Звезду "Ведьмака" отстранили от съемок из-за травмы ноги

Актер не вернется на площадку до полного восстановления

Исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак" производства Netflix Генри Кавилл травмировал ногу, работая на шестиметровой высоте с ремнями безопасности, cообщает британское издание The Sun.

Несмотря на заверения инсайдеров о том, что травма у 37-летнего актера незначительная, его отстранили от съемок в сериале до тех пор, пока он не восстановится. Работа над вторым сезоном одного из самых успешных проектов Netflix временно продолжится без него.

Это – уже вторая неприятность за последние пару месяцев для съемочной группы сериала. В ноябре работу над очередным сезоном "Ведьмака" приостановили из-за вспышки COVID-19 на площадке.

Основой популярного сериала стала фэнтези-сага польского писателя Анджея Сапковского: два сборника рассказов и шесть романов про похождения наемника Геральта – профессионального охотника на чудовищ, угрожающих людям.

Создание первого сезона заняло 14 месяцев, вероятной датой выхода продолжения может стать первый квартал 2021 года, однако в компании пока не называют даже приблизительных сроков.

После успеха первого сезона сериала Netflix начал работу над созданием анимационного фильма по мотивам "Ведьмака", о чем стрим-сервис сообщил на своей странице в Twitter.

Многие зрители уже успели окрестить "Ведьмак" второй "Игрой престолов".

Ранее сообщалось, что в новом сезоне сериала существенно обновится актерский состав, но большинство создателей остаются те же.