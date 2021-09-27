Netflix представив офіційний трейлер 2 сезону "Відьмака": довгоочікувані кадри

Прем'єра другого сезону серіалу призначена на 17 грудня 2021 року.

Стрімінговий сервіс Netflix порадував усіх шанувальників серіалу "Відьмак", опублікувавши на офіційному Twitter-акаунті повний трейлер другого сезону саги про пригоди мисливця за нечистю.

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На кадрах видно епізоди з першого сезону, які, швидше за все, з'явилися не дарма і покликані освіжити в пам'яті глядачів події, які передували другому сезону.

"Доля кличе — чи готові ви повернутися на континент?" — йдеться у підписі до трейлеру.

"Переконаний, що життя Йеннефер було втрачене в битві при Соддені, Ґеральт із Рівії приносить принцесу Ціріллу в найбезпечніше місце, яке він знає, — в будинок свого дитинства Каєр Морхен. У той час, як королі, ельфи, люди і демони континенту прагнуть до панування за його стінами, він повинен захистити дівчину від чогось набагато більш небезпечного: таємничої сили, якою вона володіє всередині", — говорить синопсис фільму.

За словами авторів серіалу, в новому сезоні вся увага буде зосереджена саме на принцесі Ціріллі. Їй варто пройти випробування, з якими вона ніколи раніше не стикалася.

[ + – ] Дубльований трейлер другого сезону серіалу

Netflix розсекретив назву семи з восьми серій: "Зерно істини", "Каєр Морхен", "Що втрачено", "Реданська розвідка", "Повернись спиною", "Дорогий друже", "Волет Меїр".

Перша серія другого сезону "Відьмака" є адаптацією розповіді Анджея Сапковського "Зерно істини". Спочатку ця історія показує Ґеральта, коли він зустрічає проклятого наполовину звіра, наполовину людину Нівеллана (Крістофер Гів'ю), але в серіалі ця історія була адаптована так, щоб у неї можна було ввести Ціріллу. До речі, Гів'ю вже знайомий глядачам за сагою "Останнє бажання", однією з найпопулярніших історій про відьмаків. Крім того, він зіграв Тормунда в "Грі престолів".

[ + – ] Крістофер Гів'ю Фото: Скриншот

Акторський склад серіалу значно поповниться. Так, у нього додані чотири нові відьмаки: сивий старий батько Ґеральта Весемір, якого грає Кім Бодніа. Він найстаріший і наймудріший з нині живих відьмаків у світі. Весемір з юних років виростив Ґеральта в Каєр Морхені та зробив його тим відьмаком, яким він є сьогодні. Решта троє — Ескель, якого зіграв Туе Ерстед Расмуссен, відьмак Ламберт (Пол Булліон), і наставник Цірілли Коен у виконанні Ясена Артура.

Прем'єра другого сезону запланована на 17 грудня цього року.

Перший сезон серіалу, знятий за мотивами циклу книг польського автора Анджея Сапковського, вийшов у грудні 2019 року. Усього сага письменника враховує вісім книг, а дев'ята була нещодавно анонсована, а також низка оповідань. Тому оглядачі не заперечують, що історія про пригоди сивочолого красеня у виконанні Генрі Кевілла — надовго.

Пандемія коронавірусу вплинула на терміни виходу продовження пригод відьмака Ґеральта, оскільки Netflix призупинив виробництво всіх своїх шоу протягом перших кількох місяців пандемії. Актори серіалу возз'єдналися на знімальному майданчику, починаючи із 17 серпня 2020 року, а потім у листопаді 2020 року зйомки були зупинені через позитивний результат тесту чотирьох членів знімальної групи. Робота над серіалом була продовжена. Однак у грудні виконавець головної ролі Генрі Кевілл отримав невелику травму ноги на знімальному майданчику, через що процес знову призупинився. Зрештою зйомки другого сезону завершилися на початку квітня 2021 року.

Тим часом шоуранерка серіалу Лорен Гіссріх уже повідомила в соцмережі, що третій частині "Відьми" бути, і вже кипить робота над новими епізодами.

[ + – ] Шоуранерка серіалу розповіла про початок роботи над третьою частиною "Відьмака"

Нагадаємо, актор Генрі Кевілл, який ретельно приховує особисте життя, нещодавно показав свою дівчину.