Деньги Кремля — для Украины. В США поддержали передачу Украине замороженных российских миллиардов

Недавно администрация президента Джо Байдена поддержала законопроект о передаче замороженных российских активов Украине. Речь идет о сумме более 300 млрд долларов. Что может помешать процессу передачи средств, каким и когда будет окончательное решение по замороженным активам России и ее олигархов.

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Администрация президента США Джо Байдена поддержала законопроект, который позволит конфисковать около 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов и направить эти средства на восстановление Украины. Теперь исполнительной власти в США должны предоставить полномочия для конфискации средств. Ожидается, что суверенные российские активы частично компенсируют убытки, которые нанесла РФ Украине. По прошлогодним оценкам Всемирного банка, они достигают не менее 411 миллиардов долларов. Авторами "закона о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев" являются конгрессмены республиканец Джим Риш и демократ Шелдон Уайтхаус. Сама поддержка документа появилась на фоне блокирования республиканцами в Конгрессе выделения Украине помощи в сумме более 60 миллиардов долларов. Фокус исследовал, реально ли Украине получить средства от замороженных российских активов уже в 2024 году.

Передача российских активов: впереди — встреча лидеров стран G7

Впрочем, перед принятием администрация президента Джо Байдена хочет согласовать конфискацию активов РФ с союзниками по "Большой семерке" (G7), особенно в Европе. Именно там хранят около 200 миллиардов долларов замороженных активов Кремля.

Как уточнил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен в комментарии изданию Bloomberg, Соединенные Штаты работают над законодательством, которое позволит стране изымать и использовать российские активы в юрисдикции США. Решение о том, делать ли это и как их использовать, не принято и будет уже разрабатываться совместно с партнерами из "Большой семерки", говорит он.

"Лидеры G7 заявили, что замороженные активы России за рубежом не будут возвращены, пока Россия не заплатит… Затем они поручили G7 начать работать над практическими вопросами относительно того, как эти замороженные активы могут быть использованы для авансовых платежей России Украине. Итак, это то, над чем мы будем работать с нашими партнерами и, очевидно, с Украиной", — сообщил О'Брайен.

Тему передачи активов Украине поднимут во время встречи лидеров стран G7 к годовщине вторжения России в Украину в феврале

"Вместе с нашими партнерами из G7 мы изучаем все варианты, которые соответствуют нашим соответствующим правовым системам и международному праву, чтобы помочь Украине получить компенсацию от России", — говорится в заявлении Госдепа США, которое цитирует Bloomberg.

Перед принятием решения администрация президента Джо Байдена хочет согласовать позицию по активам РФ с союзниками по G7 Фото: cnn.com

От законопроекта до конфискации: сколько шагов впереди

Демократы и республиканцы в комитете расходятся в двух ключевых частях документа. Предложенный закон требует от Байдена координации с G7 для ареста активов, но не требует их одобрения, что может позволить США принять меры в одностороннем порядке.

Он также содержит формулировки, направленные на то, чтобы Россия не обжаловала конфискацию в судах Соединенных Штатов, которые могут быть потенциально уязвимыми для конституционных вызовов.

Белый дом сначала неоднозначно отнесся к введению требования координации с G7, но впоследствии подчеркнул необходимость действовать вместе с союзниками. Поэтому впереди — согласование.

Но вопрос принятия конфискации — более политический, считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

"Здесь основной риск в том, что действия Штатов могут существенно подорвать надежность доллара как мировой валюты. Проще говоря, если я не уверен в сохранности своих средств (особенно если я плохиш), то я не буду держать средства в долларах или в странах, которые могут мои активы заблокировать. Поэтому возникает геополитический вопрос, готовы ли пойти США на такой шаг ради Украины, или готовы они пойти на это ради сохранения за собой статуса некоего полицейского, который следит за всеми плохишами. При этом нужно будет выдержать сильный отток инвесторов из американских ценных бумаг и банков. А выдержат ли они такое давление при текущем уровне задолженности? Не приведет ли это к существенному экономическому падению?" — отмечает Шевчишин в разговоре с Фокусом.

Замороженные средства российских олигархов — значительная часть объема российских активов, которые могут передать Украине

По его мнению, распределение излишков из замороженных средств, доходов, а не конфискация основной суммы, — более простой способ передачи Украине российских средств.

