"Кальмар" шагает по планете. Пять причин для массового ажиотажа вокруг "Игры в кальмара"

Остросоциальный южнокорейский сериал "Игра в кальмара" в считаные недели завоевал планету. Фокус разбирается в причинах этого феномена.

Южнокорейский сериал Netflix режиссера Хван Дон Хека "Игра в кальмара" побил все рекорды популярности: на 20 сентября его посмотре­ли 142 млн платных подписчиков. На сегодня он стал №1 в 90 странах, и его триумф продолжается. На сайте рецензий Rotten Tomatoes рейтинг ленты на основании трех десятков обзоров — 94%. Соцсети пестрят сотнями мнений, пользователи блогосферы уже делятся на тех, кто его смотрел или не будет смотреть из принципа. Но слышали о нем все.

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Причем, судя по интервью с его создателями и представителями Netflix, курировавшими проект, они рассчитывали, что фильм станет известным, но того, что его популярность достигнет планетарного масштаба за столь короткий срок, не было даже в самых дерзких планах.

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О его влиянии говорит то, что в Британии и Бельгии дети стали "играть в кальмара" — имитировать южнокорейские игры, в которые играют герои, и "понарошку" расстреливать проигравших, как это происходит в картине.

Южнокорейский провайдер SK Broadband пострадал от огромного трафика, вызванного интересом к сериалу: после того как его массово бросились смотреть, инфраструктура компании упала. Провайдер подал на Netflix в суд на сумму $23 млн.

[ + – ] АЛЛЕГОРИЯ НА КАПИТАЛИЗМ: Сценарист и режиссер Хван Дон Хек сказал о своем фильме: "Я хотел написать сюжет, который был бы аллегорией или басней о современном капиталистическом обществе"

На Amazon стали хитом продаж бирюзовые спортивные костюмы, похожие на те, что носят в "Кальмаре" игроки, а перед Хеллоуином в разы выросли продажи розовой униформы охранников с фехтовальными масками, на которых изображены геометрические фигуры: квадрат, треугольник, круг, в зависимости от иерархии надзирателей.

Спрос на белые спортивные тапочки на резиновой подошве — слипоны — модели Triple White, в которых играли участники "Кальмара", увеличился на 7800%. В "ТикТоке" и "Инстаграме" полно рецептов и предложений купить печенье "Соты", как в ленте.

Восточный фильм пародирует западную капит­алисти­чес­кую парадигму: на рынке все имеет стоимость, в том числе человеческая жизнь. Важны исклю­чительно конкурентные качества.

Всеобщая истерия? Безусловно!

Украину повальное увлечение тоже не обошло стороной. Министр культуры Александр Ткаченко на днях написал в "Телеграме": "Посмотрел "Игру в кальмара". Сериал имеет шансы стать культовым и получить продолжение. Поймал себя на мысли, что продолжение можно запросто снять в Украине. Вот мой личный топ причин, почему Украина". Первой причиной он называет кеш-рибейт, принятый у нас на законодательном уровне, — это возвращение государством съемочной группе 25% затрат на производство картины. Но сейчас разгорелся скандал, что французскому Netflix за "Последнего наемника" с Ван Даммом, который снимался в Киеве, Госкино уже 10 месяцев не отдает кеш-рибейт в размере €550 тыс. Что, конечно, не мешает министру заманивать сюда южнокорейцев уникальными украинскими ландшафтами и тем, что здесь "цены на проживание и аренду техники ниже, чем в Европе или Азии".

Фокус разбирается, что вызвало этот массовый ажиотаж.

Автора! Кто режиссер и сценарист сериала "Игра в кальмара"?

В Сети уже создано несколько фанатских групп, которые разбирают сериал по косточкам — не только финал или смысл эпизодов, но даже что означают в переводе с южнокорейского имена героев и что символизируют цвета в картине. Автор сериала, режиссер и сценарист Хван Дон Хек, не обманывает их ожиданий: они находят то, что ищут, показывая, что тот снял многоуровневое произведение. Например, имя главного героя Сон Ки Хун переводится как "мудрый поступок".

"Игра в кальмара" — это мир, где столовый нож в любой момент может превратиться в орудие убийства.

50-летний Хван Дон Хек в юности окончил киношколу Университета Южной Калифорнии, где учился Джордж Лукас. В 2007 году переехал обратно в Южную Корею, где стал снимать картины, бившие местные рекорды популярности и получавшие множество наград национального уровня. Один из таких кинохитов — "Суровое испытание" (2011), социальная драма, основанная на реальных событиях, когда в школе для глухонемых учителя издевались и даже насиловали учеников-инвалидов.

"Мне всегда казалось, что я снимаю социальные фильмы на темную тематику, но на самом деле я веселый человек. На этот раз я хотел сделать счастливый и светлый фильм", — сказал о себе режиссер, представляя зрителям комедию "Мисс Бабуля" (2014), где 74-летняя женщина обретает вид своего 20-летнего "я". Хван — художник широкого диапазона, и хотя его фильмы собирали многомиллионную аудиторию на родине, только Netflix, подключившись к "Кальмару" в 2019 году, вывел его талант на мировой уровень.

