Цифровая гривна. Зачем нужна электронная валюта центробанка Украины и когда она появится

Центробанки многих стран задумываются о внедрении цифровых денег. Будет ли цифровая валюта у Национального банка Украины? И если да — как это отразится на гражданах?

В "Стратегии развития финтеха до 2025 года", которую летом 2020 года утвердил Национальный банк Украины, идет речь о содействии разработке и развитию моделей альтернативных финансов. В рамках этого направления до конца декабря 2024 года планируется осуществить выпуск е-гривны (Central Bank Digital Currency, сокращенно CBDC). Обычно так называют электронные обязательства центробанка, номинированные в национальной валюте. В качестве ответственных за разработку украинской CBDC в вышеназванной стратегии указаны НБУ и Министерство цифровой трансформации Украины.

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В январе 2021 года СМИ стало известно, что Минцифры и фонд Stellar Development Foundation (SDF), ведущий деятельность в сфере криптовалют, подписали меморандум о сотрудничестве в направлении внедрения виртуальных активов и цифровой валюты в Украине. Сообщалось, что SDF начнет деятельность в Украине в августе 2021 года.

Парад электронных валют: цифровая крона, цифровой юань…

Электронные валюты центробанков (CBDC) — отнюдь не украинское изобретение. По данным недавнего опроса Банка Международных расчетов возможность выпуска собственных цифровых валют сейчас исследуют 86% центробанков. В их числе Китай, Япония, Канада, Уругвай, ЮАР, Эквадор, Нидерланды, Великобритания и др.

Более того, Центробанк Швеции в конце 2020 года начал изучать возможности полного перехода на электронную валюту — цифровую крону. Исследование продлится до конца ноября 2022 года.

[ + – ] Возможность выпуска собственных цифровых валют сейчас исследуют 86% центробанков Фото: Ryutaro Tsukata from Pexels

Пока Швеция исследует возможности, Китай уже проводит испытания использования цифрового юаня для розничных платежей в нескольких городах страны. Далее запланировано тестирование китайской CBDC в оптовых расчетах и трансграничных платежах.

"Учитывая глобализационные процессы, развитие финансовых технологий и массовую диджитализацию, активное распространение цифровых валют — лишь вопрос времени, — объясняет тенденцию Владислава Бондарчук, юрист компании Stron legal services. — Поддержка действующей монетарной системы — трудоемкий и затратный процесс. А по сравнению с классическими безналичными трансакциями использование цифровой валюты будет обходиться дешевле, а сама она станет более удобным, простым и быстрым способом расчета".

Александр Ольшанский, президент холдинга Internet Invest и основатель агентства "Ольшанский и партнеры", рассказал Фокусу о двух подходах в разработке цифровых валют. Первый из них предполагает дублирование валюты какой-либо страны в цифровое пространство. Большая часть государственных разработок ведется именно в этом направлении. Второй подход — создание некой инвестиционной валюты по типу биткоина. По словам Ольшанского, у некоторых стран были идеи по разработке отдельных видов цифровой валюты, которые не равны существующей фиатной, однако в процессе реализации пока нет ничего похожего.

[ + – ] Один из вариантов для е-гривны - создание инвестиционной валюты по типу биткоина Фото: Roger Brown from Pexels

А что с CBDC в Украине?

В Минцифры, которое, согласно "Стратегии развития финтеха до 2025 года" должно отвечать за внедрение е-гривны, в ответ на запрос Фокуса сообщили, что вопрос находится вне сферы их компетенции и посоветовали обращаться в Нацбанк.

В феврале 2021-го в своем профиле в Facebook глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил, что Нацбанк продолжает изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты, учитывая результаты пилотного проекта, текущие потребности и возможности рынка.

"Насколько я знаю, разработка электронной гривны — это дублирование валюты в цифровое пространство, — комментирует рассматриваемое в НБУ решение Александр Ольшанский. — Одна гривна равна одной электронной гривне, по сути, это другое средство обращения денег. Оно не влечет за собой никакой революции".

В свою очередь, Владислава Бондарчук не прогнозирует появление электронной гривны в ближайшее время, поскольку выпуск цифровых средств должен сопровождаться адаптацией законодательства и подготовкой рынка в целом.

