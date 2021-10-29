Знімаючи золоту маску. Хто править світом за версією творців "Гри в кальмара"

У мистецтві, звичайно, жодного прогресу та послідовного розвитку немає. Сто років тому Брехт геніально вигадує своє місто Махагоні. "У місті Махагоні був лише один смертний гріх — не мати грошей. Усі інші гріхи мали ціну".

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Там були, як ви, напевно, пам'ятаєте, і смертельні поєдинки, які розважають публіку і таке інше.

Минуло сто років. Весь світ дивиться та обговорює "Гру в кальмара"… "Гру в кальмара"…. "Гру в кальмара"...

У цьому сенсі я, звичайно, такий собі сивий екстреміст, який з подивом дивиться на повсюдно виросле покоління молодих конформістів, які добровільно і свідомо позбавили себе почуття історії.

А тепер, покінчивши зі старечим буркотінням, про серіал.

У ньому є націоналістична лінія, як і в південнокорейському фільмі "Дефолт". Весь цей кривавий треш твориться для розваги розпусних багатіїв у золотих масках, але довжина цих золотих масок рівно така, щоб ми точно побачили, що ці господарі планети не корейці, а європеоїди, англосакси якісь, американці, може бути, WASP-еліта. Один із них знімає свою сатанинську маску, і це стає очевидним.

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Саме вони, узагальнена "західна еліта", хочуть знечестити (у всіх сенсах) чесного та гарненького (привіт усім дівчаткам, які слухають K-pop!) корейського поліцейського, який потрібен у сюжеті лише для того, щоб підкреслити безпорадність права перед владою грошей.

Корейці в цьому світі – це жертви експерименту з граничної конкуренції (але серед них є і пакистанець). Корейці – розпорядники цього шоу. Корейці продають це шоу закордонним господарям світу. Корейці там убивають одне одного, намагаються вижити, створюють альянси, балансують між солідарністю та війною всіх проти всіх.

Але насолоджуються цим шоу і ставлять гроші на нещасні жертви капіталізму зовсім інші за фенотипом люди.

Так само, як у згаданому вище "Дефолті", є тільки один не корейський актор — Венсан Кассель і там він втілює всю нелюдську (і саме антикорейську) волю Міжнародного Валютного Фонду.

Серіал, звичайно, вкрай примітивний і поєднує в собі просте спортивне задоволення від спостереження за змаганнями (підійде будь-який біг у мішках) із трохи прихованим задоволенням — можливістю відчути себе таємною елітою всемогутніх багатіїв, що піднесена над світом.

Адже це вони стежать за учасниками кривавого квесту, співпереживають їм та/або відчувають садистський кайф від пригод гравців, яких залишається дедалі менше. Вони сплачують за це видовище нереальні астрономічні гроші. Вони платять за те, перш за все, щоб відчути себе поза цим змаганням, смакувати дистанцію, пережити свій абсолютний класовий успіх, що дозволяє їм уже не брати участі ні в чому подібному і тріумфувати нагорі класової піраміди людського світу.

Вони платять за те, щоб артикулювати, прогнати через кров свою свободу від невидимої руки ринку, яка на горлі в усіх, але не в них. Вони платять за те, щоб відчути, що вони є ринок, що це їхня рука на горлі у всіх.

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А тепер ви теж і абсолютно безкоштовно можете стежити за цим шоу, співпереживати, прогнозувати, робити уявні ставки і тим самим ненадовго відчути себе абсолютними переможцями соціальної конкуренції, піднесеними НАД цією конкуренцією і навіть такими, що організують цю саму конкуренцію і відчувають свою владу над товарно-ринковою цивілізацією.

[ + – ] Корейці в цьому світі — це жертви експерименту щодо граничної конкуренції. Вони продають це шоу закордонним господарям світу, вбивають одне одного, намагаються вижити, створюють альянси, балансують між солідарністю та війною всіх проти всіх. Фото: Скриншот

Решта надто очевидна. Інфантилізм дитячих ігор, який наголошує на владі над учасниками гри, та їхня несамостійність (не здатність до повстання). Головний герой, який перемагає, тому що в будь-якій ситуації залишався насамперед гарним хлопцем (ідеальним корейцем), а не хитромудрим баригою (як його останній конкурент).

Червоне волосся та шляхетна рішучість покінчити з грою у фіналі гідні Нео в телефонній будці у фіналі першої "Матриці".

Сто років тому Брехт придумав дотепну історію про те, як у місті Сичуань боги допомогли добрій дівчині і дали їй трохи грошей на власний магазинчик, але з цього нічого не вийшло, тому що в ринковому товаристві, якщо ти вирішив бути добрим щосереди, тобі доведеться бути злим щочетверга, щоб відшкодувати вчорашні витрати, і навіть боги не владні змінити цей закон ринку.

Минуло сто років. Весь світ дивиться та обговорює "Гру в кальмара"… "Гру в кальмара"…. "Гру в кальмара"...

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