Завязка. Главный приз "Игры в кальмара"

По сюжету 456 должников попадают в некое закрытое место, где им предлагают сыграть в Игру. В реале оказывается, что это шесть детских игр, где "выбывших" расстреливают. На кону — 45,6 млрд южнокорейских вон ($38,5 млн). Соответственно, одна жизнь стоит 100 млн вон ($84 тыс.). После гибели каждой жертвы в прозрачный шар в форме свиньи-копилки под потолком всякий раз вбрасывается эта сумма в виде пачек денег. Это денежное "солнце", подсвеченное желтым светом, находится над игроками постоянно, чтобы мотивировать их на борьбу.

[ + – ] СОЛНЦЕ-КОПИЛКА: После гибели каждой жертвы в шар в форме свиньи-копилки вбрасывается определенная сумма денег. Денежное "солнце" мотивирует игроков на борьбу Фото: IMDB

Режиссер признался, что на написание сценария его вдохновили жестокие манги (японские комиксы), по которым были сняты фильмы и сериалы. Это фантастическая "Королевская битва" (2000), где школьники-бунтовщики ссылаются на остров, на котором вынуждены убивать друг друга, чтобы выжить. "Игра лжецов" (2005), где участники игры пытаются за $1 млн обмануть друг друга или украсть деньги. И манга "Кайдзи" (1996 — по сей день идет продолжение), где игроман, погрязший в долгах, попадает на корабль со смертельным шоу, в котором победитель срывает огромный куш.

Как может банкир относиться к должнику? Он его ненавидит. Так же относятся к игрокам состоятельные организаторы. Но дают им ничтожный шанс на выживание — заодно те развлекут скучающих богачей.

Хван удачно соединил их в свою "Игру в кальмара", привнеся много оригинального, но главное — социальную основу. Причем сценарий написан им был как раз в период 2008–2009 годов, когда бушевал мировой финансовый кризис, порожденный невозвратом долгов. Возможно, по этой причине фильм тогда не запустили, а режиссер даже вынужден был продать ноутбук за $700, чтобы расплатиться с собственными долгами.

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Персонажи сериала "Игра в кальмара": игроман, беженка, биржевой игрок

Здесь действуют не школьники, а взрослые — от 20 до 70 лет. У них нет никаких грез о Багамах, они элементарно пытаются свести концы с концами, поддержать родителей, растить детей, но все равно "попадают" на огромные суммы. Эта тема близка любому человеку, хоть с Запада, хоть с Востока, которого постоянно заставляют нервничать маленькие или большие кредиты. Ведь сегодня и вся украинская Сеть заполнена рекламой компаний по микрокредитованию.

Главный герой Сон Ки Хун (№456) был рабочим на автомобильном заводе, откуда его сократили десять лет назад, участвовал в стачке, открыл кафе, но прогорел и стал игроманом с большими долгами (более $100 тыс.). Подрабатывает водителем.

[ + – ] СОПЕРЕЖИВАЮЩИЙ ИГРОК: Герой Сон Ки Хун популярного южнокорейского актера Ли ­Джон-джэ всегда готов сопереживать другим игрокам Фото: IMDB

Его приятель и сосед Чо Сан Ву (№218), который был лучшим студентом Сеульского университета, создал компанию, но инвестиции ушли в песок, его обвинили в мошенничестве — и вот он в той же Игре. Конечно, организаторы в курсе долгов всех участников.

Кан Се Бек (№067) — очаровательная девушка-беженка из Северной Кореи, которая вынуждена стать карманной воровкой, чтобы вытащить мать из КНДР и брата — из приюта. Другому эмигранту, пакистанцу Али, начальник задолжал зарплату за полгода, а у парня жена и маленький сын. Али калечится сам на этой работе и случайно калечит жадного босса. Режиссер не щадит эмигрантов, показывая, что жизнь в Южной Корее не сахар.

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О Иль Нам (№001) — вроде бы добрый дедушка с опухолью мозга, который кажется практически беспомощным, но иногда проявляет железный характер.

Чан Док Су (№101), криминальный авторитет, — физически сильный и аморальный тип, он про­играл в казино деньги мафии, мечтающей его разорвать на куски. Его ситуативная подружка Хан Ми Не (№212) — истеричная, трусоватая женщина, не обладающая большим умом, но громкая и активная, своим эпатажным поведением скрывает внутренний страх и не­уверенность в себе.

Перевертыши и трансформации "Игры в кальмара"

Сериал завораживает перевертышами. Первый нетривиальный режиссерский ход: детские игры лежат в основе смертельного аттракциона. Детство, это счастливое время и место, куда взрослый человек "сбегает" в своих воспоминаниях, когда ему трудно, уничтожено. Бежать некуда!

