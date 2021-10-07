Режисера "Гри в кальмара" звинуватили в плагіаті сюжету серіалу

Хван Дон Хек, який написав сценарій серіалу, піддався критиці за те, що нібито позичив ідею сюжету в японського фільму, який вийшов за сім років до прем'єри "Гри в кальмара".

50-річний південнокорейський режисер і сценарист Хван Дон Хек, який створив серіал "Гра в кальмара", зіткнувся з обвинуваченням у тому, що сюжет для свого дітища він вкрав у японського фільму "Страшна воля богів" (2014 року), пише Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Південнокорейський серіал став популярним у всьому світі з моменту його виходу на Netflix минулого місяця і найбільш успішним шоу сервісу на сьогодні, викликавши глобальне обговорення в соціальних мережах.

[ + – ] "Гра в кальмара" — серіал №1 в 90 країнах світу Фото: The Numbers Game/Twitter

За сюжетом фільму, група з 456 невдах з боргами в сотні мільйонів вон добровільно стають учасниками гри, у яку їх вербує невідома організація. Перша ж невинна дитяча забава "Червоне світло, зелене світло" закінчується вибуванням понад 250 осіб, причому під вибуванням мається на увазі реальна смерть тих, хто програв. Незважаючи на те, що ті, хто вижив, отримують шанс залишити гру і повернутися до звичайного життя, через деякий час вони знову збираються в таборі, прихованому під землею, щоб виграти заповітні мільярди, ризикуючи життями.

[ + – ] Трейлер серіалу "Гра в кальмара"

Фанати серіалу угледіли в "Грі в кальмара" разючу подібність з японським фільмом жахів 2014 року "Страшна воля богів". Там головний герой — учень старших класів і один з найпопулярніших хлопців у школі Сун Такахата. Втомившись від одноманітності, він думає, що нічого цікавого не буде вже до самого випускного. Однак, у школі починають з'являтися загадкові іграшки, якими управляє страшна лялька Дарума, божество, нібито приносить щастя. Вони закликають учнів взяти участь у грі, де за програш кожен заплатить своїм життям. Тих, хто відмовляється вступити в гру, теж чекає смерть.

[ + – ] Фільм "Страшна воля богів" вийшов на екрани за 7 років до "Гри в кальмара"

У Twitter один з користувачів поділився колажем з кадрів фільму і серіалу, які неймовірно схожі. Також користувачі знайшли схожість з "Голодними іграми".

[ + – ] Користувачі соцмереж показали подібність південнокорейського та японського проєктів Фото: Скриншот

Однак, режисер "Гри в кальмара" всіляко спростовує звинувачення в тому, що він вкрав сюжет у японців.

За його словами, над сценарієм серіалу він почав працювати ще у 2008 році, коли ні про які "Голодні ігри" і "Богів" мови не було. При цьому він не заперечує, що надихався японськими аніме і стрічками, але не більше того.

"Насправді я не хочу претендувати на право володіння цією історією. Але якби мені довелося це сказати, я б сказав, що зробив це першим", — заявив Хван Дон Хек на пресконференції. За його словами, коли японський фільм вийшов у прокат, він уже кілька років працював над "Грою в кальмара".

"Коли я починав писати сценарій проєкту, то сам був у скрутному фінансовому становищі і проводив багато часу в кафе, читаючи комікси, зокрема "Королівську битву" і "Гру брехунів". Я уявляв, як би себе почував, якби сам брав участь в іграх. Але я сприймав ті завдання занадто складно, і у своїй роботі я зосередився на дитячих іграх", — підкреслив він.

[ + – ] Хван Дон Хек — сценарист і режисер серіалу "Гра в кальмара" Фото: The Numbers Game/Twitter

Роботу над сценарієм Хван Дон Хек закінчив у 2009 році, проте всі студії, яким він пропонував його, відмовлялися брати історію для екранізації, вважаючи її надто кривавою, ризикованою і заздалегідь провальною. Дійшло до того, що автору навіть довелося продати свій ноутбук за $675 доларів через брак грошей.

Наразі ж "Гра в кальмара" — серіал №1 у 90 країнах світу. Ми писали про те, що один з південнокорейських інтернет-провайдерів навіть подав до суду на стримінговий сервіс Netflix, вимагаючи від нього компенсувати витрати, пов'язані зі збільшенням мережевого трафіку і робіт з технічного обслуговування мережі. Причиною цього стало різке зростання кількості глядачів контенту після виходу драми про виживання.