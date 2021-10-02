В Южной Корее провайдер подал в суд на Netflix из-за сериала "Игра в кальмара" (видео)

Провайдер SK Broadband обратился в суд из-за выросших расходов по техническому обслуживанию сети.

Южнокорейский интернет-провайдер подал в суд на Netflix, чтобы канал оплатил расходы, связанные с увеличением сетевого трафика и работ по техническому обслуживанию сети из-за увеличения количества зрителей контента американской компании, в частности сериала "Игра в кальмара", сообщает Reuters

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В SK Broadband утверждают, что после выхода сериала 17 сентября трафик увеличился на на 1 150 Гбит/с, достигнув пика. Трафік Netflix с мая 2018 года вырос в 24 раза до 1,2 триллиона бит данных на секунду, не в последнюю очередь благодаря популярному сериалу.

Из-за выхода сериала "Игра в кальмара" Netflix вышел на втрое место в Южной Корее по количеству интернет-траффика после YouTube. Но стриминговый сервис не платит за использование сети, как это делают, например, Amazon, Apple или Facebook.

В SK Broadband заявляют, что Netflix должен еще 27,2 миллиона долларов только за 2020 года согласно первому иску провайдера.

В Netflix говорят, что канал должен только создавать контент и предоставлять к нему доступ, а все расходы провайдера обусловлены исполнением обязанностей перед пользователями. Американский канал подал апелляцию на прошлогоднее судебное решение и новое разбирательство начнется в конце декабря.

Также в Netflix заявили, что рассмотрят претензию SK Broadband и тем временем будут искать способы решения проблемы, чтобы гарантировать, что клиенты стримингового сервиса не пострадают.

Сериал "Игра в кальмара" уже называют самым популярным у Netflix. Он занял первое место в десятке лучших сериалов в США. По сюжету группа людей, которым нужны деньги, принимают участие в игре на выживание.

Фокус уже писал о пятерке самых интересных сериалов октября 2021 года.

Напоминаем, что канал Netflix показал официальный трейлер 2 сезона сериала "Ведьмак".