Снимая золотую маску. Кто правит миром по версии создателей "Игры в кальмара"

В искусстве, конечно, никакого прогресса и последовательного развития нет. Сто лет назад Брехт гениально выдумывает свой город Махагони. "В городе Махагони был только один смертный грех — не иметь денег. У всех остальных грехов была цена".

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Там были, как вы наверное помните, и смертельные поединки, развлекающие публику и всякое такое.

Прошло сто лет. Весь мир смотрит и обсуждает "Игру в кальмара"… "Игру в кальмара"…. "Игру в кальмара"…

В этом смысле я, конечно, эдакий седой экстремист, с недоумением взирающий на повсеместно выросшее поколение молодых конформистов, добровольно и сознательно лишивших себя чувства истории.

А теперь, покончив со старческим брюзжанием, о самом сериале.

В нем есть националистическая линия, как и в южнокорейском фильме "Дефолт". Весь этот кровавый трэш творится для развлечения развратных богачей в золотых масках, но длина этих золотых масок ровно такая, чтобы мы точно увидели, что эти хозяева планеты — не корейцы, а европеоиды, англосаксы какие-нибудь, американцы может быть, WASP-элита. Один из них снимает свою сатанинскую маску и это становится очевидно.

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Именно они, обобщенная "западная элита", хотят обесчестить (во всех смыслах) честного и смазливого (привет всем девочкам, слушающим K-pop!) корейского полицейского, который нужен в сюжете только для того, чтобы подчеркнуть беспомощность права перед властью денег.

Корейцы в этом мире это жертвы эксперимента по предельной конкуренции (но среди них есть и пакистанец). Корейцы — распорядители этого шоу. Корейцы продают это шоу заграничным хозяевам мира. Корейцы там убивают друг друга, пытаются выжить, создают альянсы, балансируют между солидарностью и войной всех против всех.

Но наслаждаются этим шоу и ставят деньги на несчастных жертв капитализма совершенно другие по фенотипу люди.

Точно так же как в упомянутом выше "Дефолте" есть только один не корейский актер — Венсан Кассель и там он воплощает собой всю бесчеловечную (и конкретно антикорейскую) волю Международного Валютного Фонда.

Сериал, конечно, крайне примитивный и совмещает в себе простое спортивное удовольствие от наблюдения за соревнованиями (подойдет любой бег в мешках) с чуть более скрытым удовольствием — возможностью почувствовать себя вознесенной над миром тайной элитой всемогущих богачей.

Ведь это они следят за участниками кровавого квеста, сопереживают им и/или испытывают садистский кайф от приключений игроков, которых остается все меньше. Они платят за это зрелище нереальные астрономические деньги. Они платят за то, прежде всего, чтобы почувствовать себя ВНЕ этого соревнования, смаковать дистанцию, пережить свой абсолютный классовый успех, позволяющий им уже не участвовать ни в чем подобном и торжествовать наверху классовой пирамиды человеческого мира.

Они платят за то, чтобы артикулировать, прогнать через кровь свою свободу от невидимой руки рынка, которая на горле у всех, но только не у них. Они платят за то, чтобы почувствовать, что они и есть рынок, что это их рука на горле у всех.

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А теперь вы тоже и абсолютно бесплатно можете следить за этим шоу, сопереживать, прогнозировать, делать мысленные ставки и тем самым ненадолго почувствовать себя абсолютными победителями социальной конкуренции, вознесенными НАД этой конкуренцией и даже организующими эту самую конкуренцию и так чувствующими свою власть над товарно-рыночной цивилизацией.

[ + – ] Корейцы в этом мире - это жертвы эксперимента по предельной конкуренции. Они продают это шоу заграничным хозяевам мира, убивают друг друга, пытаются выжить, создают альянсы, балансируют между солидарностью и войной всех против всех. Фото: Скриншот

Все остальное слишком очевидно. Инфантилизм детских игр, который подчеркивает власть над участниками игры и их несамостоятельность (не способность к восстанию). Главный герой, который побеждает потому что в любой ситуации оставался прежде всего хорошим парнем (идеальным корейцем), а не хитроумным барыгой (как его последний конкурент).

Красные волосы и благородная решимость покончить с игрой в финале достойны Нео в телефонной будке в финале первой "Матрицы".

Сто лет назад Брехт придумал остроумную историю о том, как в городе Сычуань боги помогли доброй девушке и дали ей немного денег на собственный магазинчик, но из этого ничего не вышло, потому что в рыночном обществе если ты решил быть добрым по средам, тебе придется быть злым по четвергам, чтобы возместить вчерашние издержки, и даже боги не властны изменить этот закон рынка.

Прошло сто лет. Весь мир смотрит и обсуждает "Игру в кальмара"… "Игру в кальмара"…. "Игру в кальмара"…

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