Заморозили, но не отдали. Сможет ли Евросоюз передать Украине деньги агрессора

В Евросоюзе в результате санкций, наложенных на РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину, заблокирована львиная доля зарубежных активов и Центробанка РФ, и олигархов режима Путина. Может ли Украина рассчитывать на получение сотен миллиардов или придется довольствоваться процентами?

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В ЕС продолжается дискуссия о судьбе замороженных российских капиталов. Недавно агентство Bloomberg сообщило, что ЕС рассматривает возможность объединения связанных с РФ заблокированных активов на уровне Евросоюза или на международном уровне с целью получения прибыли, которую можно было бы использовать для финансирования восстановления Украины.

То есть, пока речь идет не о передаче конфискованных средств агрессора, а только о направлении на нужды Украины процентного дохода. Попросту говоря, это выглядит так, словно российские средства заблокированы на депозите, доход от которого перечисляется с определенной регулярностью Украине.

Длинная история. Чего не хватает ЕС для передачи активов РФ

Виталий Шапран, экономист, член общества финансовых аналитиков, считает описанный выше сценарий с процентами вполне возможным, но только как временный механизм на период ожидания внесения изменений в законодательстве ЕС, необходимых для дальнейшей передачи Украине замороженных российских активов. То есть, доход, который могли бы приносить российские активы в ожидании правовых изменений для их конфискации, было бы логично перечислять на восстановление Украины.

"Механизм объединения и передачи российских активов встречает много препятствий, о которых, в частности, говориться и в публикации Bloomberg, — продолжает Ирина Попова, заместитель директора финансовой компании Activitis. — Речь идет, прежде всего, об отсутствии правовой базы, как относительно заморозки активов, так и их взыскания и передачи Украине. Ведь каждая европейская страна нуждается в специальном законодательстве и дополнительных ограничениях или санкциях для запуска подобного механизма".

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Процесс создания соответствующей правовой базы может растянуться на годы даже в условиях консенсуса в отношении судьбы российских активов. Однако сторонниками конфискации пока выступают не все страны, входящие в ЕС. В этом контексте схема с перечислением Украины процентов, действительно, выглядит целесообразной временной мерой.

[ + – ] Сторонниками конфискации российских активов в пользу Украины пока выступают не все страны ЕС

Капля в океане. Сколько может получить Украина за счет активов РФ

Отдельно следует уточнить, о каких средствах и возможном доходе от их использования вообще идет речь. Объем активов, которые можно объединить на уровне ЕС для получения прибыли, Виталий Шапран оценивает в 300–400 млрд евро. Окончательная сумма зависит от курса евро и скорости работы европейских компетентных органов по поиску активов. К этой сумме собеседник Фокуса советует прибавить еще около 70-90 млрд евро, арестованных в депозитариях типа Euroclear.

"Согласно актуальным открытым данным объем резервов, доступных для конфискации, составляет около $350 млрд. Кроме этого, нужно забрать и те российские активы, которые находятся за пределами страны. И хотя прямых данных относительно их объема нет, предварительный анализ вывода капитала из государства-агрессора свидетельствует о том, что речь идет не менее чем про $1 трлн", — продолжает Ирина Попова.

Однако на фоне этих колоссальных средств путинского режима возможный доход от их использования, по оценкам опрошенных Фокусом экспертов, выглядит каплей в океане.

"Учитывая невысокую доходность на рынках ЕС, годовой объем дохода от использования российских активов не превысит 10 млрд евро, и если вычесть расходы на управление этим портфелем, за год получится 6-8 млрд евро, чего будет очень мало для восстановления Украины", — объясняет Фокусу Виталий Шапран.

Как сообщил 2 февраля пресс-центр Центробанка ЕС, ключевые процентные ставки в ЕЦБ повысили на 50 базисных пунктов. Соответственно процентная ставка по депозитам будет увеличена до 2,5% с 8 февраля 2023 года. На такой шаг ЕЦБ решился ради укрощения инфляции, поскольку еще летом 2022 этот показатель находился на нулевом уровне. То есть, тенденция к росту доходности в ЕС прослеживается, хоть и весьма скромная по украинским меркам. Ведь во время военного положения в Украине учетная ставка удерживается на уровне 25%.

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Вечная блокировка. Есть ли вероятность, что в ЕС не отважатся на конфискацию активов РФ

Интересно, что в публикации Bloomberg со ссылкой на юридическую службу Совета ЕС, вышеизложенный план по предоставлению Украине процентных доходов называют юридически осуществимым, "если активы не экспроприированы и выполняются определенные условия, в частности, что основная сумма и проценты будут возвращены России в будущем".

Как объясняет Виталий Шапран в этом контексте, скорее всего, подразумевают золотовалютные резервы российского центробанка.

"Действительно, активы центральных банков считаются достоянием народа, а не правительства, поэтому их конфисковать сложнее. ЗВР Центробанка Ирана, например, арестованные с 1979 года, до сих пор не разблокированы. Поэтому сценарий "вечной блокировки" возможен. Но в отличие от Ирана, Украина — потерпевшая сторона, понесшая конкретные убытки, которые должны быть компенсированы", — рассуждает Шапран.

Поэтому собеседник Фокуса советует украинскому правительству не соглашаться на 6-8 млрд евро в год, а вести переговоры в рамках периметра, который очертил главы европейской дипломатии Жозеф Боррель, выступающий сторонником конфискации. Вместе с тем, учитывая практику прошлых лет с деньгами центробанка Ирана, Украине не следует ожидать быстрых результатов и готовиться к длинному марафону.

[ + – ] Главный дипломат ЕС Жозеф Боррель предлагает использовать заблокированные активы РФ для восстановления Украины Фото: Eeas.europa.eu

"Вероятность конфискации будет зависеть от дальнейшего сценария развития событий вокруг Украины, как на поле боя, так и от перспективы смены власти в РФ, — заключает Шапран. — Но нам нужно настаивать на своем — Украине нанесен ущерб, который должен быть компенсирован в полном объеме, и не имеет значения, за счет средств ЦБ РФ или денег путинских олигархов".

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Ирина Попова добавляет, что главная проблема здесь, вероятно, находится не в правовой или экономической плоскости, а в подходах, которых придерживаются ведущие западные политики и их опасениями создавать прецедент.

Однако пока Евросоюз проявляет осторожность, в США в конце 2022 года уже приняли законодательные изменения, открывшие возможность использования замороженных средств россиян для нужд Украины.

Первый прецедент не пришлось долго ждать. Со ссылкой на слова генпрокурора США Меррика Гарланда, в начале февраля 2023 года СМИ сообщили, что конфискованные активы Константина Малофеева передадут Госдепартаменту США "для поддержки народа Украины".

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