686 млн (бюджет — $301 млн).

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Хваленый американский фантастический боевик "Годзилла против Конга", весной вызвавший эйфорию у критиков и зрителей тем, что первым в ковидный период собрал $400 млн, занял лишь почетное шестое место в списке самых кассовых картин этого года с $467 млн (при бюджете $155 млн).

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Пришло время осознать: в планетарной пятерке блокбастеров — три китайских. Значит, мировая гегемония Голливуда дала трещину. Причем этих финансовых рекордов китайские картины достигли исключительно за счет внутреннего рынка Поднебесной. А американские кинохиты до двух третей сборов взяли в том же Китае.

"Битва на озере Чан-Цинь". Сталинград по-китайски

Кстати, лента-чемпион "Битва" — о том, как китайцы победили в ходе корейской войны в нояб­ре — декабре 1950-го американцев. Символично! В основу сюжета военной драмы легла история, повествующая, как китайские вой­ска в районе озера Чан-Цинь (Чосин) чуть не окружили ­1-ю дивизию морской пехоты США (X корпус ООН), которая высадилась в восточной части Кореи и после первых успешных боев двинулась вглубь суши. Китайские солдаты в диких погодных условиях (глубокие сугробы, температура до -40°C) почти сумели взять в кольцо американские подразделения. Осознав опасность своего положения, американцы прорвали окружение, вышли к морю и поспешно эвакуировались на кораблях. Штатовские пехотинцы еле выскользнули из китайских клещей и, чтобы как-то оправдаться в глазах соотечественников, назвали свои действия "наступлением наоборот".

Одна из главных фишек южнокорейского кино — освещение социальных неурядиц. Я работала с южнокорейцами. По их словам, даже украинские социальные реалии помягче гендиректор сети "Планета Кiно" Наталья Байдан

Китайские кинематографисты отлично сделали масштабные военные сцены и грамотно освоили огромный бюджет — $200 млн. Сам эпизод для экранизации выбран неслучайно, это такой "Сталинград по-китайски", переломивший ход Корейской войны (куда были втянуты, помимо Кореи и Китая, СССР и США), после которой и произошло разделение Кореи на Северную и Южную.

К фильму "Привет, мама" режиссер Цзя Лин сама написала сценарий и сняла себя в главной роли. По сюжету полноватая и не слишком симпатичная и удачливая девушка постоянно огорчает свою маму. Но однажды они обе попадают в аварию. В больнице дочь от травм и эмоционального потрясения проваливается в прошлое — в 1981 год, где встречает свою молодую маму. Имея знания о будущем и "передовое мышление", она теперь в качестве ­подруги ­пытается максимально исправить свои "косяки" в прошлом, чтобы мама стала счастливой. Идея явно ­позаимствована из трилогии "Назад в будущее", когда при помощи перемещения в прошлое герои стремились исправить свою карму.

[ + – ] "ПРИВЕТ, МАМА". Фантастическая китайская комедия "Привет, мама" заработала рекордных $822 млн (бюджет — $59 млн). По сюжету после аварии девушка попадает в прошлое и становится подругой своей молодой мамы

"Детектив из Чайнатауна-3" — комедийный боевик, где с главным героем — сыщиком случается масса приключений в Токио (первые две части сняты в Бангкоке и Нью-Йорке).

На кинорынке китайцы первые из-за ковида попали в стагнацию, но и первые выскочили из нее с высокими показателями. У них приличные бюджеты, вполне сопоставимые с американскими, а качество китайских фильмов стабильно хорошее. Они научились снимать добротные коммерческие картины. А что касается качественного скачка, то он произошел у их соседей — в Южной Корее.

Южнокорейский феномен: от Пак Чхан Ука до "Игры в кальмара"

Первым прорыв совершил южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук (род. в 1963-м), который покорил Европу. Его жестокие социальные драмы осыпаны европейскими наградами: "Олдбой" (2003) удостоен Гран-при Канн, "Сочувствие госпоже Месть" (2005) взяло "Малого Золотого льва" в Венеции, а короткометражка "Ночная рыбалка" (2011) заполучила "Золотого медведя" в Берлине.

