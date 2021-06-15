"Відьмак" повертається: Netflix показав перший тизер другого сезону серіалу

Точна дата виходу серіалу не повідомляється, відомо лише, що це станеться ще цьогоріч.

Новий тизер другого сезону серіалу "Відьмак" з'явився в Twitter стримінгового сервісу Netflix.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Судячи з опублікованих кадрів, головну роль, відьмака Ґеральта з Рівії, і далі виконує Генрі Кевілл. Крім нього, в новому сезоні з'являться Аня Чалотра в ролі Єннефер, Фрея Аллан у ролі княжни Цірілли (Цірі) і Джої Бет — в образі Яскіра (Любистка).

Глядачі нарешті дізнаються про минуле Ґеральта, який разом із Цірі оселиться в таборі відьмаків. Там він із наставником Весеміром (Кім Бодня) і жрицею Неннеке (Аджоа Андох) займеться розгадуванням того, звідки ж беруться магічні сили дівчинки.

Шестисерійний сезон буде називатися "The Witcher: Blood Origin", а події в ньому відбуваються за 1 200 років до тих, що показані в першому сезоні серіалу. До основного акторського складу приєдналися сім осіб: Ясен Атор, Крістофер Гівʼю, Айша Фаб'єн Росс, Мекія Сімсон, Агнес Бьорн, Пол Булліон і Ту Ерстед Расмуссен. Точна дата прем'єри поки не озвучується, але раніше повідомлялося, що другий сезон буде показаний ще в 2021 році.

Серіал "Відьмак" знятий за мотивами фентезі-саги польського письменника Анджея Сапковського про пригоди найманця Геральта — професійного мисливця на чудовиськ, які загрожують людям.

Створення першого сезону, який вийшов на екрани в 2019 році, тривало 14 місяців, і після його приголомшливого успіху було ухвалене рішення продовжити зйомки. Вже 2 квітня 2021 року актори серіалу оголосили про завершення зйомок другого сезону. Робота не раз переривалася через випадки зараження коронавірусом на майданчику.

Серед тих, кого на час відсторонили від зйомок, був і Ґенрі Кевілл, який отримав травму ноги під час роботи на шестиметровій висоті з ременями безпеки.