Драма матери-одиночки, атака инопланетян и ужастик: 5 самых интересных сериалов октября 2021

В октябре 2021 года на экраны выходит немало захватывающих сериалов, но особого внимания заслуживают только пять

Среди премьер октября 2021 года несколько весьма интересных проектов от разных телекомпаний: от семейной драмы, до масштабной истории инопланетной атаки на человечество. Представлен и детективный сегмент: журналистское расследование, полное тайн и опасностей, а также раскрытие тайны 1990-х, когда по США прокатилась волна смертей от обезболивающих. Так что каждый зритель выберет себе что-то по душе. Фокус собрал топ-5 сериалов на октябрь 2021 года.

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Сериал "Уборщица. История матери-одиночки"

Maid

Премьера: 1 октября

[ + – ] Кадр из сериала "Уборщица. История матери-одиночки" Фото: Скриншот

Новый сериал от Netflix расскажет историю молодой матери-одиночки, которая работает уборщицей, чтобы обеспечить достойную жизнь себе и своему малышу. Главную роль исполнила Маргарет Куэлли, прославившаяся благодаря роли в нашумевшем "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино.

[ + – ] Трейлер сериала "Уборщица. История матери-одиночки"

Партнершей Маргарет на съемках стала ее мать, знаменитая актриса Энди Макдауэлл. В сериале она исполнила роль матери главной героини. Сериал основан на реальной истории. В основу легли мемуары Стефани Лэнд "Уборщица. История матери-одиночки, вырвавшейся из нищеты".

Сериал "Осужденная"

Guilty Party

Премьера: 14 октября

[ + – ] Кадр из сериала "Осужденная" Фото: Скриншот

Главная героиня сериала "Осужденная" от телеканала CBS – некогда звездная журналистка Бет, которая, стараясь спасти свою профессиональную репутацию и почти разрушенную карьеру, берется за громкое дело. Бет решает заняться освещением скандального дела молодой преступницы, отбывающей срок за жестокое убийство мужа. Осужденная за убийство Тони утверждает, что ее подставили, но ей никто не верит. А расследование становится все опасней и запутанней.

[ + – ] Трейлер сериала "Осужденная"

Главную роль в сериале исполнила Кейт Бекинсейл. Продюсером сериала стала комик Ребекка Аддельман, которая обещает захватывающую историю в жанре "черная комедия".

Сериал "Ломка"

Dopesick

Премьера: 14 октября

[ + – ] Кадр из сериала "Ломка" Фото: Скриншот

Телеканал Hulu выпускает сериал, который расскажет всю страшную правду о фармацевтических компаниях. Сериал снят по книге Бетт Мейси "Ломка: дилеры, доктора и фармацевтические компании, пристрастившие Америку". Сериал поведает историю опиоидной эпидемии в США 1990-х, когда в США случился всплеск смертей, вызванный приемом препаратов на основе опиоидов, а именно препарата под названием "оксиконтин", которое в два раза сильнее морфина.

[ + – ] Трейлер сериала "Ломка"

Сериал расскажет историю с точки зрения врачей, пациентов и фармацевтических компаний. В главной роли врача, который начинает расследование, появится Майкл Китон, а первую серию сериала снял знаменитый Барри Левинсон, у которого в копилке "Человек дождя", "Анализируй то" и "Донни Браско".

Сериал "Я знаю, что вы сделали прошлым летом"

I Know What You Did Last Summer

Премьера: 15 октября

[ + – ] Кадр из сериала "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" Фото: Скриншот

Новый сериал от Amazon Prime Video основан на одноименном культовом слэшере 1997 года и на романе Лоиса Дункана 1973 года. По сюжету группу подростков будет преследовать убийца, ровно через год после того как в их выпускной вечер произошел несчастный случай со смертельным исходом. Сериал выходит за две недели до Хэллоуина – достойный кандидат для просмотра.

[ + – ] Трейлер сериала "Я знаю, что вы сделали прошлым летом"

Пилотный выпуск снял Джеймс Ван – продюсер и режиссер, работавший над "Пилой". Первые четыре эпизода слэшера появятся 15 октября, остальные будут выходить по пятницам вплоть до 12 ноября.

Сериал "Вторжение"

Invasion

Премьера: 22 октября

[ + – ] Кадр из сериала "Вторжение" Фото: Скриншот

Апокалиптический фантастический сериал от AppleTV+ о вторжении на Землю инопланетян, которые угрожают существованию человечества. История будет рассказана с точки зрения пяти героев: военного, матери двоих детей, шерифа маленького городка, работницы NASA и школьника, чей автобус разбился во время инопланетной атаки.

[ + – ] Трейлер сериала "Вторжение"

Одну из главных ролей исполнил Сэм Нил, звезда "Парка Юрского периода", а создатели шоу — номинант премии "Оскар" Саймон Кинберг, снявший "Людей Икс" и Дэвид Вейл, работавший над "Охотниками" с Аль Пачино. Так что зрелище обещает быть масштабным, драматичным и кровопролитным.