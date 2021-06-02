Южная Корея объявила о создании своей цифровой валюты

По словам чиновников, сейчас они выбирают поставщика технологий, которые позволят создать пилотную платформу для цифровой валюты.

Центральный банк Южной Кореи объявил о разработке пилотной цифровой валюты на фоне снижения операций с наличными деньгами, сообщает Reuters. Сейчас регулятор занимается поиском партнеров через открытые торги, чтобы цифровую валюту можно было запустить в тестовом режиме.

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О том, нужна ли Украине электронная гривна и когда она появится, читайте в публикации Фокуса.

Центральный банк Южной Кореи задумался о своей цифровой валюте в связи с тем, как стремительно распространяются биткоины и другие криптовалюты, изменяющие традиционный финансовый сектор.

Корейские банкиры уверены, что собственная цифровая кривалюта позволит модернизировать финансовую систему Южной Кореи, ускорит внутренние и международные платежи, а также предотвратит угрозы со стороны других криптовалют.

Как заявил представитель Центрального банка Южной Кореи, сейчас существенно снижается доля операций с наличными деньгами, а шаги по созданию цифровой валюты являются "подготовкой к изменениям в быстро меняющейся системе расчетов по платежам".

По данным Reuters, платформа, на которой создадут пилотную цифровую валюту, будет состоять из коммерческих банков и розничных точек, а в ходе испытаний людям предложат проводить оплату с помощью мобильных телефонов, переводить средства на личные счета и открывать депозиты.

У регулятора подчеркнули, что пилотная программа по созданию цифровой валюты продлится с августа по декабрь 2021 года, и в следующем году она может быть расширена до второй фазы.

Ранее Фокус рассказывал, что рынок криптовалюты из-за биткоина потерял почти 1 трлн долларов. Это случилось после того, как биткоин рухнул в цене почти до $38 тысяч.

Также Фокус сообщал, что PayPal позволит пользователям выводить криптовалюту на сторонние кошельки. Как заверили разработчики, скоро пользователи PayPal смогут не только отправлять Биткоины другим пользователям в рамках платформ, но и выводить их на другие, такие как Coinbase, и внешние кошельки.