В НБУ Фокусу сообщили, что Национальный банк работает над концепцией е-гривны, и что рассматривает возможность использования украинской цифровой валюты в разрезе шести вариантов:

Инструмент для розничных безналичных платежей (P2P, P2B, В2В)

"Е-гривна рассматривается как инструмент для осуществления мгновенных розничных платежей, что может стать альтернативой существующим средствам и инструментам розничных платежей — наличным, платежным картам, платежным поручением и электронным деньгам. Преимуществами е-гривны являются: защищенность (погашение и конечные расчеты гарантируются Национальным банком Украины), мгновенность, безопасность, прозрачность", — отмечают в НБУ.

Инструмент для целевых социальных выплат (G2P)

По данным НБУ, государство может выплачивать гражданам целевые социальные выплаты в е-гривне с возможностью функционала "программируемых" (или "умных") денег, которые могут тратиться только на конкретные цели или в конкретное время.

Инструмент для расчетов по ценным бумагам и другим финансовым инструментам

В таком случае е-гривна рассматривается как инструмент быстрых прямых расчетов по ценным бумагам и другим финансовым инструментам, в том числе, без участия банковской системы (прямые расчеты по кошелькам е-гривны), что сможет обеспечить прямой доступ к рынку небанковских финансовых учреждений.

Инструмент для корпоративных платежей

Е-гривна и ее инфраструктура может использоваться как инструмент для быстрых «оптовых» платежей между финансовыми институтами внутри страны.

Инструмент для трансграничных платежей

В НБУ отметили: е-гривна и ее инфраструктура может использоваться как инструмент для трансграничных платежей между юрлицами и / или физлицами. Обеспечивается за счет взаимодействия с другими центральными банками.

Доходный финансовый инструмент

Е-гривна – это также и финансовый инструмент, который может быть использован только с целью хранения и накопления средств. "На е-гривну может начисляться процент. В этом кейсе е-гривна не является платежным инструментом", — сообщили Фокусу в Нацбанке.

Новый мир цифровых денег

"Мы уже заложили законодательную основу для выпуска е-гривны, включив в законопроект "О платежных услугах" определение "цифровой валюты Национального банка Украины" и предусмотрев право НБУ на ее выпуск", — сообщили в Нацбанке. Однако там же сообщили, что пока нет четкого прогноза, когда е-гривна будет запущена "в цифровой мир".

"С целью обеспечения монетарной и финансовой стабильности, а также защиты прав пользователей, внедрение е-гривны, как и любых новых платежных инструментов и технологий, должно быть постепенным, обоснованным и безопасным. Национальный банк Украины, как и большинство центральных банков мира, взвешенно подходит к вопросу выпуска собственной цифровой валюты и начнет ее выпуск после получения ответов на все открытые вопросы", — говорят в Нацбанке. То есть, скорее всего, выпуск е-гривны – это не вопрос 2021 года.

Фокус попросил экспертов спрогнозировать возможные последствия и риски запуска цифровой валюты Украины. По мнению Владиславы Бондарчук, в первое время после внедрения цифровая валюта не получит особой популярности среди населения из-за недоверия и неуверенности в защищенности транзакций.

"Механизм расчетов цифровой валютой внешне не особо отличается от классических безналичных расчетов. Следовательно, для поощрения пользователей необходимы определенные бенефиты. И если цифровая валюта не принесет ничего принципиально нового, спрос на нее, скорее всего, будет низкий", — объясняет собеседница Фокуса.

Александр Ольшанский считает, что для граждан введение е-гривны не несет никаких революционных преимуществ, кроме удешевления банковских транзакций. Впрочем, для банковской системы эта перспектива может представлять осязаемую угрозу, так как сегодня существенную часть доходов финучреждения получают именно за счет взимания комиссий за денежные переводы.

"В современном электронно-цифровом мире комиссия за платежи — нонсенс, так как реальная себестоимость таких транзакций теряется в третьем знаке после запятой. Со временем банкам, по всей видимости, придется расстаться с этим источником дохода", — заключает Ольшанский.

Еще один риск, о котором предупреждают эксперты, — утрата анонимности расчетов, так как с переходом на цифровую нацвалюту все платежи станут абсолютно прозрачными. Как отмечает Ольшанский, это ведет к усилению контроля и создает риски нарушения прав приватности со стороны государства по отношению к гражданам. Впрочем, у отечественных контролирующих органов уже в наличии весь инструментарий отслеживания и блокирования сомнительных операций, так что для тех, кому нечего скрывать, ничего не изменится.