Полная непредсказуемость и дьявольская изобретательность аттракционов — все просто и страшно. Игра в кальмара наподобие игры в пекаря в Украине: одни защищают главную площадку, другие пытаются ее занять. Та же борьба за место под солнцем, но здесь — со смертельным исходом.

Территория и помещения раскрашены в яркие цвета, как в детском саду или в игровой комнате для малышей, но, по сути, это охраняемая автоматчиками долговая тюрьма, в которой слово "выбыть" означает "погибнуть". Причем эстетически все безупречно — костюмы, внутреннее убранство на высоком дизайнерском уровне.

Формула сериала: должник — игра — смерть. Если не физическая, то духовная. Единственное, что есть доброго в этой картине, — это глаза главного героя, не устающие сопереживать другим людям

Восточный фильм пародирует западную капиталистическую парадигму: на рынке все имеет стоимость, в том числе человеческая жизнь. Важны исключительно конкурентные качества. Организатор финансовой компании мощно анализирует во время игры все ситуации, гангстер пускает в ход свои бандитские навыки, одинокая женщина пытается подороже продать свое тело, чтобы обрести защитника. Никакие иные свойства — доброта, сострадание, участие — для конкуренции не нужны.

"Я хотел написать сюжет, который был бы аллегорией или басней о современном капиталистическом обществе", — откровенничает в интервью режиссер.

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В этом игровом аду прообразом рая служит рос­кошный бар с дорогой выпивкой. А в самом помещении игровой тюрьмы словно издевательски звучат приятные мелодии Чайковского, Гайдна, Штрауса. Или джаз в исполнении Синатры. За время фильма мы не слышим ни одного восточного мотива. Среди випов — организаторов действа тоже, вероятно, много белых (мы увидим только одного, с которого сорвали золотую маску).

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То же касается призового ужина: игроки едят жареное мясо вилками и ножами — традиционные корейские палочки отсутствуют. Автор показывает, что эти западные атрибуты внедрены в Южную Корею. Капиталистическая форма общественного устройства принесла с собой и культ наживы, когда зверь вытесняет человека и при внешней привлекательности внутри — хищничество: чем больше конкурентов убьешь, тем сильнее обогатишься. "Игра в кальмара" — это мир, где столовый нож в любой момент может превратиться в орудие убийства.

Ошеломляющие трансформации происходят и с героями: самый беспомощный игрок окажется самым могущественным, никчемный должник — наиболее человечным, а переживающий за члена семьи родственник — не нужным своей родне. Удивляться зритель будет не раз!

Антирелигиозность

В этом мире нет Бога, подчеркивает автор, зато есть где разгуляться дьяволу. В молитве "Отче наш" шестая строчка — "И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим", однако здесь о прощении не может быть и речи — религиозные мотивы в ленте показаны гротескно (кстати, об адаптации для Запада: христианские молитвы в фильме звучат, а буддийские мантры — нет).

Утративший веру пастор начинает истово молиться, но не избегает гибели. Одна из девушек — падчерица священника, но конфликт, который произошел у нее с ним, и привел ее сюда.

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Вербовщика в черном костюме и галстуке главный герой поначалу принимает за христианского проповедника. "Я убежденный буддист", — начинает он, но парень всего лишь предложил сыграть на деньги. Ставка приличная. Герой проигрывает. Но вербовщик, напоминающий представителя протестантской церкви, "великодушно" заменяет ее пощечиной. Еще один проигрыш, еще: игроман вынужден всякий раз "подставлять вторую щеку". Однако когда Сон Ки Хун выигрывает и радостно кричит: "Дай я тебе врежу!", вербовщик не подставляет свою щеку, а расплачивается деньгами, как договорено.

Как может банкир относиться к должнику? Он его ненавидит. Так же относятся к игрокам состоятельные организаторы. Но дают им ничтожный шанс на выживание, заодно те развлекут скучающих богачей — это единственный штамп, который использовал автор.

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И хотя религиозных мотивов явно не видно в самой Конторе (в фильме намекают, что подобные игровые аттракционы есть в разных странах), эта организация напоминает секту: беспрекословное подчинение Распорядителю, мгновенное выполнение любых, в том числе самых изуверских приказов. За нарушение порядка с охранниками поступают так же безжалостно, как с игроками. Мы не знаем, какие резоны двигают надзирателями, чтобы участвовать в массовых убийствах. Пока это терра инкогнита. Вероятно, это станет известно во втором сезоне.

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Формула "Игры в кальмара": должник — игра — смерть (оцененная в денежном эквиваленте). Если не физическая, то духовная. Единственное, что есть доброго в этой картине, — это глаза Сон Ки Хуна, в роли которого снялся известный южнокорейский актер Ли Джон-джэ. Они не устают сопереживать другим людям в самых патовых ситуациях, а Сон Ки Хун не утратил сердечности до самого непредсказуемого финала. Этот открытый финал и невероятная популярность сериала в мире капитализма (при бюджете в $17 млн "Кальмар" уже заработал $900 млн) недвузначно сигнализируют: второму сезону быть!