У Південній Кореї провайдер подав до суду на Netflix через серіал "Гра в кальмара" (відео)

Провайдер SK Broadband звернувся в суд через виросли витрат з технічного обслуговування мережі.

Південнокорейський інтернет-провайдер подав до суду на Netflix, щоб канал сплатив витрати, пов'язані зі збільшенням мережевого трафіку і робіт з технічного обслуговування мережі через збільшення кількості глядачів контенту американської компанії, зокрема серіалу "Гра в кальмара", повідомляє Reuters

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В SK Broadband стверджують, що після виходу серіалу 17 вересня трафік збільшився на на 1 150 Гбіт/с, досягнувши піку. Трафік Netflix з травня 2018 року зріс в 24 рази до 1,2 трильйона біт даних на секунду, не в останню чергу завдяки популярному серіалу.

Через вихід серіалу "Гра в кальмара" Netflix вийшов на друге місце в Південній Кореї за кількістю інтернет-трафіку після YouTube. Але стрімінговий сервіс не платить за використання мережі, як це роблять, наприклад, Amazon, Apple або Facebook.

В SK Broadband заявляють, що Netflix повинен ще 27,2 мільйона доларів тільки за 2020 року згідно з першим позовом провайдера.

У Netflix кажуть, що канал повинен тільки створювати контент і надавати до нього доступ, а всі витрати провайдера обумовлені виконанням обов'язків перед користувачами. Американський канал подав апеляцію на торішнє судове рішення і новий розгляд почнеться в кінці грудня.

Також в Netflix заявили, що розглянуть претензію SK Broadband і тим часом будуть шукати способи вирішення проблеми, щоб гарантувати, що клієнти стрімінгового сервісу не постраждають.

Серіал "Гра в кальмара" вже називають найпопулярнішим у Netflix. Він посів перше місце в десятці кращих серіалів в США. За сюжетом група людей, яким потрібні гроші, беруть участь в грі на виживання.

Фокус вже писав про п'ятірці найцікавіших серіалів жовтня 2021 року.

Нагадуємо, що канал Netflix показав офіційний трейлер 2 сезону серіалу "Відьмак".