"Впервые в истории": в США передадут Украине деньги российского олигарха Малофеева

По словам генпрокурора США Меррика Гарланда, конфискованные средства пойдут на восстановление пострадавшей от российской агрессии Украины.

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В пятницу, 3 февраля, генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил о передаче Украине конфискованных 5,4 миллиона долларов подсанкционного российского предпринимателя Константина Малофеева. Об этом генпрокурор сообщил во время выступления с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным в Министерстве юстиции, пишет CNN.

"Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине", — сказал Гарланд.

Прокурор также отметил, что средства были изъяты у бизнесмена за попытку, нарушить американские санкции. По данным Минфина США, Малофеев "действовал или намеревался действовать, прямо или косвенно, в интересах правительства России", за что в апреле на него были наложены дополнительные санкции.

По словам Гарланда, конфискованные активы Константина Малофеева передадут Госдепартаменту США "для поддержки народа Украины".

"Сегодня мы наблюдаем санкционирование передачи конфискованных активов на сумму 5,4 миллиона долларов США Государственному департаменту с целью восстановления разрушенной войной Украины", — добавил генпрокурор Украины Андрей Костин.

Данное решение стало возможным после того, как 2 февраля Федеральный суд Манхэттена разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 млн долларов на счету Константина Малофеева. Кроме того, в конце 2022 года президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий возможность направления изъятых средств на восстановление Украины.

Отметим, что Малофеев находится под санкциями США с 2014 года. Его подозревают в финансировании боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", причастности к событиям в Крыму 2014 года, а также связях с бывшим "министром обороны ДНР" Игорем Стрелковым-Гиркиным.

Ранее Фокус писал о том, что в 2014 году Константин Малофеев признал, что непосредственно участвовал в событиях в Крыму и на востоке Украины. Он заверил, что его роль в аннексии Крыма Россией не слишком высока, отметив, что полуостров "присоединил" президент РФ Владимир Путин.

Напомним, что 28 апреля стало известно о блокировке ряда аккаунтов криптовалютной биржи Binance, связанных с близкими высокопоставленных лиц из России. Один из них принадлежал сыну Константина Малофеева.