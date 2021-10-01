Драма матері-одиначки, атака інопланетян і жахастик: 5 найцікавіших серіалів жовтня 2021

У жовтні 2021 року на екрани виходить чимало захопливих серіалів, але особливої уваги заслуговують тільки п'ять.

Серед прем'єр жовтня 2021 року кілька вельми цікавих проєктів від різних телекомпаній: від сімейної драми, до масштабної історії інопланетної атаки на людство. Представлений і детективний сегмент: журналістське розслідування, повне таємниць і небезпек, а також розкриття таємниці 1990-х, коли по США прокотилася хвиля смертей від знеболювальних. Тож кожен глядач обере собі щось до душі. Фокус зібрав топ-5 серіалів на жовтень 2021 року.

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Серіал "Прибиральниця. Історія матері-одиночки"

Maid

Прем'єра: 1 жовтня

[ + – ] Кадр із серіалу "Прибиральниця. Історія матері-одиночки" Фото: Скриншот

Новий серіал від Netflix розповість історію молодої матері-одиначки, яка працює прибиральницею, щоб забезпечити гідне життя собі та своєму малюкові. Головну роль зіграла Марґарет Кволлі, котра прославилася завдяки ролі в гучному "Одного разу в Голлівуді" Квентіна Тарантіно.

[ + – ] Трейлер серіалу "Прибиральниця. Історія матері-одиночки"

Партнеркою Маргарет на зйомках стала її мати, знаменита акторка Енді Макдавелл. У серіалі вона зіграла роль матері головної героїні. Серіал заснований на реальній історії. В основу лягли мемуари Стефані Ленд "Прибиральниця. Історія матері-одиначки, яка вирвалася з убогості".

Серіал "Засуджена"

Guilty Party

Прем'єра: 14 жовтня

[ + – ] Кадр із серіалу "Засуджена" Фото: Скриншот

Головна героїня серіалу "Засуджена" від телеканалу CBS — колись зіркова журналістка Бет, яка, намагаючись врятувати свою професійну репутацію і майже зруйновану кар'єру, береться за гучну справу. Бет вирішує зайнятися освітленням скандальної справи молодої злочинниці, яка відбуває термін за жорстоке вбивство чоловіка. Засуджена за вбивство Тоні стверджує, що її підставили, але їй ніхто не вірить. А розслідування стає все небезпечнішим і заплутанішим.

[ + – ] Трейлер серіалу "Засуджена"

Головну роль у серіалі зіграла Кейт Бекінсейл. Продюсеркою серіалу стала комік Ребекка Аддельман, яка обіцяє захопливу історію в жанрі "чорна комедія".

Серіал "Ломка"

Dopesick

Прем'єра: 14 жовтня

[ + – ] Кадр із серіалу "Ломка" Фото: Скриншот

Телеканал Hulu випускає серіал, який розповість всю страшну правду про фармацевтичні компанії. Серіал знятий за книгою Бетт Мейсі "Ломка: дилери, лікарі та фармацевтичні компанії, що пристрастилися Америці". Серіал розповість історію опіоїдної епідемії в США 1990-х, коли в США стався спалах смертей, викликаний вживанням препаратів на основі опіоїдів, а саме препарату під назвою "оксиконтин", який удвічі сильніший за морфін.

[ + – ] Трейлер серіалу "Ломка"

Серіал розповість історію з точки зору лікарів, пацієнтів і фармацевтичних компаній. У головній ролі лікаря, який починає розслідування, з'явиться Майкл Кітон, а першу серію серіалу зняв знаменитий Баррі Левінсон, у якого в скарбничці "Людина дощу", "Аналізуючи те" та "Донні Браско".

Серіал "Я знаю, що ви зробили минулого літа"

I Know What You Did Last Summer

Прем'єра: 15 жовтня

[ + – ] Кадр із серіалу "Я знаю, що ви зробили минулого літа" Фото: Скриншот

Новий серіал від Amazon Prime Video заснований на однойменному культовому слешері 1997 року і на романі Лоїса Дункана 1973 року. За сюжетом групу підлітків переслідуватиме вбивця, рівно через рік після того як в їхній випускний вечір стався нещасний випадок зі смертельним наслідком. Серіал виходить за два тижні до Геловіна — гідний кандидат для перегляду.

[ + – ] Трейлер серіалу "Я знаю, що ви зробили минулого літа"

Пілотний випуск зняв Джеймс Ван — продюсер і режисер, який працював над "Пилою". Перші чотири епізоди слешера з'являться 15 жовтня, решта будуть виходити по п'ятницях аж до 12 листопада.

Серіал "Вторгнення"

Invasion

Прем'єра: 22 жовтня

[ + – ] Кадр із серіалу "Вторгнення" Фото: Скриншот

Апокаліптичний фантастичний серіал від AppleTV+ про вторгнення на Землю інопланетян, які загрожують існуванню людства. Історія буде розказана з точки зору п'яти героїв: військового, матері двох дітей, шерифа маленького містечка, працівниці NASA та школяра, чий автобус розбився під час інопланетної атаки.

[ + – ] Трейлер серіалу "Вторгнення"

Одну з головних ролей зіграв Сем Нілл, зірка "Парку Юрського періоду", а творці шоу — номінант премії "Оскар" Саймон Кінберг, який зняв "Людей Ікс" і Девід Вейл, який працював над "Мисливцями" з Аль Пачіно. Тож видовище обіцяє бути масштабним, драматичним і кровопролитним.