[ + – ] КАЛЬМАРОМАНИЯ. Протестующие в разных странах стали одеваться, как в "Кальмаре". В Киеве так протестовали возле ВР против повышения тарифов, а в Бостоне в таком виде (на фото) протестуют против финансовой политики компании, производящей вакцину Moderna Фото: Getty Images

Пак Чхан Ук продюсировал другого перспективного кинематографического гения — режиссера Пон Чжун Хо (род. в 1969-м), и результат не заставил себя ждать. Постапокалиптический триллер "Сквозь снег" (2013), где после глобального похолодания остатки человечества враждуют в последнем мчащемся по ледяной пустыне составе, взял все призы в Южной Корее и серьезно повлиял на мировой кинематограф. А в 2020 году социальная драма с элементами сатиры Пон Чжун Хо "Паразиты" уже покорила США: она получила четыре "Оскара" во всех престижных категориях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший фильм на иностранном языке". Впервые в истории Голливуда зарубежная лента победила в категории "Лучший фильм".

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Тут подоспел и феноменальный успех южнокорейской социальной драмы-аттракциона от Netflix "Игра в кальмара" (2021) режиссера и сценариста Хван Дон Хека (род. в 1971-м), которую за месяц посмотрели 142 млн платных подписчиков, а дети и взрослые в разных странах породили "кальмароманию", покупая атрибутику и играя в игры а-ля "Кальмар".

Феномен азиатского кино: будет ли крутой поворот

Захватит ли азиатское кино мировой рынок? Кто способен перехватить у Голливуда инициативу — китайцы или южнокорецы?

"Из-за ковида в Голливуде образовывалась пустота. Я предупреждала своих голливудских знакомых: "Если активно не начнете работать, другие сориентируются и заполнят эту пустоту". Так и произошло, — рассказывает Наталья Байдан, гендиректор сети "Планета Кiно". — Но не думаю, что все эти восточные тигры, драконы и кальмары захватят рынок и смогут проглотить американцев".

Мир кино будет меняться под воздействием азиатских культурных феноменов, потому что аттракционные голливудские фильмы последних лет не способны отвечать на массу вопросов в новых — ковидной и постковидной — реальностях

По словам Байдан, китайцам развернуться не даст их политическая цензура, которая очень влияет на их кинематограф. "Доминирующей сейчас является американская поп-культура, огромное количество людей привязано к супергероям. Китайцы же вряд ли готовы "пересадить" зрителей на другой культурный продукт, потому что зажаты своими политическими рамками, которые не дают им в полной мере распоряжаться огромными финансовыми ресурсами и возможностями".

Однако Китай может распространять свое влияние опосредованно, меняя сюжеты голливудских картин.

"Китай разросся до монстра, у которого много денег. А Голливуд — достаточно жадная тетка. И, конечно, Китай все больше будет влиять на Голливуд, — утверждает украинский режиссер Любомир Левицкий ("Тени незабытых предков", #SelfieParty). — Но США не могут противоречить своей политике, в кино у них на первом месте — пропаганда Америки. Как бы голливудские студии ни хотели китайских денег, ценз будет сдерживать их аппетит. Но вот, например, фильм Дени Вильнева "Прибытие" (2016). Тарелка приземлилась, все страны в шоке, не знают, что им делать. Весь мир хочет принять мирное решение, а китайский генерал — за бомбардировку. Американцы звонят ему и просят изменить решение. Эта сцена была внесена, чтобы показать, что весь мир будет считаться с Китаем. Это пример того, как Китай будет интегрироваться с Голливудом. Они будут усиливать свое присутствие в конкретных блокбастерах. А с точки зрения покорения мира чисто китайским кино, мне кажется, об этом рано говорить".

Что касается южнокорейского кинематографа, то эксперты сходятся во мнении, что здесь зрителям предлагается принципиально новый контент.

