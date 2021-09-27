Netflix представил официальный трейлер 2 сезона "Ведьмака": долгожданные кадры

Премьера второго сезона сериала назначена на 17 декабря 2021 года.

Стриминговый сервис Netflix порадовал всех поклонников сериала "Ведьмак", опубликовав на официальном Twitter-аккаунте полный трейлер второго сезона саги о приключениях охотника за нечистью.

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На кадрах видны эпизоды из первого сезона, которые, скорее всего, появились не зря и призваны освежить в памяти зрителей предшествовавшие второму сезону события.

"Судьба зовет — готовы ли вы вернуться на континент?", – говорится в подписи к трейлеру.

"Убежденный, что жизнь Йеннифэр была потеряна в битве при Соддене, Геральт из Ривии приносит принцессу Цириллу в самое безопасное место, которое он знает, – в дом своего детства Каэр Морхен. В то время, как короли, эльфы, люди и демоны континента стремятся к господству за его стенами, он должен защитить девушку от чего-то гораздо более опасного: таинственной силы, которой она обладает внутри ", – гласит синопсис фильма.

По словам авторов сериала, в новом сезоне все внимание будет сосредоточено как раз на принцессе Цирилле. Ей предстоит пройти испытания, с которыми она никогда раньше не сталкивалась.

[ + – ] Дублированный трейлер второго сезона сериала

Netflix рассекретил название семи из восьми серий: "Зерно истины", "Каэр Морхен", "Что потеряно", "Реданская разведка", "Повернись спиной", "Дорогой друг", "Волет Меир".

Первая серия второго сезона "Ведьмака" является адаптацией рассказа Анджея Сапковского "Зерно истины". Изначально эта история показывает Геральта, когда он встречает проклятого наполовину зверя, наполовину человека Нивеллана (Кристофер Хивью), но в сериале эта история была адаптирована так, чтобы в нее можно было ввести Цириллу. Кстати, Хивью уже знаком зрителям по саге "Последнее желание", одной из самых популярных историй о ведьмаках. Кроме того, он сыграл Тормунда в "Игре престолов".

[ + – ] Кристофер Хивью Фото: Скриншот

Актерский состав сериала значительно пополнится. Так, в него добавлены четыре новых ведьмака: седой старый отец Геральта Весемир, которого играет Ким Бодниа. Он самый старый и мудрейший из ныне живущих ведьмаков в мире. Весемир с юных лет вырастил Геральта в Каэр Морхене и сделал его тем ведьмаком, которым он является сегодня. Остальные трое – Эскель, которого сыграл Туэ Эрстед Расмуссен, ведьмак Ламберт (Пол Буллион), и наставник Цириллы Коэн в исполнении Ясена Артура.

Премьера второго сезона запланирована на 17 декабря этого года.

Первый сезон сериала, снятый по мотивам цикла книг польского автора Анджея Сапковского, вышел в декабре 2019 года. Всего сага писателя включает в себя восемь книг, а девятая была недавно анонсирована, а также ряд рассказов. Поэтому обозреватели не исключают, что история оприключениях седовласого красавца в исполнении Генри Кавилла – надолго.

Пандемия коронавируса повлияла на сроки выхода продолжения приключений ведьмака Геральта, поскольку Netflix приостановил производство всех своих шоу в течение первых нескольких месяцев пандемии. Актеры сериала воссоединились на съемочной площадке, начиная с 17 августа 2020 года, а затем в ноябре 2020 года съемки были остановлены из-за положительного результата теста четырех членов съемочной группы. Работа над сериалом была продолжена. Однако в декабре исполнитель главной роли Генри Кавилл получил небольшую травму ноги на съемочной площадке, из-за чего процесс снова застопорился. В итоге съемки второго сезона завершились в начале апреля 2021 года.

Тем временем шоураннер сериала Лорен Хиссрих уже сообщила в соцсети, что третьей части "Ведьмака" быть, и уже кипит работа над новыми эпизодами.

[ + – ] Шоураннер сериала рассказала о начале работы над третьей частью "Ведьмака"

Напомним, актер Генри Кавилл, тщательно скрывающий личную жизнь, недавно показал свою девушку.