"Также другое дело, если такое решение единогласно будет поддержано ООН или всеми странами, за исключением, конечно, РФ. Или же будет решение международного суда, которое признают большинство стран. То есть мировое признание такого права, как одно из наказаний РФ за агрессию. Но мы понимаем, что пока это выглядит лишь гипотетическим решением", — добавляет Шевчишин.

Виталий Шапран, экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ, считает, что установленного законом срока нет и все будет зависеть от политических диспутов. Однако надежда на то, что в 2024 году решение будет принято, все еще есть.

В США в этом году должны принять решение по двум законопроектам: один связан с суверенными активами РФ, а другой — с замороженными средствами российских олигархов

"Не думаю, что срок выйдет за рамки 2024 года, поскольку оба законопроекта являются двухпартийными. Скорость принятия H.R.4175, который касается конфискации суверенных активов РФ, будет выше", — говорит специалист.

Случаи процесса начала конфискации частных российских активов отдельных олигархов уже были. В частности, Виталий Шапран напомнил, что законопроект о конфискации активов российских олигархов Asset Seizure for Ukraine Reconstruction Act только был представлен 29 ноября 2023 года. В то же время конфискация активов, в частности, российского олигарха Константина Малофеева начала этот процесс.

Российский олигарх Константин Малофеев стал первым, чье состояние уже начали переводить Украине для восстановления

"Принятие двух законопроектов только усилит правовой режим передачи и снизит риски судебных баталий со стороны РФ . Поэтому, думаю, мы увидим в ближайшее время продолжение тенденции по конфискации, но уже с суверенными активами РФ", — объясняет Виталий Шапран.

А какой будет процедура передачи активов, или "живыми" средствами или частью активов США для финансирования военной и гуманитарной помощи Украине, это уже технический вопрос. По мнению Шапрана, активов российских олигархов и суверенных активов на территории США более чем достаточно для финансирования обоих направлений.

Важно

Заморозили, но не отдали. Сможет ли Евросоюз передать Украине деньги агрессора

Кстати, авторы законопроектов о конфискации активов РФ предусмотрели предохранители для будущих международных судов, в которые будет обращаться Россия. То есть оба документа усилят позиции США в судах. "Тем более, что Иран, который вел судебные баталии за свои замороженные резервы с 1980 годов ХХ века, фактически их проиграл, чем создал важный для США и ЕС прецедент", — добавляет Шапран.

Украина также ожидает решения Евросоюза по получению замороженных средств РФ Фото: УНИАН

Долговременная юридическая игра: какова позиция ЕС по замороженным российским активам

В Евросоюзе в результате санкций, наложенных на РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину, уже заблокировали львиную долю зарубежных активов и Центробанка РФ, и олигархов режима Путина. Однако там до сих пор продолжается дискуссия о дальнейшей судьбе замороженных российских капиталов.

Лидеры "Большой семерки" рассматривают возможность объединения связанных с РФ заблокированных активов на уровне Евросоюза или на международном уровне с целью получения прибыли, которую можно было бы использовать для финансирования восстановления Украины.

Речь идет не о передаче Украине конфискованных средств агрессора, а лишь направление процентного дохода от таких активов

В дополнение несколько государств Европейского союза вообще не поддержали выдвинутое Испанией предложение использовать для помощи Украине прибыль с замороженных российских активов. Опрошенные Фокусом эксперты склоняются к мнению, что Евросоюз будет затягивать с решением вопроса передачи Украине российских активов.

"В ЕС, где суверенных активов РФ больше, вокруг этого вопроса есть дискуссия. Политическое решение уже есть, но еще продолжаются консультации с ЕЦБ (центральным банком ЕС), позиция которого и тормозит процесс. Относительно влияния Венгрии, то оно было минимальным и его можно преодолеть", — отметил Фокусу Виталий Шапран.

В вопросе замороженных российских активов для ЕЦБ главные опасения в так называемом "подрыве доверия к евро". ЕЦБ считает, что это может стать плохим сигналом для мировых рынков. Кроме того, такое решение побудит центральные банки стран, которые имеют большие денежные резервы, "отвернуться" от евро, особенно если Евросоюз будет действовать в одностороннем порядке без участия других стран G7."Нет никаких разногласий в том, что это правильно с моральной точки зрения, но очень трудно понять, как это сделать. Нельзя просто обойти закон. И даже если найдется какое-то юридическое обоснование, то неочевидно, какие будут последствия для статуса евро, как мировой валюты", — прокомментировал изданию FT позицию Европейского центробанка европейский дипломат.