[ + – ] постер к фильму "Битва на озере Чан-Цинь"

"Одна из главных фишек южнокорейского кино — освещение социальных неурядиц. Кстати, я работала с южнокорейцами, они приезжали сюда. По их словам, даже украинские социальные реалии помягче, — говорит Наталья Байдан. — У нас не живут в коробках два на два. 90% южнокорейцев говорят, что с удовольствием остались бы жить в Украине. Американская же культура заточена под уход от реалий в какой-то параллельный мир. А все, что связано с социальными реалиями, у них сразу переходит в формат артхауса. Это в основном супергеройское кино, где приходит супермен и решает все проблемы. Несмотря на то что внешность героев в дорамах неевропейская, но сама их жизнь настолько всем знакома, что каждому можно смело выстраивать свои ассоциативные ряды. Как и произошло в случае с "Кальмаром", где автор сочинил историю, нашедшую отклик во всем мире. Во времена глобализации мы и так неплохо знакомы с разными культурами и готовы воспринимать все что угодно, лишь бы был качественный контент, пусть он и произведен в Азии".

"У южнокорейцев один глобальный тренд — жестокость. В их случае вопрос насилия еще подымается и в социальном ключе. Они взяли голливудские лекала и в эти формы залили собственные страхи. Получилась идеальная модель. Зрителей разных стран тянет это смотреть, — считает Левицкий. — В маркетинге южнокорейцы приняли две гениальные вещи — насилие и простоту. Открываешь айфон — о, тут цветные квадратики и треугольники, делаем на их основе дизайн, и дети во всех странах копируют костюмы "Кальмара". Эстетическое влияние южнокорейских фильмов с их насилием, к сожалению, продолжится в мировом кино — уровень агрессии будет повышаться. Я сам себя поймал на мысли, что некоторые сцены в моем фильме "Капитан Украина" снял бы более жестоко, чтобы больше вызвать эмоций. Смотрю, как тинэйджеры воспринимают жестокость в фильмах — не как что-то настоящее. Мой 11-летний сын говорит: "Папа, это же просто кино". Они смотрят на это как на развлечение, и оно им, к сожалению, нравится".

[ + – ] кадр из фильма "Игра в кальмара"

Три кита южнокорейского кино, которым оно покоряет мир: социальность, эстетизация насилия и прос­тота.

Но возможен ли киносоюз Китая с его неограниченными ресурсами и Южной Кореи с ее ультрасовременным креативом? Тогда Голливуду точно не поздоровится.

Эксперты едины во мнении, что пока такой альянс невозможен.

"Китайцы не готовы интегрироваться по политическим причинам, — говорит Байдан. — Южная Корея и США, Южная Корея и Япония отлично интегрируются. А Китай и Южная Корея, может быть, когда-нибудь объединятся, но точно не сегодня. У Китая слишком зарегулирован рынок политической цензурой. Тот же Голливуд, чтобы получить право проката любых своих фильмов в Китае, вынужден играть по правилам политической игры КНР, где задействовано множество чиновников".

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"Что касается коллаборации Китай — Южная Корея, то моя интуиция говорит, что это вряд ли состоится, — подтверждает мнение Натальи режиссер Левицкий. — Они хоть и похожие звери, но эго у них очень разное. В ближайшее время вряд ли они найдут точки пересечения".

К специфическим чертам именно азиатского кино можно отнести эстетизированную жестокость, замешанную на социальной несправедливости. А также гораздо более вольное смешение жанров в рамках одного проекта, чего не могут себе позволить их голливудские коллеги.

Очевидно, что мир кино и культуры будет меняться под воздействием азиатских культурных феноменов, потому что аттракционные голливудские фильмы последних лет не способны отвечать на массу вопросов в новых — ковидной и постковидной — реальностях.

Долгие годы Япония среди азиатских стран доминировала в мировом кинематографе, но, по-видимому, самурайские темы имени Такеши Китано поднадоели, потому что работают в специфических рамках исключительно японской культуры. А южкорейцы, взяв западные лекала, создают более междужанровый и интернациональный продукт.