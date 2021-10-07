Режиссера "Игры в кальмара" обвинили в плагиате сюжета сериала

Хван Дон Хек, написавший сценарий сериала, подвергся критике за то, что якобы одолжил идею сюжета у японского фильма, который вышел за семь лет до премьеры "Игры в кальмара".

50-летний южнокорейский режиссер и сценарист Хван Дон Хек, создавший сериал "Игра в кальмара", столкнулся с обвинением в том, что сюжет для своего детища он украл у японского фильма "Страшная воля богов" (2014), пишет Daily Mail.

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Южнокорейский сериал стал популярным во всем мире с момента его выхода на Netflix в прошлом месяце и наиболее успешным шоу сервиса на сегодняшний день, вызвав глобальное обсуждение в социальных сетях.

[ + – ] "Игра в кальмара" – сериал №1 в 90 странах мира Фото: The Numbers Game/Twitter

По сюжету фильма, группа из 456 неудачников с долгами в сотни миллионов вон добровольно становятся участниками игры, в которую их вербует неизвестная организация. Первая же безобидная детская забава "Красный свет, зеленый свет" заканчивается выбыванием более 250 человек, причем под выбыванием имеется в виду реальная смерть проигравших. Несмотря на то, что выжившие получают шанс покинуть игру и вернуться в обычную жизнь, через некоторое время они снова собираются в лагере, скрытом под землей, чтобы выиграть заветные миллиарды, рискуя жизнями.

[ + – ] Трейлер сериала "Игра в кальмара"

Фанаты сериала усмотрели в "Игре в кальмара" поразительное сходство с японским фильмом ужасов 2014 года "Страшная воля богов". Там главный герой – ученик старших классов и один из самых популярных парней в школе Сун Такахата. Устав от однообразия, он думает, что ничего интересного не будет уже до самого выпускного. Однако в школе начинают появляться загадочные игрушки, которыми управляет страшная кукла Дарума, божество, якобы приносящее счастье. Они призывают учеников поучаствовать в игре , где за проигрыш каждый заплатит своей жизнью. Тех, кто отказывается вступить в игру, тоже ждет смерть.

[ + – ] Фильм "Страшная воля богов" вышел на экраны за 7 лет до "Игры в кальмара"

В Twitter один из пользователей поделился коллажом из кадров фильма и сериала, которые невероятно похожи. Также пользователи нашли сходство с "Голодными играми".

[ + – ] Пользователи соцсетей показали сходство южнокорейского и японского проектов Фото: Скриншот

Однако режиссер "Игры в кальмара" всячески опровергает обвинения в том, что он украл сюжет у японцев.

По его словам, над сценарием сериала он начал работать еще в 2008 году, когда ни о каких "Голодных играх" и "Богах" речи не было. При этом он не отрицает, что вдохновлялся японскими аниме и лентами, но не более того.

"На самом деле я не хочу претендовать на право владения этой историей. Но если бы мне пришлось это сказать, я бы сказал, что сделал это первым", – заявил Хван Дон Хек на пресс-конференции. По его словам, когда японский фильм вышел в прокат, он уже несколько лет работал над "Игрой в кальмара".

"Когда я начинал писать сценарий проекта, то сам был в затруднительном финансовом положении и проводил много времени в кафе, читая комиксы, в том числе "Королевскую битву" и "Игру лжецов". Я представлял, как бы себя чувствовал, если бы сам принимал участие в играх. Но я находил те задания слишком сложными, и в своей работе я сосредоточился на детских играх", – подчеркнул он.

[ + – ] Хван Дон Хек – сценарист и режиссер сериала "Игра в кальмара" Фото: The Numbers Game/Twitter

Работу над сценарием Хван Дон Хек закончил в 2009 году, однако все студии, которым он предлагал его, отказывались братьисторию для экранизации, считая ее слишком кровавой, рискованной и загодя провальной. Дошло до того, что автору даже пришлось продать свой ноутбук за $675 долларов из-за нехватки денег.

Сейчас же "Игра в кальмара" – сериал №1 в 90 странах мира. Мы писали о том, что один из южнокорейских интернет-провайдеров даже подал в суд на стриминговый сервис Netflix, требуя от него компенсировать расходы, связанные с увеличением сетевого трафика и работ по техническому обслуживанию сети. Причиной этого стал резкий рост количества зрителей контента после выхода драмы о выживании.