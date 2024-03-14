В июле 2024 года Украина может получить первый транш от прибыли заблокированных активов российского Центробанка, если руководству ЕС удастся согласовать такой шаг. Украинские эксперты объяснили, как и когда Украина может получить деньги.

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В июле Украина может получить первые 2-3 млрд евро из заблокированных активов России. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на собственные источники. Речь идет примерно о 190 млрд евро, которые были заблокированы в бельгийском депозитарии Euroclear после начала полномасштабной войны в Украине. Там сейчас хранится большинство активов Центробанка РФ.

По словам соучредителя Международного центра победы Украины и члена правления Центра противодействия коррупции Елены Галушки, украинские специалисты "по крупицам" собирают информацию о замороженных активах России, и уже известно об общем объеме в 300 млрд долларов, большинство из которых были заморожены именно в Бельгии. Она также рассказала, каким образом изменилась позиция в Евросоюзе относительно передачи этих средств Украине.

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"Мы сейчас фокусируемся на активах Центробанка, а это примерно 300 млрд долларов, которые были заморожены в первые дни после начала полномасштабного вторжения в странах G7. По состоянию на тогда это был беспрецедентный шаг. Тогда наши партнеры приняли решение достаточно быстро. И это решение фактически отрезало большую часть российских ресурсов, которые в противном случае они бы забрали и направили обратно в свою экономику и в военную машину", — отметила Елена Галушка в подкасте ЦЭС "Что с экономикой?".

Активы Центробанка на сумму 300 млрд долларов были заморожены в первые дни полномасштабного вторжения в странах G7

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За два года войны замороженные деньги агрессора принесли прибыль в размере 3,85 млрд евро. Первые выплаты могут составить 2-3 млрд евро. По оценкам источников FT, общая прибыль (от российских активов) к 2027 году может достичь 20 млрд евро.

Сейчас ожидается, что руководство ЕС сделает соответствующее предложение о передаче Украине средств полученной от активов прибыли странам-членам до саммита лидеров в середине марта. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно призвала использовать эти деньги на военную поддержку, а не на послевоенное восстановление Украины, как предполагалось изначально.

За два года войны замороженные деньги агрессора принесли прибыль в размере 3,85 млрд евро

По словам Елены Галушки, в начале позиция G7 была такой, что российские активы будут заморожены и мобилизованы до конца войны, а после войны Украина должна была бы принять решение, что с этими средствами делать дальше. "В октябре 2023 года эта позиция изменилась на значительно более сильную. Уже говорилось о том, что активы останутся замороженными, пока Россия не заплатит репарации. За два года полномасштабной войны есть понимание, что Россия нанесла ущерб Украине на 486 млрд долларов. Сейчас мы убеждаем наших партнеров прислать Украине эти средства", — пояснила эксперт.

За два года войны Россия нанесла ущерб Украине на 486 млрд долларов Фото: AP News

Для закупки оружия: почему именно сейчас важно решение о передаче Украине части замороженных средств РФ

Действительно, ранее рассматривался вариант с передачей Украине всех заблокированных денег российского Центробанка, однако внутри Евросоюза не удалось достичь консенсуса. Поэтому Еврокомиссия предложила компромиссный вариант с передачей лишь процентов, то есть средств полученной от размещенных активов прибыли. Изначально планировалось часть денег направить на послевоенное восстановление Украины, однако акцент сместился на военную поддержку из-за задержки американской помощи Киеву.

То, что для Украины очевидно, для других стран это — юридический прецедент, на который они опасаются идти, пытаясь обставить юридическими решениями

"В прошлом месяце фон дер Ляйен выдвинула идею использовать доходы для закупки оружия для украинских сил, но это предложение, вероятно, встретит сопротивление со стороны государств-членов, включая Венгрию Виктора Орбана", — пишет Financial Times. Между тем, издание Politico сообщило, что Мальта, Люксембург и Венгрия на встрече послов 27 стран ЕС 13 марта выразили сомнения относительно использования дохода от российских активов на закупку боеприпасов для Украины.

Как пояснил Фокусу финансовый аналитик Андрей Шевчишин, пока остается очень много юридических вопросов по передаче российских активов Украине, которые до сих пор не имеют решения .

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"Наши юристы и адвокаты очень активно работают над этим вопросом, но решения нет. Нужно понимать, что активы распылены, они не находятся все в одном месте, в одной стране. Самая большая сумма у Euroclear в Бельгии.

Этот вопрос больше юридический и имеет политическую окраску. То, что для Украины очевидно, для других стран это — юридический прецедент, на который они опасаются идти, пытаясь обставить юридическими решениями. Заморозить средства общим решением это одно, а вот использовать — другое", — отметил он в комментарии Фокусу.

Украина убеждает партнеров прислать российские средства, не ожидая завершения войны

Напомним, в конце апреля 2022 года Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который предусматривает конфискацию замороженных активов российских подсанкционных юридических и физических лиц. Тогда изъятые средства предлагается направить для предоставления дополнительной военной и гуманитарной помощи Украине. Впоследствии Европейский Союз заморозил 68 миллиардов евро российских активов, согласно внутреннему документу Еврокомиссии.

В июле 2023 года сообщалось, что лидеры Европейского союза поддерживают планы, которые предусматривают введение налога на непредвиденную прибыль, полученную от замороженных активов "Центробанка" РФ на сумму более 200 миллиардов евро, для помощи в восстановлении Украины.

В конце декабря 2023 года Соединенные Штаты предложили "Группе семи" (G7) план конфискации российских активов на 300 млрд долларов. Как тогда писал Фокус, вопрос замороженных российских активов лежит в политической плоскости. Опрошенные украинские эксперты подробно рассказали об этом в материале "Деньги Кремля — для Украины. В США поддержали передачу Украине замороженных российских миллиардов".

Недавно во время пресс-конференции в Киеве премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Бельгия готова направить часть от 1,7 млрд евро прибыли от замороженных российских активов на оборонные нужды Украины.