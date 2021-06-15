"Ведьмак" возвращается: Netflix показал первый тизер второго сезона сериала

Точная дата выхода сериала не сообщается, известно только, что это произойдет еще в этом году.

Новый тизер второго сезона сериала "Ведьмак" появился в Twitter стримингового сервиса Netflix.

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Судя по опубликованным кадрам, главную роль, ведьмака Геральта из Ривии, и дальше исполняет Генри Кавилл. Кроме него, в новом сезоне появятся Аня Чалотра в роли Йеннифэр из Венгерберга, Фрейя Аллан в роли княжны Цириллы (Цири) и Джои Бет – в образе Лютика.

Зрители наконец-то узнают о прошлом Геральта, который вместе с Цири поселится в лагере ведьмаков. Там он с наставником Всемиром (Ким Бодния) и жрицей Нэннеке (Аджоа Андох) займется разгадыванием того, откуда же происходят магические силы девочки.

Шестисерийный сезон будет называться "The Witcher: Blood Origin", а события в нем происходят за 1200 лет до тех, что показаны в первом сезоне сериала. К основному актерскому составу присоединились семь человек: Ясен Атор, Кристофер Хивью, Айша Фабьен Росс, Мекия Симсон, Агнес Бьорн, Пол Буллион и Ту Ерстед Расмуссен. Точная дата премьеры пока не озвучивается, но ранее сообщалось, что второй сезон будет показан еще в 2021 году.

Сериал "Ведьмак" снят по мотивам фэнтези-саги польского писателя Анджея Сапковского про похождения наемника Геральта – профессионального охотника на чудовищ, угрожающих людям.

Создание первого сезона, который вышел на экраны в 2019 году, заняло 14 месяцев, и после его ошеломительного успеха было принято решение продолжить съемки. Уже 2 апреля 2021 года актеры сериала объявили о завершении съемок второго сезона. Работа не раз прерывалась из-за случаев заражения коронавирусом на площадке.

Среди тех, кого на время отстранили от съемок, был и Генри Кавилл, получивший травму ноги во время работы на шестиметровой высоте с ремнями безопасности.