В костюмах из "Игры в кальмара": Южную Корею охватили протесты членов профсоюза (видео)

Люди надели костюмы из популярного сериала, потому что они, как и персонажи из триллера пытаются зарабатывать себе на жизнь. Многим ситуация в "Игры в кальмара" напоминает их реальную жизнь.

Около 80 тысяч членов Южнокорейской конфедерации профсоюзов вышли на акции протеста в 13 городах страны. Протестующие требуют улучшить условия своего труда. Об этом сообщает Insider.

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Сообщается, что одно из главных требований у людей — улучшения условий труда для нерегулярных рабочих, а также повысить минимальную заработную плату. Так, в Сеуле на протест вышло около 27 тыс. человек. Правопорядок охраняет около 12000 офицеров, которые сдерживают толпу.

Люди вышли на протест в костюмах из популярного сериала "Игра в кальмара", потому что смысл сериала им очень близок. Руководитель корейского телеканала Channel News Asia заявил, что они, как и персонажи сериала пытаются заработать на жизнь.

Фото: South China Morning Post

"В "Игре в кальмара" вы видите персонажей, которые пытаются выжить после того, как их уволили на работе, пытаются управлять закусочными с жареной курицей или работают водителями. Это напомнило мне моих сотрудников, которые умерли", — сказал Ли Чанг-кеун в комментарии ABC News.

Ли Чанг-кеун — это экс-сотрудник компании Ssangyong Motors, которая в 2009 году уволила тысячи людей после заявления о банкротства.

Подчеркивается, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал членов профсоюзов не протестовать из-за коронавируса. В стране действуют строгие ограничения на сборы людей. Граждане могут собирать группами до 8 человек, при условии, что половина из них должна полностью пройти курс вакцинации.

Напомним, сериал "Игра в кальмара" стала лучшим сериалом в Netflix. Триллер посмотрело больше 111 млн человек по всему миру.

Ранее в Южной Корее объявили о создании собственной цифровой валюты из-за распространения биткоина и других криптовалют в мире.